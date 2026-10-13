Medicina na FBJ: mais de 200 candidatos se inscrevem para vestibular em Belo Jardim
Com mais de 200 inscritos, vestibular será realizado em 17 de outubro. Curso recebeu mais de R$ 6 milhões em investimentos na estrutura acadêmica
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Mais de 200 candidatos estão inscritos no primeiro vestibular de Medicina da Faculdade de Belo Jardim (FBJ), no Agreste de Pernambuco. A prova será realizada em 17 de outubro, a partir das 13h20 e o início das aulas está previsto para o primeiro semestre de 2027. A implantação do curso foi acompanhada por investimentos superiores a R$ 6 milhões em laboratórios e infraestrutura acadêmica.
Com 51 anos de atuação, a instituição oferece cursos de Administração, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física — nas modalidades Licenciatura e Bacharelado —, Enfermagem, Engenharia de Produção, História, Letras com ênfase em Inglês, Matemática, Pedagogia e Psicologia e passa a incluir Medicina em sua oferta de graduações.
Com a chegada do novo curso, aumenta as opções de formação superior em Belo Jardim e pode atender também estudantes de municípios próximos, que buscam estudar Medicina sem precisar se mudar para outra região.
Para o presidente da FBJ, Antônio Habib, a implantação do curso representa uma nova etapa para a instituição e pode contribuir para a atividade econômica do município. “Estamos muito felizes em dar esse passo tão importante. A Medicina fortalece a atuação da FBJ e abre novas oportunidades para Belo Jardim e toda a região, com reflexos também no desenvolvimento da nossa economia”, afirma.
Investimentos em laboratórios e formação médica
A implantação do curso envolveu mais de R$ 6 milhões em investimentos em laboratórios e infraestrutura acadêmica, segundo a FBJ. Os espaços foram planejados para apoiar atividades de ensino, pesquisa e extensão, com recursos destinados ao desenvolvimento de conhecimentos teóricos e habilidades práticas.
Entre os equipamentos estão mesas anatômicas digitais, que permitem visualizar estruturas do corpo humano em imagens de alta definição e explorar diferentes camadas anatômicas. A tecnologia será utilizada como recurso de aprendizagem ao longo da graduação.
A proposta pedagógica prevê a articulação entre conhecimento científico, prática clínica e compreensão dos aspectos sociais e humanos relacionados à saúde. A formação também deverá considerar a relação entre profissionais e pacientes e as necessidades da população atendida.
A implantação do curso ocorre enquanto Belo Jardim passa pela construção de um Hospital Regional. A futura unidade poderá ampliar as possibilidades de integração entre o ensino e os serviços de saúde.
Expectativas para a saúde regional
A formação de médicos no interior aumenta a oportunidade de qualificação profissional no interior do estado. A localização de Belo Jardim, no Agreste pernambucano, também permite que a instituição receba estudantes de municípios vizinhos. O que pode representar uma alternativa à mudança para cidades mais distantes.
A FBJ acredita, ainda, que chegada da graduação também possa aumentar a circulação de estudantes, professores e outros profissionais em Belo Jardim. A instituição enxerga que esse movimento tem potencial para o crescimento na procura por moradia, alimentação, transporte, comércio e serviços no município.