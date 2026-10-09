Agro FTI promove, em Sairé, Dia de Campo com palestra sobre tendências do mercado pecuário
Evento acontece no Agreste pernambucano, com palestra de Thiago Bernardino, que vai relacionar os movimentos do mercado pecuário
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A valorização da arroba, as perspectivas do mercado internacional e as estratégias para aumentar a rentabilidade das fazendas estarão entre os temas a serem abordados no 4º Dia de Campo da Agro FTI, realizado neste sábado (10), a partir das 8h, no Haras Agro FTI, localizado em Insurreição, Sairé, no Agreste de Pernambuco.
O destaque da programação será a palestra de Thiago Bernardino, pesquisador de pecuária do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), que vai analisar o cenário atual e as tendências do setor. Paralelamente, será realizado o shopping de animais, que já está com todas as informações disponíveis no Instagram @fti_bovinos.
A palestra de Thiago Bernardino vai relacionar os movimentos do mercado pecuário às decisões que os produtores precisam tomar dentro da propriedade, da escolha de reprodutores e investimentos em genética ao planejamento da produção e à relação com o consumidor final. A proposta é oferecer elementos para que os pecuaristas avaliem oportunidades e definam estratégias de longo prazo.
“Vamos abordar cenários e tendências do mercado pecuário, focando no momento atual do ciclo pecuário, na estação reprodutiva e nos investimentos, desde a parte de touro e genética até chegar ao consumidor final”, afirma Bernardino. Segundo ele, o mercado internacional também terá espaço na discussão, diante do protagonismo brasileiro na produção e exportação de carne bovina.
O pesquisador pretende traduzir as mudanças do setor em informações úteis para o dia a dia das propriedades. “A ideia é traduzir todos os movimentos de mercado para a situação atual que o pecuarista está encarando e mostrar a melhor maneira de montar a estratégia para aumentar a lucratividade da fazenda, mantendo essa atividade a longo prazo”, explica.
Shopping e leilões ampliam oferta de genética
Além da palestra, o evento marca o início de uma programação comercial que reúne shopping rural e três leilões virtuais, com oferta de animais das raças Sindi e Nelore. No shopping, estarão disponíveis 25 touros Sindi e fêmeas Nelore e Sindi, com preços previamente estabelecidos.
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A agenda de leilões começa no dia 11, com a oferta de 40 fêmeas e cinco touros Sindi. No dia 13, será realizado o leilão de 33 fêmeas Nelore. Já no dia 14, a programação será encerrada com a oferta de 25 touros Nelore. Ao todo, os três leilões virtuais devem reunir cerca de 135 animais, volume aproximadamente 15% superior ao do ano anterior. As operações serão realizadas pela Agreste Leilões, com transmissão virtual para compradores de diferentes regiões.
A oferta atende a diferentes perfis de pecuaristas, desde criadores interessados em aprimorar a seleção racial até produtores que buscam genética para cruzamentos industriais ou formação de novos plantéis. As fêmeas também podem contribuir para programas de melhoramento e reprodução.
Para o empresário Marcelo Tavares de Melo, responsável pela Agro FTI, o encontro é uma oportunidade de aproximar produtores, estimular a troca de experiências e discutir os rumos da atividade. A programação combina informação técnica e oportunidades comerciais em um momento no qual eficiência produtiva e qualidade genética ganham importância para a competitividade da pecuária.