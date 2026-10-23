Brasil se aproxima de 10 milhões de empresas inadimplentes depois de chegar a quase 84 milhões de CPFs negativados na Serasa

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Crise das empresas tem novo perfil que não se limita apenas ao atraso com os bancos, mas também com fornecedores de matéria-prima e de serviços.

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No meio da tempestade de notícias ruins sobre as perspectivas da economia, seja qual for o vencedor das eleições, deste domingo (25), a informação de que o Brasil atingiu 9,2 milhões de empresas inadimplentes em julho de 2026, novo recorde da série histórica da Serasa Experian, com R$ 238,6 bilhões em dívidas em atraso, assusta. Até porque, do total, 8,7 milhões eram micro e pequenas empresas, que concentravam R$ 206 bilhões desse volume.



O dado mais preocupante é que 75,7% das pendências inadimplidas das empresas em julho estavam fora das instituições financeiras, incluindo compromissos ligados à própria operação, como fornecedores e serviços. Ou seja, a dívida se espalhou para fora do banco.

E isso acontece quando o Mapa da Inadimplência da Serasa aponta que o Brasil registrou 83,9 milhões de inadimplentes em agosto de 2026, o que corresponde a aproximadamente 51% da população adulta do país.

Recuperação Judicial



Os números do Serasa vieram acompanhados de outro quadro desafiador: em junho último, ao menos 6.341 companhias haviam pedido recuperação judicial. O estoque representa crescimento de 6,2% no primeiro semestre de 2025, mantendo a trajetória de alta observada nos últimos anos. Considerando a base completa do levantamento, que reúne todos os CNPJs com registro de recuperação judicial, o avanço chegou a 8% no período.



O cenário reflete uma enorme pressão sobre empresas de diferentes setores, diante de fatores como endividamento elevado, dificuldades de geração de caixa e mudanças nas condições de mercado, e agora inclui segmentos que tradicionalmente não recorrem a essa opção.

Endividados se preocupam com as cobranças dos credores e 30% das familias estão com contas em atraso. - Divulgação

Crise do agro



Por exemplo. O agronegócio é o setor que apresenta a pior evolução financeira entre os segmentos analisados. No final do primeiro semestre do ano, ao menos 1.263 empresas do agro estavam em recuperação judicial, alta de 21,4% em relação ao início do ano e de 66% em 12 meses.



O segmento e sua cadeia representam, atualmente, uma em cada cinco empresas em recuperação judicial no país. Para se ter uma ideia, em 2010, quando o Brasil começou a experimentar o boom nas extrações de commodities, as RJs representavam apenas 1,9% de todo o mercado.

Sem liquidez

O caso do agronegócio é bem curioso, pois ele mostra que ter patrimônio não significa necessariamente ter liquidez. Terra, máquinas, estoques e até uma safra futura podem representar ativos relevantes, mas não garantem capacidade imediata de honrar compromissos.



Entretanto quando se faz uma análise econômico-financeira, pode-se identificar alguns pontos que começam pela taxa de juros, pela queda do dólar, que fez o produtor vender sua safra com preços menores, por uma crise de caixa pela incapacidade estrutural de gerar recursos e, não raro, por má gestão, pelo fato de centenas de empresas nunca terem passado por uma crise, já que há décadas as suas vendas em dólar só subiram.

Fora dos bancos



Porém, o fato mais perturbador é a inadimplência das empresas cujo atraso não está ligado apenas ao setor financeiro. Isso preocupa o mercado. Essa inadimplência está relacionada a compromissos ligados à própria operação, como fornecedores e serviços. Ou seja, temos um espalhamento da crise que se dá em vários ramos das cadeias produtivas.



Quando se desagrega o número nacional, observa-se que a Região Nordeste registrou 1.208.718 empresas inadimplentes, segundo dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian.

