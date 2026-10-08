Armazenamento de energia com usinas hidrelétricas reversíveis entra na pauta do setor elétrico e será debatido na Coniben 2026

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Brasil se volta para o potencial de seu parque hidrelétrico com dezenas de barragens que poderão funcionar como caixa d'água de energia armazenada

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As projeções da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no Plano Decenal de Energia (PDE 2035), indicando que o Brasil pode incorporar cerca de 7 gigawatts (GW) em armazenamento de energia e outros 3 GW em mecanismos de resposta da demanda, abrem uma nova perspectiva de que tecnologias como além de baterias usinas hidrelétricas reversíveis possam ter protagonismo, enquanto fontes despacháveis passam a exercer papel cada vez mais voltado à garantia de capacidade.



Tema do painel sobre usinas reversíveis no painel de armazenamento de energia na Conferência Ibero-Brasileira de Energia Coniben, o assunto desperta forte interesse no setor elétrico, dado o fato de que o Brasil, um país com enorme parque hidráulico, ainda se utiliza dessa tecnologia que pode redefinir o tamanho da nossa capacidade de armazenamento de energia.



A Coniben é reconhecida como um fórum que, ao longo dos anos, vem debatendo o planejamento da segurança energética no Brasil, em Portugal e na Espanha. A Conferência Ibero-Brasileira de Energia deste ano vai debater as mudanças globais na geopolítica e na geoeconomia. O encontro de 150 líderes e executivos do setor reunidos nos dias 12 e 13 de novembro em Lisboa.



Segundo o coordenador técnico do Coniben, Reive Barros, isso é natural porque o Brasil sempre foi um país de grande potencial hidroenergético que nos fez ancorar toda nossa capacidade de produção em barragens de grande porte. Nesse contexto, essa abundância de energia não fazia necessário pensar em usinas reversíveis, embora os projetos sempre vissem essa possibilidade.



Faz sentido. Até a chegada das novas matrizes renováveis, como eólica e solar, de fato, não era urgente pensar que uma hidrelétrica acomodasse sistemas de reversão. Mas o mercado brasileiro cresceu e, com o desenvolvimento proporcionado pelos projetos de energia limpa, porém intermitentes, a questão do armazenamento se tornou uma necessidade em que o país agora começa a trabalhar com o tema.



Sistemas como o BESS, usinas termelétricas a gás e usinas renováveis estão disponíveis e juntos, esses recursos serão fundamentais para atender às necessidades de potência do Sistema Interligado Nacional (SIN), mas sua viabilização depende de um marco legal estável e de avanços regulatórios.

Reive Barros chama a atenção para o fato de o próprio Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP - Armazenamento) de 2026, que poderá contratar novos sistemas de armazenamento que naturalmente incluem as usinas reversíveis.



Presidente da Acrópolis Energia e coordenador da Conferência Ibero Brasileira (Coniben), Reive Barros Presidente da Acrópolis Energia e coordenador da Conferência Ibero Brasileira (Coniben), Reive Barros - JC Imagem

Ele destaca que essa tecnologia, perfeitamente possível em diversos projetos brasileiros, é conhecida dos engenheiros brasileiros e que, pela abundância do potencial hidrelétrico em novos empreendimentos, não foi prioridade. “Mas esse momento chegou", diz o coordenador técnico do Coniben, e o Brasil vai poder agregar essa tecnologia com caixa d'água de energia acoplada às barragens já em funcionamento.



Entidades como a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) veem essa possibilidade como um fator estratégico para fechar o ciclo de produção de energia renovável. O armazenamento, nesse cenário, também surge como alternativa competitiva às térmicas a combustíveis fósseis, segundo análises da consultoria da CELA (Clean Energy Latin America).



De acordo com o estudo, o uso de baterias pode reduzir em até 48% os custos totais de capacidade e em até 66% as emissões de carbono, além de contribuir para maior eficiência operacional. O que torna o armazenamento com energia oriunda de usinas reversíveis um elemento estratégico.



O Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP - Armazenamento) de 2026, promovido pelo Ministério de Minas e Energia (MME), prevê a realização de um Leilão de Reserva de Capacidade (LRCap) na forma de potência por ano entre 2027 e 2029, com possibilidade de participação de baterias e sistemas de armazenamento hidráulico (também conhecidos como usinas reversíveis).



A expansão da contratação dessas hidrelétricas foi incluída pelo Congresso durante a tramitação do marco legal das eólicas offshore, em um conjunto de dispositivos que tratam de fontes de geração que não eram o objeto original do projeto. Parte desses dispositivos foi inicialmente vetada e depois promulgada após a derrubada dos vetos pelo Congresso.



Reive Barros chama a atenção para o fato de a mudança ser proporcionada pela Lei 15.269/2025. A legislação passou a prever a contratação de 4,9 GW de centrais hidrelétricas de até 50 MW por meio de reserva de capacidade, com período de suprimento de 25 anos. Isso fez com que o assunto entrasse na programação da Coniben, cuja marca tem sido antecipar debates sobre soluções que serão adotadas no setor elétrico.



Segundo ele, com isso, o Ministério de Minas e Energia abriu a possibilidade de incluir usinas hidrelétricas reversíveis e termelétricas movidas a biometano, biogás, biocombustíveis e resíduos nos leilões de reserva de capacidade, com previsão de realização a partir do segundo semestre de 2027. E essa sinalização aparece no novo calendário estimado de contratações do setor elétrico para o período de 2027 a 2029.



Brasil analisa a adoção de suas atuais usinas para conversão em usinas reversíveis. Brasil analisa a adoção de suas atuais usinas para conversão em usinas reversíveis. - Divulgação

A novidade está na indicação expressa de sistemas de armazenamento hidráulico (as hidrelétricas reversíveis) e das térmicas que utilizam esses combustíveis entre as alternativas para os certames de contratação de potência. A relação também inclui baterias eletroquímicas, hidrelétricas e outras termelétricas.



O novo calendário também cita baterias eletroquímicas, hidrelétricas e termelétricas, inclusive unidades abastecidas por biometano, biogás, biocombustíveis e resíduos, entre as tecnologias que poderão ser consideradas nas futuras contratações de potência.



O armazenamento por baterias químicas foi um dos temas abordados na Conferência Ibero-Brasileira de Energia (Coniben) marcada para os dias 12 e 13 de novembro em Lisboa. O painel abordará questões como as tecnologias de lítio, sódio e vanádio, os sistemas BESS para armazenamento, gestão e distribuição de energia e suas aplicações no comércio e na indústria.



A Coniben 2026 acontecerá duas semanas antes dos dois primeiros leilões realizados no Brasil para contratação de baterias de alta potência: os Leilões de Reserva de Capacidade de Armazenamento Nacional e Armazenamento Geral.

