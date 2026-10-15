Planejamento da Segurança Energética num cenário global de mudanças extremas será tema de debate na Coniben 2026 em Portugal

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Diretora-geral da Associação Portuguesa de Empresas do Setor Elétrico e o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia analisam o setor.

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Diante de uma nova realidade global, como o setor elétrico pode trabalhar o Planejamento da Segurança Energética diante da entrada de novos atores nos sistemas de geração, transmissão e distribuição num cenário com mudanças climáticas e aumento de custos ao consumidor final?



Esse será o tema de um dos painéis de maior destaque na Conferência Ibero-brasileira de Energia Coniben que acontece nos dias 12 e 13 de novembro em Lisboa com a participação de executivos, empresários, dirigentes de instituições de controle e pesquisadores do setor elétrico do Brasil, Portugal e Espanha que debaterão o cenário global do setor e seus impactos nos três países.



O painel Planejamento da Segurança Energética terá a participação do secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Gustavo Cerqueira Ataide e da Diretora Geral da Associação Portuguesa de Empresas do Setor Elétrico - ELECPOR, Maria João Coelho além de do Diretor de Estudos de Energia Elétrica da EPE, Reinaldo Garcia e do Presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG, Gustavo de Marchi sendo moderado pelo Ex-Secretário Executivo do MME, Arthur Cerqueira.



Para a Maria João Coelho, de fato, o setor elétrico está a atravessar uma transformação profunda, impulsionada pela eletrificação da economia, pela crescente integração de energias renováveis, pelo aparecimento de novos agentes e tecnologias e por uma procura de eletricidade cada vez mais diversificada. E esta transformação exige uma evolução do enquadramento legislativo e regulatório, mas também uma nova abordagem ao planeamento energético.



Diretora-Geral da Associação Portuguesa de Empresas do Setor Elétrico - ELECPOR, Maria João Coelho. - Divulgação

“E o regulador tem um papel essencial na criação de um enquadramento estável, transparente e previsível, que assegure a confiança dos investidores e, simultaneamente, proteja os interesses dos consumidores, garantindo regras claras, não discriminatórias e tecnologicamente neutras, que promovam a concorrência e permitam a participação de diferentes agentes”. adverte.



E para ela, a experiência europeia demonstra também a importância de distinguir as responsabilidades de quem define as políticas públicas, de quem regula e supervisiona os mercados e de quem neles investe ou desenvolve atividade econômica. Esta separação de funções é fundamental para assegurar transparência, independência e confiança.



Gustavo Cerqueira Ataíde também tem avaliação nessa linha, afirmando que, em um cenário de mudanças climáticas, o planejamento e a operação precisam aprimorar a variabilidade hidrológica, a análise de eventos extremos e a promoção da complementaridade entre as fontes.



Ele lembra que o Brasil valoriza e já tem uma matriz diversificada, com hidráulica, biomassa, eólica, solar e gás, aliada à interligação nacional e a um robusto sistema de transmissão, o que permite aproveitar e otimizar o uso das diferenças regionais de recursos naturais. E entendo que países como Portugal e Espanha, integrados ao mercado ibérico e europeu, enfrentam atualmente desafios semelhantes, o que faz com que a troca de experiências entre os três seja valiosa, sobretudo sobre desenhos de mercado, mecanismos de capacidade, armazenamento e redes inteligentes.



Decisões para horizontes de várias décadas



Maria João Coelho lembra que num setor tão intensivo em capital como o elétrico, em que os investimentos são realizados para horizontes de várias décadas, a estabilidade regulatória e a segurança jurídica são determinantes e que a regulação tem de acompanhar a evolução tecnológica e as novas necessidades do sistema elétrico.



Ela cita Portugal como exemplo particularmente relevante por criar condições adequadas para remunerar os serviços que contribuem para a segurança do abastecimento e para a estabilidade do sistema, incluindo a disponibilidade de capacidade e os serviços de flexibilidade.



Secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Gustavo Cerqueira Ataide. - Divulgação

O secretário-executivo do MME destaca que, no Brasil, a partir de 2004, superado o racionamento de 2001, o Brasil construiu um arranjo institucional que hoje é um ativo importante: o MME formula a política energética, a EPE realiza os estudos de planejamento, a ANEEL regula e fiscaliza, o ONS opera o sistema de forma coordenada e a CCEE forma o preço, contabiliza e liquida o mercado.



E afirma que o importante agora, quando se desenha um novo cenário de mudanças globais, é seguir aprimorando esse arcabouço com a mesma lógica: legislação que acompanhe a inovação tecnológica, regulação baseada em evidências e estudos prospectivos de médio e longo prazo.



As advertências de Coelho e Cerqueira são importantes, mas, com a chegada de novas propostas de geração de energia, qual deve ser a atuação de órgãos de planejamento de modo a acomodar a presença desses novos atores na geração de energia?



Maria João Coelho, que lidera a ELECPOR, afirma que o planeamento energético tem hoje um desafio particularmente exigente: assegurar que a transformação do sistema elétrico acontece de forma coordenada, garantindo a segurança de abastecimento, a estabilidade do sistema e custos competitivos. E cita Portugal e Espanha como exemplos interessantes desta transformação, com uma penetração muito significativa de energias renováveis, sobretudo solar e eólica.

Experiência de Portugal ajuda o Brasil



“Em Portugal, uma das prioridades é precisamente a implementação de um mecanismo de capacidade que permita assegurar a disponibilidade e a remuneração adequadas dos recursos necessários para garantir a segurança do abastecimento”, diz a executiva.



