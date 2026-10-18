Depois do STF, BC e do Congresso celulares de Vorcaro revelam editor ativo na mídia muito além dos patrocínios oficias do Master

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Investigações mostram como banqueiro transformou smartphone em banco digital capaz de atuar em tantas frentes que ainda não foram identificadas.

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Esqueça as promessas de Lula e Flávio Bolsonaro com seus caminhões de bondade. Esqueça as sabatinas na TV em horário nobre. E esqueça todos os cenários que economistas de várias tendências constroem para o Brasil com a reeleição de Lula ou a eleição de Flávio Bolsonaro no próximo domingo. O que assusta e preocupa, de fato, os círculos do poder no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro é o que está armazenado nos celulares do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.



Eles são oito e estão em poder da Polícia Federal, com ministros se engalfinhando para saber o que está gravado, embora, ao que se sabe, nem todos os smartphones tenham sido degravados e seus arquivos sistematizados, eliminando-se as mensagens, áudios e vídeos pessoais. Mas pelo que já está nos autos, sabe-se que o banqueiro atuou em tantas frentes que o seu celular se transformou no próprio Banco Master entre 2022 e 2025.



Banco no smartphone



Daniel Vorcaro é, definitivamente, o gadget que mais potencializou o uso do smartphone no Brasil. Porque ele levou todo o seu banco para dentro dos aparelhos top de linha que usava.



No futuro, sua capacidade de pilotar um banco que deu um golpe financeiro estimado em, pelo menos, R$ 50 bilhões certamente será objeto de estudos acadêmicos sobre como o uso intensivo dos recursos de dados foi usado para corromper autoridades dos três poderes e da mídia, ramo que agora a Polícia Federal incluiu nas linhas de investigação.



Daniel Vorcaro, dono do banco Master, atualmente preso - DIVULGAÇÃO

Entre os grandes



Quando se observa a atuação de Daniel Vorcaro, a única comparação possível em termos de influência de seus negócios com o poder é com Eike Batista, que, com suas ações nas empresas X, chegou a figurar nas listas dos homens mais ricos do mundo. Vorcaro está a quilômetros de smartphone de Jerson Maciel da Silva, do Grupo Avestruz Master, cujo total do golpe chegou a R$ 1 bilhão.



Daniel Vorcaro porém foi mais longe pois ate agora conseguiu envolver do presidente Lula que o recebeu ao lado do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo a ao menos quatro ministros do STF, diretores do Banco Central, dezenas de deputados e senadores dos quais um deles (Ciro Nogueira) perdeu as eleições e mais recentemente dirigentes de empresas de comunicação e blogueiros quando se revelou sua intensa atividade como editor de textos, posts, áudios e vídeos que o transformaram num completo publishment. E até no Tribunal de Contas da União.



Ciro Nogueira (PP) - Divulgação

Relações tóxicas



E como se vem observando com relações altamente tóxicas que sujaram biografias de ministros do STF, como a de Alexandre de Moraes, o então presidente do TSE que investigou no STF o golpe de 8 de janeiro pelas relações de sua esposa Viviane Barsi, num contrato de R$ 138 milhões para o Banco Master. Assim como as revelações de negócios de seu banco com os ministros Dias Toffoli e Nunes Marques.



Os telefones de Vorcaro permitiram uma extraordinária lista de conexões não republicanas com o Congresso, com o mercado financeiro cinza através de fundos de investimento fantasmas e até um criativo modelo de ressuscitação de precatórios que ajudaram a lustrar o balanço do Banco Master quando era lixo contábil.



Banco Master é alvo de escândalo financeiro - Divulgação

Influenciadores



Mas a grande surpresa das últimas semanas é sua atividade na gestão de conteúdos na midia, onde ao menos um importante diretor do Grupo Globo foi abatido, enquanto pululam denúncias de compra de serviços editoriais de blogueiros e plataformas de notícias em contratos que sempre partiam do valor de R$ 1 milhão.



Temos um Daniel Vorcaro definindo pautas, supervisionando vídeos, editando planilhas e até fazendo corte em áudios numa atividade feérica que surpreendeu jornalistas e editores pela variedade de plataformas e temas, embora o foco nos últimos meses antes da sua prisão em novembro de 2025 tenha sido o de contrapropaganda em resposta às denúncias da crise do Banco Master.



Fundo Garantidor de Crédito (FGC) deve pagar mais de R$ 50 bilhões para clientes do Banco Master - Divulgação

Vendo a derrocada



Claro que essa atenção que passou a dar à questão da resposta nas mídias sociais e plataformas às suspeitas publicadas nos jornais acontece como uma tentativa de redução de danos (às vezes com sugestão de ameaças de ações físicas contra jornalistas) e depois que todas as ações de aproximação com ministros do STF e cooptação de funcionários do BC sinalizaram sua derrocada.



Mas também revelam como Daniel Vorcaro, conhecido pela sua capacidade de envolver políticos, servidores públicos, ministros e ex-ministros nos governos Lula e Bolsonaro e por sua vida social intensa, com dezenas de festas, foi capaz de espalhar corrupção pelos três poderes e agora na mídia para tentar sustentar seus negócios formatados em maior escala a partir de 2022 e consolidados durante três anos do governo Lula.