Endividamento das familias no Brasil em 2025 - Divulgação

Em Pernambuco



Ao todo, foram contabilizadas 6.461.535 dívidas negativadas, que somaram cerca de R$ 19,6 bilhões no período. E entre os estados, a Bahia concentrou o maior número de empresas negativadas, com 333.520 CNPJs inadimplentes, seguida por Pernambuco (217.108) e Ceará (193.822).

A única notícia boa é que do total de dívidas das companhias negativadas em julho no Nordeste do país, 49,7% foram renegociadas ou pagas em até 60 dias do mês de referência, ou seja, até setembro.

Sem aquisições



Outra característica desse quadro é que o mercado de fusões e aquisições brasileiro tem se mostrado bem mais seletivo com os compradores, avaliando com maior rigor a capacidade de geração e preservação de valor das empresas.



Normalmente, o crescimento da inadimplência abre uma espécie de temporada de fusões e aquisições que, este ano, talvez pelo número de tantas empresas inadimplentes, provoque mais atenção de concorrentes numa compra ou associação devido ao risco de assumir uma empresa que chegou a um nível tão alto de inadimplência que a empresa adquirente precise aportar muito mais capital do que o planejado.

Novo governo



De qualquer forma, o cenário dado é que o novo governo terá que enfrentar um desafio não só em relação às contas públicas, mas também em relação ao quadro geral das empresas privadas e dentro de uma nova realidade provocada pela Reforma Tributária que vai exigir mais ajustes dos empresários na gestão e na redução dos custos de forma geral.



Infelizmente, nenhum desses temas esteve na campanha eleitoral que sequer tomou conhecimento dessa crise real. Mesmo com o governo Lula injetando mais de R$300 bilhões em programas de benefícios sociais e estímulo ao consumo.

Programa de Estágio - Shopee 2022 - Liana Dudnik/Freepik/Lookstudio

Trabalhe na Shopee



A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores em todo o Brasil, anunciou a abertura de 14 mil vagas efetivas e temporárias até o fim do ano. As oportunidades estão em operações logísticas, em 19 estados e no Distrito Federal, e em áreas corporativas, nos escritórios da empresa em São Paulo. As contratações acompanham os preparativos da empresa para o aumento da demanda durante as campanhas de fim de ano, como a 11.11 – A Maior Liquida do Ano, a Black Friday e o Natal.



Todas as vagas são presenciais e estão nas operações da Shopee, incluindo funções como Auxiliar de Logística e Representante. Há também oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs). Não é exigida experiência prévia para as funções operacionais. Em 2026, a Shopee abriu 10 novos centros de distribuição no Brasil (agora são 26), sendo 21 centros de cross-docking e 5 centros de fulfillment. A rede logística também conta com mais de 200 hubs de first mile e last mile e mais de 5 mil agências Shopee.

Apresentação da festa da 17ª edição da Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro. - Divulgação

Terra do Tapete



O município de Lagoa do Carro, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, promove no período de 29 de outubro a 1º de novembro a 17ª edição da Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro (FETALC). O evento vem se consolidando como um dos mais importantes do segmento no Nordeste com a festa da “Terra do Tapete”. Promovida pela Associação de Tapeceiras de Lagoa do Carro, a feira integra o calendário turístico municipal e estadual, reunindo artesãos independentes, entidades, prefeituras e representantes de programas sociais em um grande encontro de valorização da arte, do artesanato e da cultura popular.

Nesta edição a mostra contará com 130 estandes nesta edição onde que levará os mais diversos segmentos artesanais do Nordeste está confirmado as participações de representantes dos estados de Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.



Fora do ar



A Prefeitura do Recife suspendeu os serviços do Portal da Transparência, o Conecta Recife Web, o Recife em Dia, o Portal de Compras, os sistemas de Licenciamento e Agenda, o SEI e o Diário Oficial do Município, como medida preventiva, e isso ocorre em razão da identificação de vulnerabilidades críticas que afetam sistemas utilizados por instituições públicas em diferentes países. As equipes técnicas da Empresa Municipal de Informática (EMPREL) já trabalham para garantir o restabelecimento gradual dos serviços, com a maior brevidade possível.

