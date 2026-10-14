Encontro no N.E.R.D., no Porto Digital, proporá conversa sobre sucessão, autonomia e novas formas de se ligar aos negócios da família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Qual é a sua?" debate escolhas profissionais e o futuro de jovens de famílias empresárias num encontro, voltado para jovens entre 18 e 25 anos.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Escolher entre seguir os negócios da família, construir uma carreira independente ou encontrar uma forma intermediária de participação. Para jovens que crescem dentro de famílias empresárias, a decisão profissional pode envolver expectativas familiares, legado, patrimônio e também desejos pessoais.

É esse conflito que estará no centro das discussões do “Qual é a sua?”, encontro marcado para 21 de outubro, no N.E.R.D., no Porto Digital, no Recife. O evento é uma iniciativa da Cambridge Family Enterprise Group Regional Recife (CFEG-Recife) com patrocínio da Åpen Capital.



A proposta é fugir da ideia de que falar sobre nova geração significa apenas preparar futuros executivos. O encontro, voltado para jovens de famílias empresárias entre 18 e 25 anos, pretende mostrar que existem diferentes formas de construir uma trajetória profissional e de se relacionar com os negócios da família, sem que seja necessário seguir um único modelo.



Estudante e integrante da organização do evento, Ana Elis Bruneta Ferreira, de 17 anos, ajuda a trazer essa discussão para uma perspectiva mais próxima da nova geração. Para ela, o encontro pode mostrar que não existe só uma trajetória possível. “Os jovens vão conseguir ver que o mundo tem muitas possibilidades, que eles não precisam estar presos àquilo, que não precisam fazer uma coisa que não querem e que não existe só um caminho certo”, afirma.



Beatriz Coutinho Barbosa dos Santos. - Divulgação

A multiplicidade de escolhas também aparece na experiência familiar de Beatriz Coutinho Barbosa de Santos, de 22 anos, estudante de Odontologia e integrante da organização do evento. Ela conta que um dos irmãos se formou em medicina e depois passou a atuar na empresa da família, enquanto outro estuda arquitetura.



Beatriz considera a possibilidade de contribuir com os negócios familiares e exercer a profissão que escolheu sem ser da forma tradicional. “As pessoas podem optar por outras carreiras. E está tudo bem. Você pode ter o seu próprio negócio, pode se jogar na empresa da família, como também pode ajudar de longe”, afirma.



Para Gabriela Fregapane, consultora associada da CFEG Recife e coordenadora do encontro, a discussão começa antes mesmo da escolha de um curso ou de uma função na empresa. “Não é só sobre qual curso eu vou fazer para entrar na empresa. É quem eu sou, o que é que eu quero?”, questiona. A proposta é ampliar o debate sobre as expectativas familiares e abrir espaço para que os jovens reconheçam seus próprios interesses, talentos e projetos de vida.



O debate será construído a partir de experiências reais. A programação prevê a participação de jovens com trajetórias distintas: um que escolheu seguir o negócio da família e outro que optou por uma carreira fora dele. A intenção é colocar os dois caminhos lado a lado, sem estabelecer uma escolha correta ou obrigatória.



Ana Elis Bruneta Ferreira. - Divulgação

Segundo Leandro Farha, consultor associado da CFEG Brasil, o primeiro desafio é ajudar os jovens a compreenderem o que significa fazer parte de uma família empresária e quais são as possibilidades de participação. “O primeiro passo é trazer essa clareza de como funciona a família empresária. Em seguida, trazer as opções que eles têm, os caminhos que podem trilhar e os desafios de cada escolha”, afirma.



Com linguagem voltada ao público jovem e uma dinâmica que combina conversa, troca de experiências e interação em grupo, o “Qual é a sua?” pretende colocar em pauta uma questão que vai além da sucessão: como construir uma vida profissional coerente com os próprios talentos e desejos sem romper, necessariamente, com a história e o patrimônio da família?

