O desafio de Lula e Flávio em entender o que os eleitores digitais desejam para o Brasil até 2030

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Candidatos não conseguiram entender as demandas dos eleitores das gerações Y, Z, Alfa e resistem a ouvi-los mesmo usando as redes sociais.

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Recomenda-se aos coordenadores de campanha dos candidatos Lula da Silva e Flávio Bolsonaro uma consulta à área de estatísticas do TSE, onde está dito que aproximadamente 48 milhões de eleitores têm entre 18 e 34 anos, que chegam a 63 milhões se incluídos os que têm até 39 anos. Para tentar responder a uma pergunta bem simples: o que temos a dizer a essas pessoas até o dia 25 de outubro?



Essas pessoas estão no grupo dos 21,1% (33 milhões) que têm ensino fundamental incompleto e dos 27,9% (44 milhões) que concluíram o ensino médio.



Nativos digitais



Os que têm até 39 anos fazem parte da chamada geração Y e os que têm até 30 anos formam a geração Z. Mas parte deles está também na geração chamada de millennials ou geração Y, conhecida como nativos digitais, os nascidos entre 1982 e 1994, para os quais a tecnologia faz parte de seu dia a dia.



Esse contingente de pessoas vai decidir qual será o próximo presidente.

E eles não estão nada satisfeitos com o que Flávio lhes promete e muito menos com o que Lula lhes recorda do que fez porque os nascidos depois de 1995 não conhecem outra moeda que não seja o real; nasceram sob a proteção do SUS. Parte deles faz parte da segunda geração do Bolsa Família, que não foi suficiente para seus pais ascenderem social e economicamente a ponto de continuarem no programa.



Filhos do PBF



O governo Lula comemora o sucesso do programa sem prestar atenção ao fato de que pagar agora em 2026 aos filhos e filhas da primeira geração do programa lançado no primeiro governo Lula em 2006 não quer dizer sucesso. E olha que temos 20 milhões de famílias que não melhoraram de vida.

São esses eleitores que vão decidir quem será o presidente.



Mas a questão inicial continua. O que Lula e Flávio têm a dizer para eles? Essas pessoas não querem ter carteira de trabalho assinada se o patrão não pagar pelo menos três salários mínimos (R$5.462,00). Porque para parte deles não compensa trabalhar 44 horas por semana e ter que gastar duas horas para chegar ao trabalho e mais outra para voltar. Os mais jovens não aceitam isso de bom grado. Esse é um discurso do PT que em algum momento terá que ser revisto.

Levantamento é do 6º Observatório de Carreiras e Mercado - Divulgação

Emprego ruim



Não basta para essa geração o quadro do emprego no Brasil atual que gera 85% de empregos pagando 1,5 salários mínimos. Eles aceitam como primeiro emprego, mas não estão satisfeitos. E de novo a pergunta: o que Flávio e Lula têm a dizer para eles?



O problema da nossa classe política é que os dirigentes são 60+ e não estão dispostos a ouvir os mais jovens dentro dos partidos. E o que alguns deles estão fazendo? Arrombando a porta das agremiações entrando no Congresso pela via das redes sociais com milhões de votos



Fenômenos digitais



Fenômenos como os maiores campeões de votos são todos nativos digitais. Eles fazem parte da geração Y e Z e até da geração Alfa nascida depois de 2010. Portanto, votam pela primeira vez.

Eles não conhecem ninguém da Constituinte de 1988, não vêm falar de bons exemplos de lideranças políticas e o que leem nas redes sociais é de políticos que fazem parte da chamada geração Baby Boomers — nascidos entre 1945 e 1964 — que entram na política para serem flagrados em atos de corrupção. Isso nivela os dirigentes do PL aos do PT.



Bancada de 60+



Por isso, parte da bancada que foi eleita neste final de semana não tem e não terá respeito das gerações nascidas a partir de 1995, quando o real foi implantado. Então eles vão entrar pela porta da frente arrombando a porta do Congresso com milhões de votos.



Mas isso não resolve o que votam, embora coloque em evidência os que foram votados. A questão é o que os 60+ de Lula e os 60+ da geração de Flávio têm a dizer? Ser 60+ ou 70+ não quer dizer ser analógico.



Muita gente 80+ entendeu que o futuro é da IA e fez dela uma ferramenta de trabalho estratégica. Mas alguém conhece alguém desse grupo no comando de partidos?



Nativos Digitais. - Divulgação

Ser atual e digital



Claro que o PL de Flávio conseguiu avançar mais que os jurássicos do PT que têm o péssimo hábito de ditar o que eles acham que os jovens devem fazer. Mas ele também não tem boas ideias.



Ninguém deve achar que Lula vai entender agora o que não percebeu em quatro anos quando achou que o mundo era igual ao de seu segundo governo. E também não deve achar que Flávio, por ser mais jovem, é mais high tech.



