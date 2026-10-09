FBJ cresce em Belo Jardim com novos investimentos na estrutura

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A Faculdade de Belo Jardim (FBJ) passa por uma nova fase em sua trajetória de 51 anos no Agreste de Pernambuco. A instituição tem ampliado a estrutura física, a oferta acadêmica e a relação com demandas de Belo Jardim e dos municípios do entorno. Entre as iniciativas está o curso de Medicina, que terá a primeira turma a partir do primeiro semestre de 2027. Há dois anos, a instituição passou a adotar o nome Faculdade de Belo Jardim, sob a presidência do professor Antônio Habib.

Mais de R$ 6 milhões foram destinados à ampliação de laboratórios e da infraestrutura acadêmica, segundo a faculdade. A proposta inclui atividades de ensino, pesquisa e extensão e maior aproximação com a comunidade. O crescimento chega junto à construção do Hospital Regional de Belo Jardim, que poderá ampliar os espaços de formação prática para estudantes da instituição.

De acordo com o presidente Antônio Habib, a atuação da faculdade está ligada à formação de profissionais para a região e à possibilidade de ampliar a oferta de ensino superior no município. "A construção do Hospital Regional, em paralelo ao andamento do curso de Medicina da FBJ, vai fortalecer muito Belo Jardim como referência em saúde para toda a região. O hospital também terá um papel importante na formação dos nossos estudantes, funcionando como hospital-escola", diz.

O presidente também informa que está nos planos da instituição a construção de um novo prédio destinado ao curso de Medicina, integrado ao hospital. A ideia é aproximar os espaços de formação acadêmica das atividades práticas. “Dentro do nosso planejamento, está a construção de um novo prédio para o curso de Medicina, integrado ao hospital, justamente para aproximar ainda mais a formação acadêmica da prática. É um momento muito importante para Belo Jardim, para a Faculdade e para a saúde da nossa região”, completa.

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O prefeito de Belo Jardim, Gilvandro Estrela, também menciona a relação entre a expansão da instituição, a formação de profissionais e o novo equipamento de saúde. “Com o Hospital Regional em construção no nosso município, temos uma grande oportunidade de fortalecer ainda mais a saúde, a educação e a formação de novos profissionais na nossa região, criando oportunidades para nossos jovens e contribuindo para o desenvolvimento de Belo Jardim. É um avanço importante para o nosso município e para o futuro da nossa gente!”, afirma.

Medicina integra expansão acadêmica

O curso de Medicina é uma das iniciativas da atual fase de expansão da FBJ. A primeira turma está prevista para iniciar as atividades em fevereiro de 2027, com uma formação que combina conteúdo teórico, atividades práticas e contato com a comunidade. A graduação é presencial, em período integral, e tem duração mínima de seis anos.

Para o diretor do curso, Ricardo Lima, a localização da instituição permite aos estudantes acompanhar as características sociais e epidemiológicas de Belo Jardim e dos municípios próximos. “Estudar Medicina no interior oferece ao aluno a oportunidade de conhecer de maneira mais próxima a realidade de saúde da população e as características sociais e epidemiológicas da região onde está inserido”, explica.

Projeto do laboratório da Faculdade de Belo Jardim (FBJ) - DIVULGAÇÃO/ FBJ

Segundo Lima, a atuação no território também possibilita contato com diferentes níveis de atenção à saúde, desde a atenção básica e o acompanhamento das famílias até os atendimentos ambulatoriais e hospitalares. “Essa proximidade com a comunidade favorece uma formação mais humanizada e permite que o futuro médico compreenda que cuidar de um paciente significa conhecer não apenas a doença, mas também sua realidade familiar, social e econômica”, declara.

O coordenador acrescenta que a formação de médicos no interior pode contribuir para a permanência desses profissionais na própria região após a conclusão do curso. “Formar médicos no interior contribui para criar vínculos dos estudantes com a região e pode favorecer, no futuro, a fixação de profissionais nos municípios do Agreste e de outras áreas do interior de Pernambuco”, acrescenta.