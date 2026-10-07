Faixa Azul para ônibus deveria ser adotada para toda a RMR em ação do Grande Recife Consórcio de Transporte, apesar da oposição do Recife

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Onde as faixas foram implantadas, o fluxo de tráfego aumentou a velocidade média dos ônibus e nas demais faixas, disciplinou o tráfego

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Agora que a eleição acabou, cabem dois minutos de conversa sobre algumas medidas gerenciais que precisam ser tomadas em relação ao gerenciamento do Sistema Metropolitano de Transporte por Ônibus, por onde trafegam quase 1,6 milhão de passageiros e 2.500 ônibus, mais 800 mil veículos leves (400 mil só no Recife) e mais de 600 mil motos disputando espaço nas ruas, avenidas e rodovias estaduais e federais que cortam a Região Metropolitana do Recife.



É carro demais, moto demais e caminhão demais entrando e saindo do Recife, que concentra mais de 50% do fluxo, onde a Prefeitura do Recife não consegue gerenciar um fluxo mais eficiente numa cidade com quase 500 anos.



Isso porque o Recife, pela sua estrutura geográfica, dificulta obras de grande impacto e vias expressas, além de uma fiscalização ineficiente que aposta mais na vigilância eletrônica do que na presença física de inspetores de trânsito, no sentido de orientar o fluxo.



O Recife também tem algumas coisas muito estranhas. Aqui, depois das 22 horas, se pode avançar sinal, os ônibus não são prioridade para a gestão municipal e não existe, por exemplo, horários para carga e descarga em pontos de maior fluxo, bem como situações como da Rua de Santa Rita, uma via de quatro faixas que a inteligência da Prefeitura introduziu uma faixa para carga e descarga em horário livre, uma zona azul e uma faixa de táxi, transformando a rua num corredor de duas faixas que recebe o fluxo da Ponte Giratória e da Rua do Imperador, que consolidou um engarrafamento permanente.



A administração do trânsito do Recife também “inovou” ao abandonar a oferta de zonas azuis para o tráfego exclusivo de ônibus e táxi com o argumento de que elas capturam um volume de veículos que poderiam ser usados pelos demais veículos leves.



A adoção de faixas exclusivas para ônibus em Porto Alegre reduziu o tempo médio de viagem. - Divulgação

Uma cidade contra as faixas azuis

Aliás, o Recife aparenta ter um sério problema com as faixas coloridas de sinalização horizontal. A capital de Pernambuco é uma cidade diferenciada. Aqui, até o meio-fio amarelo, que significa não poder parar, foi desmoralizado, permitindo estacionamento mesmo quando existem placas de estacionamento proibido.



A extinção gradativa da faixa azul para ônibus é um caso único no Brasil. Pesquisas da USP, da UFC e da Vital Strategies mostram que a Faixa Azul funciona como um corredor livre, gerando um aumento de cerca de 20% na velocidade média das motos. E no caso da Av. Eng. Domingos Ferreira, a faixa exclusiva aumenta a velocidade comercial dos ônibus em cerca de 50%.



Sim. É verdade que a adoção de faixas azuis como corredores de ônibus traz resultados ambivalentes quanto às condutas de risco, especialmente para motos que aproveitam a via livre. E em cidades com faixa dedicada a motociclistas, enquanto parece organizar o fluxo e reduzir incertezas laterais, por outro lado, em regime de fluxo livre, ela eleva sistematicamente as velocidades, aumentando a probabilidade de ocorrência de sinistros e ampliando a exposição a eventos severos caso ocorra conflito. Mas em faixas para motos.



Entretanto, quando implantadas para ônibus, os números são muito diferentes, como eliminação de retenções: o ônibus deixa de ficar preso atrás de filas de automóveis individuais em horários de pico; ganho de velocidade comercial; previsibilidade de horários: com menos interferência de tráfego geral.

Recide não ampliou seus corredores com faixas exclusivas para ônibus. - Divulgação

Redução do número de veículos por corredor



Finalmente, organização do viário: Ao concentrar o transporte de dezenas de passageiros por veículo em uma única faixa, reduz-se o número de veículos equivalentes ocupando espaço nas vias urbanas. Para saber a importância da adoção de faixas azuis, basta analisar os dados que as empresas operadoras têm sobre o tráfego onde elas existem.



E como tudo o que está ruim pode piorar, no final da semana passada, a gestão municipal decidiu desativar a Faixa Azul da Rua Jean Emile Favre, no bairro do Ipsep, na Zona Sul da capital, implantada há pouco mais de um ano. Na prática, a Prefeitura devolveu ao tráfego misto um espaço viário que havia sido reservado aos ônibus e que estava beneficiando sete linhas de ônibus e, pelo menos, 50 mil pessoas por dia.



A decisão é de uma obtusidade córnea. Em lugar de desenvolver estudos e pesquisas para ampliar a adoção do sistema de Faixa Azul, de modo a que os demais municípios da Região Metropolitana passem a adotar nos seus corredores, a prefeitura extinguiu um que foi implantado há pouco mais de um ano.



Segundo a autarquia, após a implantação do binário formado pelas ruas Jean Emile Favre e Raimundo Diniz, entregue em junho de 2025, moradores, transeuntes e condutores relataram impactos negativos na dinâmica do local. Interessante um órgão público dizer que ouviu e atendeu à opinião de transeuntes. Na nota oficial, mais uma vez os passageiros dos ônibus não foram considerados. Assim como os benefícios proporcionados a eles.



Prefeitura comete um enorme equívoco



A decisão da Prefeitura é um enorme equívoco em relação a uma política implantada ainda na gestão Geraldo Julio. Corredores de faixa azul acabam orientando o fluxo de forma disciplinada semelhante ao que acontece nos corredores de BRT. No final, ajuda a reduzir o tempo da viagem dos passageiros.



Faixa Azul (Faixas Exclusivas para Ônibus) precisa ser uma ação metropolitana como incentivo ao transporte de ônibus. E cabe ao Grande Recife Consórcio de Transporte se equipar de informações para propor isso aos prefeitos. Inclusive com apoio financeiro do Governo do Estado para contratação de sinalização horizontal.



Naturalmente, sem partir de uma visão de quem não anda de ônibus e táxi e que sempre imagina soluções do trânsito para uma cidade como o Recife da perspectiva de um veículo SUV com ar-condicionado na temperatura interna de 18 graus.