Fundo garantido



E mostram que, quando no dia 12 de maio último, o Congresso vetou o aumento de R$ 250 mil para R$ 1 milhão como garantia do FGC através de uma emenda do senador Ciro Nogueira que a assessoria de Daniel Vorcaro escreveu e percebeu que tinha sido rifado e que o futuro do seu Banco Master seria a liquidação extrajudicial.



O que aconteceu e está registrado nos seus telefones é a história de uma busca desesperada para se salvar cujo último ato foi a venda da instituição para o Banco Regional de Brasília que o BC travou. Os laudos e vazamentos do processo em tramitação no STF apenas mostram as atividades de um banqueiro que sabia que estava falido.



Não vai parar



Uma trajetória que não deixa de ser interessante na medida em que a cada degravação surgem novos personagens, tornando a história de Daniel Vorcaro cada vez mais extraordinária dentro do mundo do crime. E que continuará a ser contada, seja quem for o próximo presidente da República.



Fertilizantes importados do Canadá suprem as importações da Rússia e da Ucrânia. - Divulgação Fertilizante do Canadá



As exportações brasileiras ao Canadá bateram recorde histórico entre janeiro e setembro de 2026. As vendas somaram US$ 5,69 bilhões, alta de 12,1% em relação a 2025, com destaque para as vendas de carnes. Mas o fato mais importante nas importações de produtos canadenses também cresceu 14,9%, sinal de que o comércio bilateral entre os países segue aquecido.



As compras de cloreto de potássio somaram US$ 1,41 bilhão até setembro, crescimento de 14,5% em comparação com o mesmo período de 2025. O produto respondeu por 51,9% do valor total importado pelo Brasil do mercado canadense. A corrente de comércio entre Brasil e Canadá movimentou US$8,41 bilhões nos primeiros nove meses de 2026, alta de 13%. As compras de fertilizantes visam reduzir a dependência da Rússia e da Ucrânia.



Brasileiros têm paixão por relógios de luxo e compraram mais de US$ 100 mil até setembro de 2026. - Andrejs Poplavskis

Paixão por relógio



Dados do Comex Stat, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostram que o Brasil aumentou em 41,9% o valor gasto com a importação de relógios de pulso nos primeiros oito meses de 2026. Foram US$103,7 milhões entre janeiro e agosto, contra US$73,1 milhões no mesmo período de 2025.



A Suíça, que concentra algumas das principais grifes globais, respondeu por US$58,5 milhões, ou 56,4% de todo o valor importado. Entre os automáticos, segmento que inclui modelos de luxo e movimentou US$ 38,5 milhões no período, alta de 33,7% em um ano, a participação suíça chegou a 89%.



Mas no segmento de relógios de alto padrão, a própria carga é rastreada em tempo real, com acompanhamento 24h, desde a coleta na origem até a entrega no Brasil, além de seguro compatível com o valor das mercadorias e coordenação antecipada da documentação aduaneira.



Food Experience



O Food Experience Recife, promovido pela Food Academy, vai reunir cerca de 700 participantes, dentre donos e gestores de restaurantes, além de especialistas e empresários do setor de alimentação fora do lar , no dia 3 de novembro de 2026, no Centro de Convenções de Pernambuco. O evento abordará quatro pilares fundamentais para o crescimento dos negócios: marketing, gestão, pessoas e hospitalidade.



Projeto Presença do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne). - Divulgação

Projeto Presença



O Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne) realiza, nesta quarta-feira (21), no Recife, encontro do Projeto Presença, iniciativa que busca aproximar o mercado de seguros da sociedade e ampliar o reconhecimento da contribuição do setor para a proteção de pessoas, empresas e patrimônios.



O encontro apresenta o novo conceito do projeto, traduzido pelo slogan “Segurador presente”. Sociedade protegida.” A proposta é demonstrar que a contribuição das seguradoras vai além da contratação de apólices e do pagamento de indenizações, abrangendo também a proteção financeira, a continuidade dos negócios e a recuperação diante de imprevistos.



Pólo médico



Liderada pelas empresárias da saúde Raíssa Costa e Roberta Timóteo, a Clindoor abre as portas de um novo espaço com foco no tratamento da dor, movimento e performance no ITC Empresarial, no Pina. Com investimento superior a R$ 1 milhão, o empreendimento inova com IA e gamificação para treinamento personalizado de pacientes em reabilitação, atletas e esportistas amadores.



Governança familiar

A Cambridge Family Enterprise Group Regional Recife participa do Fórum de Governança da Família Empresária – Capítulo Pernambuco, do IBGC, nesta terça-feira (20), no JCPM Trade Center, reforçando a importância do diálogo, da profissionalização da gestão e do planejamento sucessório para a longevidade das famílias empresárias.

Turismo local



A Luck Receptivo está lançando o Clube de Benefícios, inicialmente em Pernambuco, fazendo conexão entre turismo e comércio local. A iniciativa reúne restaurantes, lojas, atrações e serviços parceiros, oferecendo vantagens aos turistas e criando um novo canal de divulgação para negócios da região.

