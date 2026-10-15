Super Mix 2026 abre credenciamento para edição de 20 anos

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Feira será realizada de 4 a 6 de novembro, em Olinda, junto à HFN, e terá participação de empresas dos setores de varejo e distribuição

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A Super Mix 2026 realiza, de 4 a 6 de novembro, sua 20ª edição no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, com programação voltada aos setores supermercadista, varejista, de distribuição e alimentação. O credenciamento já está aberto para o evento, que ocorre das 14h às 21h.

Realizada pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), com organização e promoção da Insight Feiras & Negócios, a feira reunirá fornecedores, distribuidores, indústrias, compradores e outros profissionais ligados à cadeia de abastecimento. A programação traz exposição de produtos, equipamentos, serviços, tecnologias e soluções destinadas à operação e à gestão de empresas do setor.

A Super Mix acontece simultaneamente à HFN – Hotel & Food Nordeste. Os dois eventos serão realizados no mesmo espaço e, segundo a organização, a expectativa é receber mais de 32 mil visitantes e reunir 1.500 marcas. A edição marca duas décadas de realização da Super Mix e terá empresas de segmentos como alimentos e bebidas, atacado e distribuição, equipamentos, tecnologia e serviços.

A proposta, de acordo com os organizadores, é acompanhar mudanças no varejo e apresentar soluções relacionadas aos processos e à gestão dos negócios. Para Inácio Miranda, presidente da ASPA, a realização da 20ª edição também representa a continuidade da feira como espaço de encontro entre empresas do setor.

“Este ano a feira chega ainda mais forte ao mercado, consolidando sua capacidade de atrair um público qualificado, gerar negócios e promover conexões. A cada edição, a Super Mix amplia sua relevância, aproxima empresas e profissionais e cria novas oportunidades para o desenvolvimento do setor. É uma iniciativa que fortalece Pernambuco como polo de negócios e amplia seu impacto em toda a região Nordeste”, afirma.

Inácio Miranda - Crédito: Agência Épico

Empresas e transformações no varejo

A programação contará com a participação de empresas de diferentes áreas da cadeia de abastecimento. Entre os segmentos previstos estão alimentos e bebidas, atacado e distribuição, equipamentos, tecnologia, serviços e soluções para operação e gestão do varejo.

Para a diretoria da Insight Feiras & Negócios, formada por Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, a edição deste ano também deve refletir as mudanças pelas quais passa o setor.

“A 20ª edição representa uma oportunidade de celebrar a trajetória da Super Mix, mas, principalmente, de olhar para o futuro. O varejo está mudando rapidamente, e a feira acompanha esse movimento ao trazer para Pernambuco empresas, soluções e experiências que ajudam os negócios a se prepararem para os próximos desafios”, dizem em comunicado conjunto.

Entre as empresas expositoras está a Compare Distribuidora, que participa da feira desde as primeiras edições. Segundo o diretor comercial da companhia, Flávio Martins, a participação tem relação com o contato da empresa com clientes e fornecedores. “É a feira que a gente escolheu participar anualmente e tem nos trazido muitos resultados práticos, tanto na relação com o cliente com fornecedores, no médio e longo prazo”, afirma.

Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, sócios da Insight Feiras &Negócios, realizadora da HFN - DIVULGAÇÃO/ HFN

Credenciamento Super Mix 2026

O credenciamento para a Super Mix 2026 está disponível no site oficial da feira. Profissionais que possuem CNPJ ativo têm acesso gratuito. Para visitantes pessoa física, o passaporte para os três dias custa R$ 50.

A edição deste ano tem patrocínio ouro da La Serenissima e patrocínio prata da São Braz. Também apoiam a realização TudoBrisa Climatizadores, NEQ, Ondunorte e Becker.

A Super Mix é realizada pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), entidade que reúne empresas ligadas à cadeia de abastecimento. A associação possui 222 associados e atua há mais de 40 anos.

Serviço — Super Mix 2026, 20ª edição

Data : 4 a 6 de novembro de 2026

: 4 a 6 de novembro de 2026 Horário : 14h às 21h

: 14h às 21h Local : Pernambuco Centro de Convenções – Olinda/PE

: Pernambuco Centro de Convenções – Olinda/PE Credenciamento : site oficial da Feira SuperMix

: site oficial da Feira SuperMix Instagram: @feirasupermix

Galeria da Super Mix 2025