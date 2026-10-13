Aumento do consumo e baixa oferta mundial de bovinos criam cenário ideal para produtores do Brasil, mas exigem cuidados com o negócio

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Coordenador de pecuária do Cepea, Thiago Bernardino Carvalho projeto aumento de preços em 2027, mesmo com cotas da China e UE não comprando do Brasil.

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Na conversa que teve neste sábado (10) por ocasião da apresentação do 4º Dia de Campo da Agro FTI, liderado pelo empresário Marcelo Tavares de Melo no Haras Agro FTI em Sairé (PE), o Coordenador de pecuária do Cepea, Thiago Bernardino Carvalho, previu a manutenção da tendência de crescimento dos preços do boi no mercado brasileiro até o primeiro semestre do próximo ano devido ao que chamou de um cenário global de alta sensibilidade que favorece a grandes produtores como o Brasil, maior produtor mundial de proteína animal.



Ele disse que há uma baixa mundial na oferta de bovinos; o rebanho é o menor em décadas, num cenário de alta demanda mundial por proteína animal, e alertou que, além disso, o El Niño impõe um risco adicional de chuvas acima da média em várias regiões do Brasil, o que acaba impactando a produção de pasto, a logística e o ganho de peso dos animais. Também existe o impacto de questões como a Reforma Tributária e as eleições, além da nova dinâmica de venda para a China com o estabelecimento de cotas.



Mas, como disse, o cenário é altamente positivo com a abertura de uma janela importante vinda da China, entre outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, principalmente quando a China começa a comprar, o que pode chegar até maio. E lembrou que os frigoríficos brasileiros estão ofertando carne a uma tonelada assustou o comprador chinês, que ainda assim concorda em oferecer US$ 7.200.



Bernardino Carvalho revelou que a tendência de preços já está despertando a atenção de empresários de outros segmentos do agro, especialmente os produtores de milho e soja que começam a fazer contas sobre uma eventual entrada no ramo, o que deve impactar o segmento.



FTI LILAO DE TOURO SINDI. - FERNANDO CASTILHO

Mudança de paradigma na gestão

Isso segundo o consultor exige responsabilidades e uma mudança de paradigma na gestão do com controle de custos, nova gestão comercial que vai compra de insumos a venda da produção, gestão financeira ambiental e de RH e atenção especial sobre os riscos cambiais e necessidade de contratação de mais seguros.



Os números do negócio de criação de gado de corte no Brasil impactam internacionalmente. O Brasil tem um rebanho de 232,4 milhões cabeças de gado bovino, segundo número do CEPEA onde 86,3 milhões são matrizes de corte aptas à reprodução. Em 2025 foram comercializadas 27,9 milhões de doses de sêmen e naquele ano existiam 18,3 milhões de matrizes de corte prenhas. O Brasil também vem operando uma revolução no tempo entre a inseminação de uma vaca e a entrega de um boi para o abate que chegou a 24 meses após o nascimento do animal.



Bernardinho Carvalho começou sua palestra para criadores de 14 estados que vieram a Pernambuco conhecer as novas instalações do Haras Agro FTI, empreendimento liderado pelos empresários João Carlos e Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, onde foi construída toda uma infraestrutura para a realização de eventos rurais, fazendo uma provocação sobre o comportamento dos preços do boi.



O boi vai ficar caro? E como estarão os preços do boi magro e do bezerro? Para lembrar uma coisa importante: Preço puxa custo. E se o preço do boi está em alta, o bezerro vai ficar caro, e a vaca que vai gerar o novo bezerro também vai ficar cara. advertiu.



Ele fez uma colação de preços em função do embate entre a China e os Estados Unidos. Para ele, a grande briga dos Estados Unidos não é com o Brasil, mas com a China, em função do grande competidor deles, que é o criador brasileiro produtor de proteína animal. Isso causa muito espanto nos Estados Unidos. Que se perguntam como nós estamos fazendo isso? E como isso impacta o poderio chinês?