Central de triagem da Cooperativa Recicla Torre - Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife

Reciclados



Dados da economia circular do plástico no Brasil mostram que a atividade gerou mais de 5 milhões de toneladas de resíduos plásticos em 2025, e a indústria recicladora brasileira consumiu 1,632 milhão de toneladas de resíduos plásticos no mesmo ano. O levantamento foi feito pela MaxiQuim para o Movimento Plástico Transforma.



Parte das mais de 1,6 milhões de toneladas de resíduos plásticos chegou ao mercado por meio de catadores e cooperativas, que participam da coleta, separação e comercialização dos resíduos. O Projeto Circularize, iniciativa da Rede pela Circularidade do Plástico, conecta cooperativas e empresas recicladoras para a comercialização de resíduos plásticos.



Segundo o estudo, 37% dos resíduos consumidos pela indústria recicladora em 2025 vieram dos grandes comércios de resíduos. As aparas industriais responderam por 22%, os beneficiadores, incluindo recicladores menores, por 18%, as empresas de gestão de resíduos, incluindo logística reversa, por 10%, as cooperativas por 9% e os catadores por 0,8%.



Reforma Tributária



Nesta quarta-feira (28), a Fenacon, em parceria com o CFC, o CRCPE, a Sescap/PE, a Accape e a Ascont, debatem conjuntamente o projeto Reforma Tributária num dia inteiro de palestras no Centro de Convenções do Senac de Caruaru.



Raymundo da Fonte



O Grupo Raymundo da Fonte, que celebra 80 anos em 2026, recebeu o prêmio de Indústria Destaque da Região Nordeste no Canal Atacarejo, durante o Workshop ABAAS em São Paulo. A companhia pernambucana foi a única indústria premiada na região, em reconhecimento à sua performance no segmento. O Grupo também apresentou novidades das marcas Brilux, Sonho, Even e Candura.



Netter Lavadoras Profissionais estará na HFN – Hotel &Food Nordeste, de 4 a 6 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções - Divulgação

Netter na HFN



A Netter Lavadoras Profissionais uma empresa com sede em São Paulo e 35 anos no mercado e mais de 30 modelos de lavadoras profissionais e capacidade produtiva de 5.400 máquinas por ano estar e 135 colaboradores participa da HFN – Hotel & Food Nordeste, de 4 a 6 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. Durante o evento, a fabricante apresentou o Glub 200, ampliando seu portfólio com uma solução dedicada à desincrustação de utensílios e à otimização dos processos de limpeza em cozinhas profissionais.



Engajamento



Ficou pronta uma pesquisa interessante desenvolvida pela Flash em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) com o objetivo de medir o nível de engajamento dos funcionários nas empresas e que chegou ao índice de apenas 39% dos trabalhadores brasileiros se considerando engajados com o trabalho, o que poderá provocar perdas econômicas associadas ao desengajamento no valor de R$ 77 bilhões por ano. A pesquisa Engaja S/A ouviu 5.397 profissionais de todas as regiões do país. Do total de entrevistados, 54% foram classificados como desengajados e 7% como ativamente desengajados.



O levantamento também identificou sinais de alerta sobre a permanência dos profissionais nas empresas: 60% dos entrevistados disseram ter pensado em pedir demissão com alguma frequência. Entre os trabalhadores ativamente desengajados, esse percentual chegou a 60% para aqueles que pensavam frequentemente em deixar o emprego, o que reforça a importância de iniciativas voltadas ao ambiente de trabalho, ao desenvolvimento profissional e ao vínculo com a organização.



30 mil vagas



A Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio chega à sua 10ª edição disponibilizando para todo o país mais de um milhão de oportunidades de trabalho, entre estágios, vagas efetivas em diferentes níveis de escolaridade, programas de trainee e jovem aprendiz. Gratuito e aberto ao público, o evento acontece até esta quinta-feira (22). Para Pernambuco, são oferecidas cerca de 30 mil vagas.

