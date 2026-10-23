Sucesso da cozinha de qualidade do Arvo levou à criação de novas marcas do Grupo AR que se consolida no setor de restaurantes no Recife

Empresa pernambucana de apenas sete anos opera quatro casas sempre com a proposta de surpreender o cliente com novas propostas e cardápios variados.

No próximo dia 4 de novembro, o Grupo AR, liderado pelos empresários Eduardo Freyre e Pedro Godoy, inaugura, no térreo do edifício Vivant, empreendimento retrofitado pela Construtora Rio Ave, onde funcionou durante mais de três décadas o Recife Praia Hotel, o Lara Boa Viagem, uma casa que nasce com a proposta de oferecer uma cozinha natural contemporânea para o público que cada vez mais busca combinar paladar com alimentação menos calórica e natural.



O Lara Boa Viagem será o quarto empreendimento desenvolvido e operado por Freyre e Godoy, que há sete anos abriram no bairro do Torreão o Arvo, uma casa com uma proposta de cozinha regional de qualidade, apostando na releitura de receitas clássicas, acrescidas de uma pegada que investe no sabor já conhecido pelos clientes, porém com novos elementos e porções generosas, como é adequado para quem se senta à mesa na Região.



O Arvo está completando sete anos agora em novembro e teve investimentos, em 2019, de apenas R$ 200 mil e se tornou uma referência no bairro e sua cozinha ganhou clientes fiéis pela característica de ter suas mesas dispostas ao ar livre no quintal de uma antiga residência da Rua Djalma Farias, 170.



Uma condição essencial quando precisou funcionar dentro das exigências de afastamento da pandemia da Covid-19 e nunca mais deixou de ser frequentado, explodindo a demanda quando a chegada das vacinas fez o público voltar ávido por sair de casa e comer fora da residência.



“Tivemos filas durante todo o ano de 2022”, diz o cozinheiro-chefe e sócio-empreendedor do Arvo, Pedro Godoy, que comanda a cozinha das unidades, com a preocupação com o controle de qualidade que o cliente que volta exige e que leva novos adeptos da cozinha bem finalizada, servida em porções generosas numa louça artesanal feita em Pernambuco.



O que agora, pela abertura da quarta unidade Eduardo Freyre e Pedro Godoy admitem chamar oficialmente de Grupo AR nasceu da amizade antiga de dois estudantes que inicialmente seguiram carreiras distintas de Administração e Gastronomia, tiveram uma primeira num bar que Godoy incrementou a cozinha com sua experiência de anos com assistentes de chefs reconhecidos em Pernambuco

Ele também trabalhou fora do Brasil, o que, na volta ao Recife, o levou a sonhar com a proposta de abrir uma casa que trouxesse uma pegada regional com novos ingredientes e uma apresentação de impacto no paladar.



Empresários Pedro Godoy e Eduardo Freyre que lideram o Grupo Arvo. - Divulgação

Experiência fora do Brasil



A cozinha do Arvo foi a oportunidade de Pedro Godoy colocar em prática tudo o que aprendera, “ralando” em grandes restaurantes brasileiros e na Austrália, onde se bandeou entre os anos de 2016 e 2018 para aperfeiçoar seu conhecimento.



“A partir do chão de cozinha, que foi da simples lavagem de pratos ao comando do fogão principal e à aplicação desse conhecimento de prática de produção, com aprendizado de gestão da compra dos ingredientes ao controle de custos, que é fundamental para o negócio”, diz.



Curiosamente, a entrada de Godoy no ramo da gastronomia depois de matricular na Faculdade do Senac, que inaugurou seu curso de Gastronomia por sugestão da mãe Silvana Victor.

Ele foi e nunca mais deixou a cozinha, conta Silvana Victor, que entrou na sociedade do Arvo, mas não quis seguir nas demais casas e tem usado o espaço físico do Arvo para estimular atividades de apoio aos restaurantes, como uma horta-jardim que entrega temperos frescos e flores comestíveis para as demais casas, cursos de treinamento para profissionais e até uma cozinha-escola onde o cozinheiro-chefe do Grupo AR grava vídeos ensinando técnicas de gastronomia com equipe própria.



O sucesso do Arvo pós-pandemia levou os dois empresários a pensarem numa nova casa e a aproveitarem o boom de restaurantes em função da onda de comer fora do lar que o Brasil viveu quando foram afrouxadas as regras de convivência.



Nasceu o Voar, em dezembro de 2022, no imóvel que tem uma história especial por ter sido o embrião da atual rede Camarada Camarão, criada pelo empresário Silvio Mattos, que levou a proposta para o RioMar Recife e, a seguir, para os demais shoppings do Grupo JCPM, formalizando a rede atual.



“O endereço também é o início da fase de expansão do Grupo AR”, aposta o empresário Eduardo Freyre, que divide a operação com Pedro Godoy, cuidando da gestão de pessoas e da administração das quatro casas. “Optamos por ter casas com nomes propostos e identidades próprias”, diz Freyre.