FTI LEILÃO DE NELORE. - FERNANDO CASTILHO

Desequilíbrio no balanço de carne bovina

Para Bernardino Carvalho, há um grande desequilíbrio no balanço mundial de carne bovina a partir das necessidades da China, dos Estados Unidos, do Japão e da Coreia do Sul em relação aos estoques disponíveis que estão no Brasil, na Austrália, na Índia e na Argentina.

O Brasil tem de longe o maior potencial de oferta e deve se preparar para receber as demandas de dois países que até então estão fora de nosso radar: o Japão e Coreia do Sul que não estão conseguindo se abastecer junto aos fornecedores tradicionais



Ele também abordou um movimento feito pelo pecuarista brasileiro no sentido de dar acabamento aos seus animais com a adoção da técnica do confinamento.



Temos um preço histórico. O preço do boi está histórico para vocês e o preço da carne bovina também é histórico. Mas lembre-se de que se o preço do boi sobe, a margem da indústria cai. O preço do boi sobe; a margem da indústria cai.E isso exige capacidade de negociação.

Bernardino lembrou que para o frigorífico o boi representa 80% de seu custo. Então eles naturalmente buscam custos menores. Alguns até entrando no setor de produção própria. Mas o modelo de confinamento tem limitações. Em São Paulo tem um confinador com 200.000 cabeças, o Grupo Campanelli. Ele fornece 200.000 cabeças para a JBS em Andradina.



E revelou que dados da consultoria Tortuga mostram que a taxa de ocupação do confinamento é a menor dos últimos dois anos. O que segundo ele vai fazer preço do bezerro vai explodir em dezembro e janeiro quando os animais em confinamento foram abatidos.



Esse é um exemplo de como o mercado está, e é por isso que o produtor precisa saber por quanto o seu animal vai sair, sentar com o frigorífico e negociar. E com frigorífico não existe negociação fácil, embora seja muito importante.



O consultor fez uma advertência especial sobre o gerenciamento do custo do bezerro, cujo preço está diretamente ligado ao preço da arroba do boi vendido, e advertiu que o caminho é aumentar a produção própria de bezerros na fazenda, para não ficar dependente da aquisição de bezerros para engorda. E destacou que criadores do Sudeste e Centro-Sul estão vindo ao Nordeste comprar animais para seus rebanhos na Região



Bernardinho Carvalho também abordou a questão dos insumos, especialmente o preço do ácido sulfúrico. Quem tem um carro elétrico nunca pode imaginar que a produção de enxofre que é usada na bateria do carro tem a ver com o agro.



O enxofre está na bateria, mas só 70% da produção de bateria do mundo está na China. “Então, a China travou a exportação de enxofre. E isso vai bater na produção de ácido sulfúrico que o produtor compra. Ou seja, o preço da nutrição vai impactar na criação”, disse o consultor.



O empresário Marcelo Tavares de Melo, à frente da Agro FTI, reúne produtores e profissionais do agronegócio no próximo 10 de outubro - Divulgação

Tavares de Melo destava força do Nordeste

A palestra de Thiago Bernardino Carvalho aconteceu em linha com o que o empresário Marcelo Tavares de Melo fez na sua apresentação. Ele lembrou que o Nordeste tem uma representatividade importante para a pecuária porque abriga 37 milhões de bovinos, igual ao Sudeste. Pouca gente sabe que o Sudeste e o Nordeste têm a mesma produção, revelou o empresário.



Para ele, esse quadro mostra a responsabilidade dos criadores da Região em função do patamar que atingimos. O patamar de quantidade de animais do nível que abrigamos. Marcelo Tavares de Melo também lembrou que Pernambuco está hoje em terceiro, na criação de gado de corte do Nordeste e que em relação ao leite o estado consolidou-se como o primeiro produtor dentro do quadro geral do Brasil é o terceiro produtor mundial de leite. Então a responsabilidade é muito grande, concluiu.

