BPC vira despesa fantasma para próximo presidente, seu sucessor e será maior que os gastos do Programa Bolsa Família

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Despesa cresce sem controle do governo e Previdência agora precisa cumprir as decisões da justiça que firmou posição favorável aos beneficiários

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Agora que o Congresso aprovou o projeto de extinção da escala 6x1, cabem dois minutos de conversa sobre um problema em que se tornou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) criado pela Constituição Federal de 1988 que estabeleceu pela primeira vez o direito a um salário mínimo mensal para a pessoa com deficiência e o idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção.

E que, desde 2023, virou problema orçamentário a ponto de vários estudos estimarem que na próxima década ele se torne maior que o próprio Programa Bolsa Família (PBF).



O BPC nunca teve muita atenção do governo, a despeito de vir a ter uma trajetória fora da curva de envelhecimento da população, com a inclusão de novas condições de saúde mental que inicialmente chegaram a ser contestadas pelo INSS, que faz o pagamento.

Explosão de ações

Depois da explosão das ações judiciais para inclusão de portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que tiveram jurisprudência firmada, fazendo com que a Previdência agora tenha a obrigação de processar os pedidos.



Curiosamente, o governo insiste em não colocar no orçamento recursos suficientes, como aconteceu em 2025, quando provisionou apenas R$ 66,9 bilhões para uma despesa de R$ 125,7 bilhões. E quando considerou para o benefício no orçamento de 2026, uma despesa de R$75,5 bilhões, quando a estimativa de despesa é de R$137,9 bilhões.

O BPC é importante socialmente, mas está ficando muito caro ao INSS - Divulgação

Estudos técnicos



Não foi por falta de aviso. Segundo estudos do Instituto Fiscal Independente (IFI), o Benefício de Prestação Continuada, depois de ajuste em 2025, teve projetados gastos de R$ 119,1 bilhões, quando custou efetivamente R$ 125,7 bilhões. O mesmo aconteceu com o Programa Bolsa Família, que teve custo estimado de R$158,6 bilhões quando a projeção da IFI é de R$164,1 bilhões.



O problema do BPC é a sua expansão acelerada e multifatorial, cujo principal vetor é o aumento do número de beneficiários — que responde por cerca de 70% do crescimento entre 2021 e 2025.

Estoque de ações

Nesse período, o estoque de benefícios saltou de 4,7 milhões para 6,4 milhões, com destaque para as concessões a pessoas com deficiência e para a participação crescente de benefícios obtidos por via judicial, que já representam 16,4% do total.



Estudos de várias instituições indicam que em 2027, o BPC poderá custar R$ 150,1 bilhões, chegando a R$ 200,8 bilhões em 2030. O sucesso do próximo presidente, portanto, será administrar uma despesa de até R$ 287.340 bilhões em 2034 em valores correntes em R$ milhões.

Ignorar o gasto

O problema é que, por várias vezes, o PLOA sempre projeta queda moderada da participação das despesas obrigatórias sujeitas aos limites em proporção ao PIB, mas não trata de redução nominal do custo. Numa mudança de dinâmica que tem pressionado o gasto público.

É como se o governo negasse o reconhecimento de condições de elegibilidade ao BPC, com destaque para o aumento das concessões a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que passou a ser um fator determinante.

Benefício de Prestação Continuada (BPC) é pago a idosos e para pessoas com deficiência de baixa renda - Foto: Agência Brasil

Projeções altas

No orçamento, isso quer dizer que projeções indicam que o gasto pode alcançar entre 1,2% e 1,4% do PIB até 2035. Esse é um problema que o país terá que enfrentar.



O problema do impacto do BPC é que ele não tem margem para gerenciamento da Previdência porque a questão das concessões por patologias como TEA, por exemplo, não pode ser excluída da lista de beneficiários.

Desde a infância



Outro fator preocupante é que os pagamentos começam logo após o fechamento do diagnóstico de uma criança a partir dos três anos que se manterá por toda sua vida. Isso é bem diferente da inclusão de pessoas com mais de 65 anos com expectativa de vida menor, ainda que o número de anos de vida esteja se ampliando.

Apesar disso, o tema sequer foi tema de debate na campanha eleitoral. Os custos do BPC vão crescer independentemente da política econômica do próximo presidente e se tornarão uma despesa maior que o próprio Bolsa Família. Naturalmente, com seus valores previstos no Orçamento Geral da União, mede-se sua consequência real no Produto Interno Bruto.

TAP Air Portugal vai partir de Florianópolis - Divulgação

TAP Lufthansa



A TAP Air Portugal escolheu o Grupo Lufthansa como futuro acionista privado e seu parceiro estratégico. A Lufthansa derrotou o Grupo Air France/KLM. A TAP, que celebra 81 anos de atividade, busca novas perspectivas de crescimento, escala e competitividade no mercado global. A futura entrada do Grupo Lufthansa no capital da TAP mantém a sede em Portugal, o hub em Lisboa, bem como a operação no Porto, a expansão da frota e a relevância da área de Manutenção & Engenharia.