Ouvir os cliques



Ele tem 45 anos e está no limite da geração X e mais próximo dos Millennials e é imigrante digital. E, como Lula, em muitos assuntos pensa com ideias muito antigas. O que explica a indiferença e a rejeição das novas gerações aos dois?

Falsificação de produtos no Brasil - Divulgação

Mercadoria falsificada



A Lei nº 15.502/2026, sobre novas medidas para o comércio eletrônico, sancionada em setembro, estabelece controles para as plataformas, como verificação dos dados de vendedores, canais para denúncia, remoção de ofertas ilegais, suspensão de infratores e auditorias periódicas. Mas apesar dessas novas exigências, uma questão prática impacta o setor: até onde vai o dever do marketplace de prevenir uma fraude?



Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ajudam a dimensionar o problema: 1.394.385 produtos sem homologação foram apreendidos ou retidos entre janeiro de 2025 e janeiro deste ano, avaliados em mais de R$136,6 milhões. Entre eles estão roteadores, equipamentos de Wi-Fi e carregadores de bateria.



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) diferencia serviços que funcionam essencialmente como espaço de classificados daqueles que participam da intermediação da operação. A responsabilidade também depende do papel desempenhado pela plataforma na compra.



Pesquisa da LWSA, grupo de tecnologia voltado ao comércio eletrônico, mostra que 50% dos consumidores pesquisam produtos com mais de um mês de antecedência e 54% pretendem aproveitar ofertas ao longo de novembro, enquanto apenas 20% planejam concentrar as compras exclusivamente na data, marcada para 27 de novembro.



Pontos de recarga de carro elétrico crescem no Brasil - Divulgação

Carro elétrico



O mercado brasileiro de veículos eletrificados leves ultrapassou, em setembro, a marca de 1 milhão de unidades vendidas, contabilizando 1.003.310 veículos. Em 12 anos, de 2012 a 2023, foram vendidos 220.431 veículos eletrificados leves. Só nos nove primeiros meses de 2026, o volume de vendas chegou a 381.609 unidades, o equivalente a 38% de toda a série histórica.

A ABVE considera como veículos eletrificados os modelos BEV (100% elétricos), os PHEV (híbridos com recarga externa) e os HEV e HEV Flex (sem recarga externa, mas com tração elétrica).



Dia das Crianças



Estimativa, feita pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) para o Dia das Crianças de 2026, prevê uma movimentação financeira de R$ 9,27 bilhões no varejo brasileiro, que representará um avanço de 1,8% no volume de transações em relação à mesma data do ano passado, quando o comércio movimentou R$ 9,11 bilhões.

Os ramos de hiper e supermercados aparecem logo em seguida, concentrando 28% das vendas (R$2,63 bilhões), acompanhados pelo segmento de vestuário e acessórios, que deve faturar R$1,35 bilhão, representando 15% do total.



MERCADO DE BETS NO BRASIL - DIVULGAÇÃO

Emprego das bets



Um novo levantamento técnico da LCA Consultoria, para o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), revela que a proibição das plataformas de jogos online impacta uma cadeia ligada a pelo menos 42 atividades econômicas. Tecnologia, publicidade, eventos e serviços que sustentavam cerca de 15,5 mil empregos diretos e indiretos em 2025. Segundo a LCA, eram aproximadamente 10 mil empregos diretos e 5,5 mil indiretos associados ao mercado regulado. Apenas os postos diretos movimentavam cerca de R$ 460 milhões por ano em massa salarial e R$ 87 milhões em encargos sociais.



Falências e RJ



O Indicador de Falências e Recuperações Judiciais da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, registrou 65 processos de recuperação judicial em maio de 2026, envolvendo 237 CNPJs no período.



Na comparação com abril, quando foram registrados 64 processos e 160 empresas envolvidas, houve avanço tanto no número de processos quanto de empresas participantes. Na análise por setor, “Serviços” concentraram o maior número de empresas envolvidas nos pedidos de recuperação judicial em maio, com 103 CNPJs, seguidos por “Agropecuária” (53), “Comércio” (42) e “Indústria” (39).



Pernambucana

A empresa pernambucana COMTEL Climatização está entre as finalistas da 32ª edição do Destaques do Ano SMACNA Brasil, a principal premiação do setor de climatização e tratamento de ar (HVAC) do país. A empresa concorre na categoria de nova obra/conforto com as obras executadas no Novotel Recife Marina e no Recife Expo Center.



Azul no Nordeste

A aérea Azul terá mais de 2.400 voos extras e 363,6 mil assentos para a região Nordeste, o que representa cerca de 90% de toda a malha adicional da alta temporada de verão, entre 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027. O reforço faz parte do planejamento especial da Companhia, que contará com mais de 2,5 mil voos extras e mais de 390 mil assentos, no período. A Azul terá 790 voos extras e mais de 117,3 mil assentos para o estado da Bahia durante a alta temporada de verão.

