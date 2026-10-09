Agro FTI promove, em Sairé, Dia de Campo com palestra sobre tendências do mercado pecuário

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Evento acontece no Agreste pernambucano, com palestra de Thiago Bernardino, que vai relacionar os movimentos do mercado pecuário

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A valorização da arroba, as perspectivas do mercado internacional e as estratégias para aumentar a rentabilidade das fazendas estarão entre os temas a serem abordados no 4º Dia de Campo da Agro FTI, realizado neste sábado (10), a partir das 8h, no Haras Agro FTI, localizado em Insurreição, Sairé, no Agreste de Pernambuco.

O destaque da programação será a palestra de Thiago Bernardino, pesquisador de pecuária do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), que vai analisar o cenário atual e as tendências do setor. Paralelamente, será realizado o shopping de animais, que já está com todas as informações disponíveis no Instagram @fti_bovinos.

A palestra de Thiago Bernardino vai relacionar os movimentos do mercado pecuário às decisões que os produtores precisam tomar dentro da propriedade, da escolha de reprodutores e investimentos em genética ao planejamento da produção e à relação com o consumidor final. A proposta é oferecer elementos para que os pecuaristas avaliem oportunidades e definam estratégias de longo prazo.

Marcelo Tavares de Melo, promotor do Dia de Campo da Agro FTI.. - Divulgação

“Vamos abordar cenários e tendências do mercado pecuário, focando no momento atual do ciclo pecuário, na estação reprodutiva e nos investimentos, desde a parte de touro e genética até chegar ao consumidor final”, afirma Bernardino. Segundo ele, o mercado internacional também terá espaço na discussão, diante do protagonismo brasileiro na produção e exportação de carne bovina.

O pesquisador pretende traduzir as mudanças do setor em informações úteis para o dia a dia das propriedades. “A ideia é traduzir todos os movimentos de mercado para a situação atual que o pecuarista está encarando e mostrar a melhor maneira de montar a estratégia para aumentar a lucratividade da fazenda, mantendo essa atividade a longo prazo”, explica.

Shopping e leilões ampliam oferta de genética



Além da palestra, o evento marca o início de uma programação comercial que reúne shopping rural e três leilões virtuais, com oferta de animais das raças Sindi e Nelore. No shopping, estarão disponíveis 25 touros Sindi e fêmeas Nelore e Sindi, com preços previamente estabelecidos.

A agenda de leilões começa no dia 11, com a oferta de 40 fêmeas e cinco touros Sindi. No dia 13, será realizado o leilão de 33 fêmeas Nelore. Já no dia 14, a programação será encerrada com a oferta de 25 touros Nelore. Ao todo, os três leilões virtuais devem reunir cerca de 135 animais, volume aproximadamente 15% superior ao do ano anterior. As operações serão realizadas pela Agreste Leilões, com transmissão virtual para compradores de diferentes regiões.

A oferta atende a diferentes perfis de pecuaristas, desde criadores interessados em aprimorar a seleção racial até produtores que buscam genética para cruzamentos industriais ou formação de novos plantéis. As fêmeas também podem contribuir para programas de melhoramento e reprodução.

Para o empresário Marcelo Tavares de Melo, responsável pela Agro FTI, o encontro é uma oportunidade de aproximar produtores, estimular a troca de experiências e discutir os rumos da atividade. A programação combina informação técnica e oportunidades comerciais em um momento no qual eficiência produtiva e qualidade genética ganham importância para a competitividade da pecuária.