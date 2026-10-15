Conexão Ela Dá Conta reúne empresárias no Recife para debater crescimento dos negócios

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Com o tema "Raízes que sustentam", evento terá palestras sobre liderança, vendas, gestão, inteligência artificial e desenvolvimento empresarial

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O Recife recebe, nesta sexta-feira (16) e sábado (17), a quarta edição do Conexão Ela Dá Conta, encontro voltado para mulheres empresárias das áreas de contabilidade, finanças e gestão. Com o tema “Raízes que sustentam”, o evento será realizado no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, e contará com palestras de Henrique Carmellino, Adriana Matos, Fernanda Leal e Luís Ferreira. A programação vai discutir estratégias para fortalecer negócios, desenvolver lideranças, ampliar vendas e manter resultados ao longo do tempo.



Idealizado pela mentora de negócios e consultora empresarial Aline Portela, o encontro propõe uma discussão sobre os desafios enfrentados por mulheres que já empreendem e precisam estruturar suas empresas para continuar crescendo.

Durante os dois dias, as participantes terão acesso a conteúdos voltados ao posicionamento de mercado, cultura empresarial, desenvolvimento de equipes, inovação e uso da inteligência artificial na gestão.



O debate acontece em um cenário de forte participação feminina no empreendedorismo brasileiro. Dados do Ministério do Empreendedorismo apontam que quase dez milhões de empresas ativas no país são lideradas por mulheres, o equivalente a cerca de 40% do total.

ALINE PORTE CRIADORA DO Conexão Ela Dá Conta. - Divulgação

O crescimento da presença feminina no ambiente empresarial também amplia a necessidade de discutir questões relacionadas à organização dos negócios, à profissionalização da gestão e à continuidade dos resultados.



Para Aline Portela, idealizadora do Conexão Ela Dá Conta, o tema escolhido para esta edição reflete uma realidade comum entre as empresárias que conseguem expandir suas atividades, mas enfrentam dificuldades para acompanhar esse crescimento.



“Crescer é importante, mas crescer sem estrutura pode fazer com que a empreendedora se sinta cada vez mais sobrecarregada. Por isso, escolhemos ‘Sustentar’ como tema desta edição. Queremos falar sobre o que acontece depois do crescimento: como manter o faturamento, tomar decisões com mais clareza, fortalecer o posicionamento e construir um negócio que não dependa o tempo todo da presença da própria empreendedora”, afirma Aline.

Adriana Matos. - Divulgação

Aline Portela é consultora especializada em empreendedorismo feminino. Mentora de negócios e estrategista em posicionamento, é criadora do Método Diamante, metodologia que já impactou mais de 23 mil mulheres em seis países. Em sua atuação, auxilia empreendedoras a construírem autoridade, estruturarem seus negócios com mais clareza e alcançarem crescimento sustentável.

Liderança, inteligência artificial e vendas na programação



Entre os convidados está Henrique Carmellino, CEO da Sieg Soluções, empresa pernambucana que é líder nacional no mercado de tecnologia contábil. Ele compartilhará experiências relacionadas à trajetória comercial, formação de equipes e cultura corporativa.



Adriana Matos, contadora e empresária, abordará liderança, desenvolvimento de pessoas e o papel da cultura organizacional na manutenção dos resultados empresariais. A programação também contará com Fernanda Leal, mestra em Ensino e Aprendizagem, especialista em Neurociência e Desenvolvimento Humano e criadora do Método Leal, que já alcançou mais de 24 mil alunos.

Durante sua participação, ela apresentará caminhos para transformar conhecimento técnico em métodos e produtos digitais, combinando estratégia, fundamentos científicos e aplicação prática.

Outro destaque será a participação do especialista em IA Luís Ferreira, que discutirá como utilizar a inteligência artificial e o planejamento estratégico para melhorar processos e gerar resultados nos negócios.



Além das palestras, o Conexão Ela Dá Conta terá momentos de integração e troca de experiências entre empresárias de diferentes segmentos. A proposta é reunir profissionais que enfrentam desafios semelhantes na administração de suas empresas e oferecer ferramentas que possam ser aplicadas à rotina dos negócios.



Fernanda Leal. - Divulgação

As inscrições seguem abertas pelo site apalineportela.com.br/ela-da-conta-2026 mas a categoria Premium já está esgotada. Há ingressos disponíveis nas modalidades VIP e Diamante.





