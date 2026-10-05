Coniben 2026 reúne players do setor energético em 12 e 13 de novembro em Lisboa

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Evento conta com mais de 200 autoridades do Brasil, Portugal e Espanha para debater transição energética, geopolítica e inovação

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A Conferência Ibero-Brasileira de Energia (Coniben) reúne investidores, especialistas e indústrias do Brasil, de Portugal e da Espanha para atualizar o debate sobre o futuro do setor energético em mais uma edição. O evento acontece nos dias 12 e 13 de novembro no Hotel Tivoli Avenida Liberdade, em Lisboa.

A Coniben 2026 contará com mais de 200 autoridades e especialistas, sendo mais de 40 deles painelistas. O tema deste ano é "Mudanças globais na geopolítica e na geoeconomia - Impacto no setor de energia".

Para o coordenador técnico da Coniben, Reive Barros, o maior desafio mundial atualmente são as mudanças geopolíticas, as mudanças na geoeconomia, que impactam em diversos setores, inclusive no energético. "Nós observamos que o Brasil está preparado para esse momento, até porque nós temos uma diversidade muito grande de fontes de energia, principalmente as fontes renováveis. Então, diferentemente de outros países, o nosso desafio é fazer a gestão de todas as fontes", destaca.

Salão de eventos no Hotel Tivoli onde se realizou o Coniben 2025 em Lisboa, Portugal - Divulgação

O especialista afirma que o evento é uma oportunidade para mostrar o potencial do Brasil na transição energética. Ele defende que o País não só apresenta, mas tem efetividade para chegar no mercado europeu com custos acessíveis e até melhores do que os concorrentes.

Os painéis da Coniben 2026 abordam não apenas as mudanças globais na geopolítica e na geoeconomia, mas também aspectos regulatórios do setor energético, descarbonização marítma, minerais críticos, data centers e outros temas.

No dia 12 de novembro, o evento também conta com o lançamento do livro "O Peso da Decisão - Bastidores da regulação elétrica no Brasil", do engenheiro e CFO (diretor financeiro) da usina hidrelétrica Itaipu Binacional, André Pepitone da Nóbrega. A obra aborda as circunstâncias e os fundamentos de decisões que marcaram o setor elétrico brasileiro durante seu período como diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), entre 2018 e 2022.

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Programação completa

Quinta-feira (12 de novembro)

Abertura Solene

Raimundo Carrero – Embaixador do Brasil em Portugal

Alexandre Silveira – Ministro de Minas e Energia do Brasil

Fernando Dueire – Senador do Brasil

Laercio Oliveira – Senador do Brasil

Arnaldo Jardim – Deputado federal do Brasil

Eduardo Pazuello – General, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Petróleo, Gás e Energia

Bento Albuquerque – Ex-ministro de Minas e Energia do Brasil

José Carlos Aleluia – Ex-deputado federal

1° Painel: Mudanças Globais na Geopolítica e Geoeconomia

Moderador: Bento Albuquerque – Ex-ministro de Minas e Energia do Brasil

Arnaldo Jardim – Deputado Federal do Brasil

Joisa Dutra – Economista e diretora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas

Victor Santos – Ex-Presidente da ERSE e Professor do ISEG

Adriano Pires – Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE)

2° Painel: Planejamento da Segurança Energética

Moderador: Arthur Cerqueira – Ex-secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME)

Gustavo Cerqueira Ataide – Secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME)

Reinaldo Garcia – Diretor de Estudos de Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

Gustavo de Marchi – Presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG)

Maria João Coelho – Diretora-geral da Associação Portuguesa de Empresas do Setor Elétrico (ELECPOR)

Guilherme Sá – Secretário Executivo de Energia de Pernambuco

3° Painel: Aspectos Regulatórios

Moderador: André Pepitone – Diretor Financeiro Executivo (CFO) da Itaipu Binacional

Pedro Verdelho – Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos de Portugal (ERSE)

Sandoval Feitosa – Diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Enrique Monasterio Beñaran – Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

4° Painel: Operação de Sistemas Elétricos com Alta Penetração de Renováveis

Moderador: João Daniel – Secretário Nacional de Energia do Ministério de Minas e Energia (MME)

Marcio Rea – Diretor-geral do Operador Nacional do Sistema (ONS)

Ricardo Takemitsu Simabuku – Diretor da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Marcelo Lopes Cruz – Diretor executivo de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da ENEVA

Rafael Rangel – Diretor da Evolution Power Partners

5° Painel: Europa-Brasil – Descarbonização Marítima

Moderador: Luiz Piauhylino Filho – Diretor-Presidente da H2 Verde

Armando Monteiro Bisneto – Diretor-Presidente do Porto de SUAPE

João Monnerat – Coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Combustíveis Sustentáveis de Navegação (RBNAV)

Peter Ellen – CEO e cofundador da First Carbon Investments

Sexta-feira (13 de novembro)

6° Painel: Combustíveis da Transição Energética

Moderador: José Mauro – Presidente da Aurum Energia

José Faustino – Diretor Técnico e Executivo (CTO) da Suape Energia

Marcella Franchi – Diretora Comercial e Head de SAF (Combustível Sustentável de Aviação) da Haffner Energy

Pietro Mendes – Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

7° Painel: Fontes de Geração para Segurança Energética

Moderador: Alexandre Ramos – Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)

Pedro Litsek – CEO da Diamante Geração de Energia

Alexandre Americano – Sócio-fundador da Mercurio Partners

Cynthia Zurita – Gerente de Projetos da DNV

Christiano Vieira – Diretor de Regulação da ENEVA

8° Painel: Armazenamento de Energia – UHR

Moderador: Fernando Mosna – Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Procurador Federal da Advocacia-Geral da União (AGU)

Gentil Nogueira – Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Markus Vlasits – Presidente da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento (ABSAE)

Cristiano Braga – CEO da Anodox Brasil

Marisete Pereira - Presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica (ABRAGE)

Celso Silva - Diretor de Transição Energética e Infraestrutura na Lorinvest

9° Painel: Desafios para aplicações de Data Centers e Inteligência Artificial com a utilização de fontes renováveis

Moderador: Eduardo Rossi – Diretor de Segurança de Mercado da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Thiago Prado – Presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

Guilherme Sá – Secretário-executivo de Energia de Pernambuco

Sumara Ticom – Assessora Executiva da Diretoria de Planejamento do ONS

Alexandre Demarchi – Diretor de Tecnologia (CTO) da Tecto Data Centers

10° Painel: Minerais Críticos, Terras Raras e Desafios Energéticos

Moderador: Renato Campos Amaral – Diretor Comercial e Administrador da Enerwatt

Anderson Barreto Arruda – Secretário-substituto da Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME)

Mauro Souza – Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração (ANM)

Marcelo Moreno Alves – Diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas-PA)

Guilherme Baggio – Sócio da Baggio e Costa Filho Sociedade de Advogados