Restaurante Voar Grupo AR em Boa Viagem. - DIVULGAÇÃO

Marca no parque gourmet do Shopping Recife



Isso é perceptível do Arvo, mas o Voar tem sua identidade com o Terra no parque gourmet do Shopping Recife e com o Lara Boa Viagem, no Vivant. “As pessoas podem reconhecer as casas pela sua característica de qualidade e atendimento, mas vem que cada restaurante tem sua identidade própria”, diz o empresário.



Faz sentido. O sucesso do Arvo no Torreão poderia servir como retaguarda e suporte de gestão de uma futura rede, mas não deveria apenas replicar o cardápio no Voar em Boa Viagem.



Além disso, era uma oportunidade de Pedro Godoy experimentar novas receitas e agregar conhecimento adquirido fora do Brasil ao modelo de negócio adquirido no Arvo.



Deu certo e o Voar continua sendo uma casa muito bem frequentada, inclusive por clientes da Zona Norte do Recife que se tornaram fregueses do Arvo, ainda hoje uma casa cuja pegada de mesas sob árvores leva muita gente.



Tudo ia bem com Arvo e Voar funcionando a plena carga quando veio a proposta mais ousada aos dois empresários, quando da construção do novo parque gourmet do Shopping Recife em 2025, uma expansão que custou aos empreendedores R$ 240 milhões para um conjunto de 20 operações numa nova área do primeiro shopping da capital pernambucana.



Eles aceitaram o convite, mas, com um Capex de até R$ 4 milhões para restaurantes de maior número de mesas, tornou-se necessária a presença de um sócio, o que acabou levando o Grupo AR a uma associação com a Construtora Rio Ave, que participa do negócio em expansão.



Em novembro do ano passado, nasceu o Terra com uma proposta de leitura própria da cozinha brasileira, embora estruturada para um ambiente de shopping com conceito diferenciado como o presente no Parque Gourmet do Shopping Recife.



Equipe do Arvo no Torreão que originou o Grupo AR - Divulgação

Buscando fortalecer cadeia produtiva



O projeto do Terra nos permitiu formatar nossa proposta como uma empresa que agora tem 150 colaboradores, paga aproximadamente R$ 7 milhões por ano, faz compras de alimentos e bebidas de mais de R$ 6 milhões por ano e estima pagar R$ 2 milhões em impostos sobre vendas de refeições para um faturamento de R$ 18 milhões, com estimativa de R$ 26 milhões este ano, revela Eduardo Freyre.



“Poderíamos agregar mais valor ao mercado local se pudéssemos comprar com nota fiscal toda a nossa demanda de pescados”. Queixa-se Pedro Godoy, que vem conversando com outros empresários sobre a forma do governo ajudar os pescadores de Pernambuco a obterem licenças para comercializar o peixe que pescam no litoral do estado e a estruturar uma cadeia de fornecimento regular.



A queixa do empresário é a de vários outros que cobram um programa de apoio pelo governo do estado para o setor pesqueiro que, mesmo tendo indústrias processadoras, precisa se abastecer no Norte do Brasil. E que não raro vendem seus produtos acabados mais para outros mercados do que para o local.



Restaurante Arvo Recife - Maurício César Lima

Nova marca para outros endereços



Nos próximos dias, o Grupo AR vai abrir o Lara Boa Viagem com a proposta de uma cozinha natural contemporânea atendendo a uma oportunidade que os empresários identificaram mesmo depois da abertura de mais de 20 novos restaurantes na praça do Recife nos últimos 12 meses.



Segundo Freyre, o Lara tem o conceito mais replicável do grupo: cozinha natural, ticket acessível e alta frequência. São duas unidades para consolidar o modelo. O grupo também estuda novas frentes em eventos, catering e delivery, apoiadas na cozinha central e nas suas marcas.



Para Godoy, o consumidor está mais seletivo. Ele paga por experiência e responde a datas e ocasiões. Para nós, empresários, os desafios do setor são o custo e a retenção de mão de obra, os insumos, o aluguel e os juros. Mas nosso grupo está otimista com o turismo e com o Recife se firmando como destino gastronômico.

Faz sentido. O Terra, por exemplo, em menos de um ano, já está entre as casas que mais vendem e recebeu quase 50 mil pessoas de janeiro a setembro. Havia um espaço para uma casa brasileira contemporânea de porte, com almoço, jantar e evento. Tanto que a operação já recebe propostas para outros shoppings.

Ainda sem data exata de abertura, o Grupo AR trabalha com o projeto do Lara Jaqueira, com inauguração prevista para março de 2027, podendo iniciar uma rota de casas com uma marca de sucesso testada em Boa Viagem.

Nada mal para um grupo que há apenas sete anos saiu de uma casa no bairro do Torreão para cinco operações, cozinha central que dá suporte a todas elas e mira novos projetos apostando em comida de qualidade e apoiando fornecedores locais e estimulando o fortalecimento das cadeias produtivas de suprimento de insumos.

