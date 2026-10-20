Turismo internacional cresce em Pernambuco e aumenta demanda por hotelaria e alimentação

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Pernambuco recebeu 116 mil visitantes internacionais entre janeiro e setembro; HFN e Super Mix reúnem fornecedores em Olinda, em novembro

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Pernambuco recebeu 116.773 visitantes internacionais entre janeiro e setembro de 2026, um aumento de 65% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur. No Aeroporto Internacional do Recife, a movimentação chegou a 6 milhões de passageiros entre janeiro e agosto, o maior volume entre os terminais do Nordeste, segundo estudo da Empetur.

O crescimento do fluxo turístico amplia a demanda por serviços de hospedagem, alimentação, transporte e comércio. De olho em reunir esses setores, a HFN – Hotel & Food Nordeste realiza uma feira em paralelo com a Super Mix 2026 nos dias 4 a 6 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A expectativa é que a feira reúna mais de 1.500 marcas e 32 mil visitantes.

O aumento do fluxo de visitantes cria oportunidades para hotéis, pousadas, bares, restaurantes, padarias e empresas fornecedoras de equipamentos e serviços. A HFN terá expositores de segmentos como alimentos e bebidas, mobiliário, tecnologia, softwares e soluções para gestão e operação dos negócios.

O turismo de negócios está entre as frentes de atuação do setor em Pernambuco, segundo o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo. Ele diz que há estrutura disponível no estado para receber eventos e a possibilidade de que os participantes conheçam o destino e retornem em outras ocasiões.

“O turismo de negócios é um dos pilares do turismo em Pernambuco, e temos toda a estrutura para receber esse público. É muito bom ver uma feira como essa acontecendo aqui, ainda mais falando de gastronomia, que é um dos nossos maiores ativos turísticos", declara.

Eduardo Loyo, presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) - DIVULGAÇÃO/ EMPETUR

A Prefeitura do Recife também participará da feira para aproximar o destino de empresários e profissionais da cadeia produtiva do turismo. De acordo com o secretário municipal de Turismo e Lazer, Felipe Porto, a presença no evento busca ampliar parcerias e oportunidades de negócios e investimentos.

"Recife tem trabalhado para transformar o movimento de expansão do turismo em oportunidades concretas de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. A participação na HFN é estratégica para aproximar o destino dos empresários e profissionais que integram a cadeia produtiva do setor", comenta.

Secretário de Turismo e Lazer do Recife, Felipe Porto - Hélia Scheppa/PCR

"Recife reúne atrativos culturais, históricos, gastronômicos e de lazer que movimentam a economia e contribuem para consolidar a cidade como um destino competitivo no cenário nacional. Estar presente em uma feira como essa é também valorizar quem faz o turismo acontecer e fortalecer a conexão entre o destino e os serviços que compõem a experiência dos visitantes", finaliza Porto.

Programação reúne atividades para setores de alimentação e hospedagem

A programação inclui a Arena Burguer by Quantum, o Confeitar, com assinatura de Anna Corinna, o FHAN – Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste com patrocínio da Prefeitura do Recife e Empetur, a Padaria do Amanhã e o Food Academy, realizado em parceria com o Sebrae em Pernambuco.

Para a diretoria da Insight Feiras & Negócios, responsável pela organização dos eventos, o crescimento do turismo aumenta a demanda por serviços e exige preparação das empresas para atender aos visitantes.

“A expansão do turismo cria oportunidades para toda a cadeia de hospitalidade e alimentação, mas também aumenta a responsabilidade das empresas em relação à qualidade dos serviços, à eficiência e à experiência oferecida ao consumidor. A HFN foi concebida para aproximar esse mercado de fornecedores, soluções e conhecimento, contribuindo para que os negócios estejam preparados para aproveitar as oportunidades de crescimento”, afirma, em nota conjunta a diretoria, liderada por Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes.

Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, sócios da Insight Feiras &Negócios, realizadora da HFN - DIVULGAÇÃO/ HFN

A HFN é realizada pela Insight Feiras & Negócios, em co-realização com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE). A Super Mix, por sua vez, é realizada pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), com organização e promoção da Insight.

A edição de 2026 da HFN tem patrocínio ouro da Pan Cristal e apoio de ABIMAQ, NEQ, Agência Partem, TudoBrisa Climatizadores, Becker e Ondunorte. Também conta com apoio institucional de ABIEPAN, ABRAVA e ABRALIMP e parceria estratégica com J. Pontara.

Feira HFN 2025 - DIVULGAÇÃO

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