Via 1 e Bajaj



A New Via, braço do Grupo Via 1 que representa a Bajaj no Nordeste, recebe nesta sexta-feira (16) o diretor da marca indiana de motos Bajaj, Rakesh Sharma, para conhecer o Recife. O Brasil é um dos mercados prioritários para a empresa indiana que inaugurou sua fábrica de motocicletas em Manaus (AM), em 2024, a primeira da marca fora da Índia.



Brasil atrai US$ 89 bi



Dados divulgados pelo Banco Central revelam que os Investimentos Diretos no País (IDP) acumularam ingressos líquidos de US$9,1 bilhões apenas em junho, quase o triplo dos US$3,1 bilhões apurados no mesmo mês do ano anterior. Nos últimos 12 meses, o volume na economia atingiu US$89,3 bilhões, o equivalente a 3,58% do PIB nacional.



Wine Garrafeira



A distribuidora de vinhos pernambucana com atuação nacional, Wine Garrafeira Brasil, estará marcando presença no Super Mix. A empresa conta com portfólio com mais de 350 rótulos de 6 países e tem a expectativa de receber centenas de visitantes durante a feira. A Super Mix será nos dias 4 e 6 de novembro no Centro de Convenções de Olinda.



IA e arbitragem



“Integridade e Procedimentos Arbitrais” é o tema do advogado e árbitro, Clávio Valença Filho, que participa do 2º Congresso de Arbitragem Lusófona, que acontece de hoje (15) a domingo (18) em Macau, na China. O encontro discutirá os limites da tecnologia e a preservação da responsabilidade humana nas decisões arbitrais num cenário de expansão das ferramentas de inteligência artificial no universo jurídico.



Remuneração

Nesta sexta (16), o Recife sedia o 1º Fórum de Remuneração de Pernambuco, das 8h às 17h, no Recife Expo Center. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de Pernambuco, com patrocínio da SulAmérica e Wellhub. Executivos e profissionais de RH vão debater tendências, desafios e as melhores práticas de mercado. Vagas disponíveis no site: https://www.anysummit.com.br/evento/forumderemuneracaoabrhpe



A 5ª edição da ART.PE que começou nesta quarta-feira (14) no Recife Expo Center e segue até domingo (18) reunindo galerias nacionais e internacionais , se consolida como o principal hub de negócios e visibilidade para as artes visuais no Nordeste. A feira reflete um setor em alta no país, impulsionando a economia criativa, o turismo e a geração de negócios na região.



Produtos 7belo agora com produtos para cuidados pessoais. - Divulgação

7Belo cheiroso



A 7Belo, da Arcor de pirulito, vai ter uma linha de cuidados corporais produzidos pela Cloy, marca da Sinter Futura. A coleção reúne uma loção de 250 ml, com preço de lançamento de R$15,90, e um sabonete de 80 gramas. Segundo a fabricante, ambos oferecem hidratação por até 24 horas. A loção contém prebióticos, ômegas 3 e 6 e 90% de ingredientes naturais, enquanto o sabonete combina vitamina B3 e 30% de creme hidratante.

O Brasil ocupa a segunda posição mundial em fragrâncias e a quarta em produtos para banho, segundo dados da Euromonitor International de 2024 e em 2025, o país registrou 7.359 lançamentos de beleza e cuidados pessoais.



Food Experience



No próximo dia 3 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, tem o Food Experience Recife, promovido pela Food Academy com expectativa de receber 700 participantes, incluindo aproximadamente 400 donos de restaurantes. O evento abordará quatro pilares fundamentais para o crescimento dos negócios: marketing, gestão, pessoas e hospitalidade.



A MV no Conahp



Hoje (15) e amanhã (16), no Transamérica Expo Center, São Paulo, a MV, maior healthtech da América Latina, participa do CONAHPs 2026, congresso promovido pela Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANHPs). A empresa contará com um estande em formato de projeto especial dedicado à exibição de resultados. O espaço destaca as melhorias alcançadas por instituições de excelência que integram a Anahp.



Por meio de apresentações contínuas em vídeo, o público poderá conferir como a tecnologia da MV transformou processos, apoiou a tomada de decisão e eliminou burocracias no Hospital Mãe de Deus, no Real Hospital Português e no Hospital Nipo-Brasileiro. Além desse espaço, a healthtech também estará presente com um estande voltado ao relacionamento na feira de negócios.



Polo oncológico



O Hospital Santa Joana Recife, da Rede Américas, inaugura hoje (15) a segunda etapa do projeto de infusão oncológica na segunda maior rede de hospitais privados do país. Foram investidos R$ 23 milhões na ampliação da área de Oncologia, que inclui novas áreas assistenciais, ampliação do corpo clínico e modernização da estrutura dedicada ao atendimento oncológico. A Oncologia Américas conta atualmente com 38 unidades oncológicas e mais de 400 médicos envolvidos, além de 14 centros de pesquisa clínica.