HFN 2026 abre credenciamento para feira de hotelaria e alimentação em Olinda

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Maior feira do Nordeste será realizada de 4 a 6 de novembro, junto à Super Mix, e terá programação para profissionais de hotelaria e alimentação

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A 8ª edição da HFN – Hotel & Food Nordeste será realizada de 4 a 6 de novembro de 2026, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O credenciamento para o evento já está aberto. A programação ocorre das 14h às 21h e é voltada a empresários, profissionais, compradores e fornecedores dos setores de hotelaria e alimentação.

A feira reúne empresas que oferecem produtos e serviços para hotéis, pousadas, resorts, bares, restaurantes, padarias, lanchonetes e outros negócios de alimentação fora do lar. Entre os segmentos presentes estão fornecedores de alimentos e bebidas, equipamentos, tecnologia, softwares, mobiliário e serviços para operação e gestão dos empreendimentos.

A HFN será realizada simultaneamente à Super Mix 2026, feira voltada aos setores supermercadista e varejista. Segundo a organização, os dois eventos devem reunir mais de 1.500 marcas e 32 mil visitantes ao longo dos três dias, com participação de empresas ligadas à indústria, ao fornecimento, ao varejo, à alimentação e à hospitalidade.

Programação da HFN 2026

Além da área de exposição, a HFN terá espaços dedicados a conteúdo, demonstrações e tendências dos setores de hotelaria e alimentação. A programação inclui iniciativas voltadas a diferentes segmentos do mercado. Entre os destaques estão a Arena Burguer by Quantum, voltada ao universo dos hambúrgueres e da operação de negócios do segmento e o Confeitar, dedicado à confeitaria.

Está previsto, ainda, o FHAN – Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE). A programação abordará temas relacionados à hospedagem e à alimentação.

O Gourmet Experience, realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE), reunirá atividades ligadas à gastronomia e demonstrações voltadas a bares e restaurantes. Além disso, haverá o Padaria do Amanhã, um espaço dedicada a inovações e perspectivas para o setor de panificação.

A edição de 2026 também terá o Food Academy, evento de conteúdo realizado em parceria com o Sebrae em Pernambuco (Sebrae-PE), dentro da programação da feira.

Para a diretoria da Insight Feiras & Negócios, responsável pela organização do evento e liderada por Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, a proposta é reunir atividades comerciais e conteúdos voltados às mudanças no mercado.

“A HFN acompanha a evolução do mercado de hotelaria e alimentação, que está cada vez mais profissional, conectado e atento à experiência do consumidor. Por isso, construímos uma feira que combina negócios, conhecimento, inovação e experiências práticas, criando oportunidades para quem já atua no setor e também para quem busca novas possibilidades de crescimento”, afirmam os sócios.

Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, sócios da Insight Feiras &Negócios, realizadora da HFN - DIVULGAÇÃO/ HFN

Credenciamento e acesso

O credenciamento para a HFN 2026 está disponível no site oficial do evento. Pessoas jurídicas têm acesso gratuito. Para pessoas físicas, o ingresso custa R$ 50, mas a entrada também pode ser gratuita com a utilização do cupom CONVIDADOHFN_2026, conforme as condições estabelecidas pela organização.

A edição 2026 tem patrocínio ouro da Pan Cristal e conta com o apoio de ABIMAQ, NEQ, Space Totem, Tudobrisa Climatizadores, Becker e Ondunorte. A feira também possui apoio institucional da ABIEPAN, ABRAVA e ABRALIMP, além de parceria estratégica com J. Pontara.

Serviço: HFN – Hotel & Food Nordeste 2026

Data: 4 a 6 de novembro de 2026

Horário: 14h às 21h

Local: Pernambuco Centro de Convenções, Olinda (PE)

Credenciamento: site oficial HFN