Outra prioridade que ela destaca é o desenvolvimento do armazenamento de energia, nomeadamente através da complementaridade de baterias e de centrais hidroelétricas com bombagem, que permitem aproveitar melhor a produção renovável e proporcionar flexibilidade ao sistema.



O planeamento, insiste Maria João Coelho, deve, por isso, evoluir de uma lógica centrada na capacidade de produção para uma visão integrada de todo o sistema elétrico. “Não basta instalar mais capacidade renovável. É necessário garantir que existem as redes, as tecnologias e os mecanismos de mercado que permitem integrar essa produção de forma segura, eficiente e ao menor custo global possível”, afirma.

Para Gustavo Cerqueira Ataide, quando o Estado planeja, formula a política e, ao mesmo tempo, investe, o desafio central é separar claramente as funções e garantir isonomia de tratamento entre os agentes, sejam eles privados ou públicos. Ele reconhece que no modelo brasileiro, hoje o Estado já não possui tanta participação no mercado como quando a Eletrobras, atual Axia, era estatal, mas no país existe uma governança robusta de instituições, com a devida separação de competências.

Papel do MME como planejador e orientador

Isso reforça o papel do MME como planejador, subsidiado por estudos técnicos da EPE, que deve orientar os sinais ao mercado. Isso exige regras estáveis, critérios técnicos transparentes e previsibilidade, para que investidores, sejam eles públicos ou privados, decidam com base no mesmo conjunto de informações.

A credibilidade do planejador, diz o secretário-executivo do MME, se constrói justamente na coerência entre o que se sinaliza e o que se cumpre. E no caso do Brasil, quando o Estado também assume o papel de investidor, existe um papel estratégico legítimo, especialmente em projetos de grande porte, de longa maturação ou de interesse nacional.



Os dois executivos concordam com a necessidade de o regulador ter uma presença firme mirando o futuro, mas a chegada de novas propostas de geração de energia impõe aos órgãos de planeamento a função de acomodação da presença desses novos atores na geração de energia num mercado cada vez mais pressionado pela redução de custos e de entrega de energia.



Para Maria João Coelho, quanto maior é a participação destas fontes, mais importante se torna garantir a existência de capacidade firme, ou seja, recursos de produção ou outras soluções capazes de assegurar a disponibilidade de eletricidade quando esta é necessária.



“Esta capacidade é essencial para responder aos períodos de menor produção renovável, garantindo a segurança de abastecimento e complementando o contributo das energias renováveis para o sistema elétrico. A estabilidade operacional do sistema constitui igualmente um desafio crescente, exigindo soluções tecnológicas que permitam garantir o seu funcionamento seguro”, afirma a executiva

Instituições de planejamento devem ser precisas

Gustavo Cerqueira Ataíde vai na mesma direção: As instituições de planejamento devem ser precisas nas indicações das necessidades do sistema, indicando também os caminhos para a promoção de novas tecnologias, sem renunciar à segurança e à visão de longo prazo. Isso significa, por exemplo, antecipar estudos sobre o impacto de fontes variáveis, armazenamento e geração distribuída na operação e nos custos da rede, incorporando-os aos planos decenais e de longo prazo.

Costumo dizer que “num mercado pressionado por redução de custos, a segurança física e a segurança de mercado precisam caminhar juntas. A física exige reserva de potência, capacidade de resposta rápida e uma rede de transmissão robusta que escoe a energia dos centros de geração até os centros de carga, afirma o secretário-executivo do MME.

Maria João Coelho lembra que essa necessidade foi identificada no Relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento de 2025, mas o mecanismo ainda está em desenvolvimento. É também importante assegurar condições de concorrência equilibradas com Espanha, uma vez que os dois países integram o mesmo mercado ibérico de eletricidade.

Para Gustavo Cerqueira Ataíde, no caso do Brasil, a CCEE e a ANEEL têm papel importante em aperfeiçoar esses desenhos. Ele destaca o aproveitamento diversificado dos recursos naturais brasileiros, com sol e vento no Nordeste, água no Norte, Centro-Oeste e Sul, biomassa no Centro-Sul, além do potencial de gás e offshore, como a grande oportunidade do país.

“Para aproveitar essa diversificação, o planejamento deve ser contínuo, baseado em dados, com participação social e capaz de reagir a mudanças tecnológicas sem perder a perspectiva de longo prazo”, conclui.

Reive Barros Coniben Coordenador Técnico da Coniben. - JC Imagem

Coniben promove partilha de experiências



A Diretora-Geral da ELECPOR destaca o papel da Coniben como uma oportunidade muito relevante para promover o diálogo e a partilha de experiências entre países, afirmando que “a experiência de Portugal e da Península Ibérica, nomeadamente na integração de energias renováveis e nos desafios associados à segurança de abastecimento e à estabilidade dos sistemas elétricos, pode contribuir para esta reflexão conjunta, tal como será particularmente enriquecedora a experiência do Brasil”.



Por sua vez, o secretário-executivo do MME afirma que iniciativas como o Coniben contribuem para manter essa cultura viva, aproximando o conhecimento técnico das decisões de política pública, fortalecendo a cooperação internacional, inclusive com Portugal e Espanha, em benefício de consumidores e investidores.



A Coniben tem como objetivo promover o diálogo e a partilha de experiências num evento que terá a presença de mais de 40 executivos do Brasil, Portugal e Espanha debatendo em dois dias no Centro de Eventos do Hotel Tivoli em Lisboa as mudanças globais na geopolítica e geoeconomia - impacto no setor de energia.

O encontro tem como coordenador técnico o professor Reive Barros numa realização da PMAIS com coordenação técnica: Acrópolis Energia.

