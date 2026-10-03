Hemobrás tem pacote de parcerias com farmacêuticas da China e da Suíça e terá novo laboratório de pesquisa em Goiana

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O Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) anunciaram, nesta sexta-feira (2), um pacote de novas parcerias estratégicas, investimentos em infraestrutura e medidas operacionais para ampliar a produção nacional de medicamentos de alta complexidade e reduzir a dependência externa do Sistema Único de Saúde (SUS).



Uma dessas iniciativas envolve a cooperação internacional com a estatal da China, Beijing Tiantan Biological Products, para a ampliação do fornecimento e da transferência de tecnologia de imunoglobulina, além de outros acordos de cooperação técnica e do primeiro desenvolvimento 100% nacional de terapia gênica para hemofilias A e B.



Novo laboratório



A Hemobrás também vai sediar o novo Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial (PDI) na fábrica em Goiana (PE), que virá acompanhado de uma nova portaria de incentivo à Hemorrede Nacional e de ações de fortalecimento da cadeia do plasma no país. O Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial (PDI) receberá R$ 50 milhões via integralização de capital ainda em 2026. A expectativa é que o início das obras ocorra até o início de 2027.



Os recursos serão destinados à adequação de obra civil em área de 612 metros quadrados já existente no parque fabril, além da aquisição e instalação de equipamentos voltados a processos de preparação de soluções, cultivo celular, purificação, fracionamento de plasma e biologia molecular.



Complexo da Hemobrás - Divulgação

Beijing Tiantan



A presidente da Hemobrás, Ana Paula Menezes, assinou a Carta de Intenções com a Beijing Tiantan Biological Products para acelerar a capacidade do Brasil de suprir a demanda nacional por Imunoglobulina Humana em 10% com maior eficiência e qualidade.



A parceria está respaldada no modelo de compensação tecnológica em saúde (Lei nº 15.471/2026) e prevê que a Hemobrás atenda a 70% da demanda do SUS quando atingir a capacidade de processamento de 700 mil litros de plasma por ano (prevista para 2033). Já a Tiantan realizará a transferência de tecnologia e o fornecimento complementar dos 30% restantes, garantindo assim o abastecimento integral e contínuo da rede pública.



Suíça Roche



Também nesta sexta-feira (2), a estatal anunciou outro acordo de cooperação, desta vez com a multinacional suíça Roche para a estruturação de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Emicizumabe. O medicamento é voltado ao tratamento profilático de pessoas com hemofilia A, condição que afeta 12.151 pessoas no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde.



A iniciativa estabelece um plano de transferência de tecnologia completa e internalização de competências, buscando ampliar o acesso sustentável pelo SUS, reduzir a dependência externa e assegurar maior eficiência econômica ao sistema público, complementando o portfólio de biofármacos que já conta com o Fator VIII recombinante, distribuído a partir do Complexo Industrial da Hemobrás, em Goiana.



Acordo FarmaVax



Finalmente, a Hemobras assinou um último acordo de cooperação, desta vez com a FarmaVax, centro de pesquisa e inovação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com apoio da gestão da Fundep, recursos da EMBRAPII e do Ministério da Saúde. A iniciativa é focada no desenvolvimento da primeira estratégia nacional de terapia gênica para hemofilia A e B até a prova de conceito pré-clínica avançada.



O projeto conta com investimento de quase R$ 5 milhões, dos quais 52,71% são de investimento financeiro direto da Hemobrás, 33,29% são de recursos não reembolsáveis da EMBRAPII e 14% são contrapartida da UFMG/FarmaVax. O acordo garante a titularidade conjunta das novas tecnologias, conferindo à Hemobrás o direito de preferência para o licenciamento exclusivo dos resultados.



A albumina produzida pela Hemobrás tem uso terapêutico e é obtida a partir do fracionamento industrial do plasma doado nos hemocentros por doadores voluntários. - Divulgação

Imunodeficiências



Para garantir a matéria-prima necessária à produção nacional de medicamentos voltados ao tratamento de imunodeficiências, hemofilias e distúrbios de coagulação, o Ministério da Saúde dará apoio financeiro à Hemorrede Nacional, rede pública composta por serviços qualificados de hemoterapia em todo o país.



Litros de plasma



A medida estabelece diretrizes para aperfeiçoar os processos de coleta, qualificação, processamento, controle de qualidade e armazenamento do plasma excedente das doações de sangue, que é recolhido pela estatal e transformado em hemoderivados para o SUS. Essa operação recolheu o volume recorde de 217,7 mil litros de plasma em 2025, representando um crescimento de 8,7% em relação ao ano anterior.



Trata-se de um acordo que reforça ainda mais a eficiência operacional da Hemobrás na sua atuação como pilar estratégico no fornecimento e no fortalecimento dos tratamentos essenciais oferecidos pelo SUS aos pacientes em todo o Brasil.



O Centro TEA - Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI) na UPAE Arruda é um espaços em funcionamento na rede municipal de saúde, ao lado das unidades das UPAEs Mustardinha e Ibura - RODOLFO LOEPERT/PCR

Autismo no Brasil



O Brasil contou com mais de 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) no Censo 2022, segundo o IBGE. O número corresponde a 1,2% da população brasileira e considera pessoas que relataram ter recebido o diagnóstico de profissionais de saúde.

Diante desse cenário, a Associação Brasileira de Infraestrutura da Qualidade (ABRIQ) destaca a importância de sistemas de gestão que contribuam para tornar os ambientes educacionais mais acessíveis, inclusivos e capazes de acolher a diversidade dos alunos. Os dados reforçam a necessidade de ampliar a preparação das instituições de ensino para atender estudantes com diferentes necessidades e promover uma educação efetivamente inclusiva.

Salário Mínimo

Os dados também apontam para um problema contratado em relação à Previdência. É que a Justiça firmou entendimento de que todos os brasileiros com diagnóstico fechado de TEA têm direito ao recebimento de um salário mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). O fenômeno TEA já é responsável pela concessão de 58% de PCD (3,7 milhões de pessoas), enquanto os idosos somam 42% (2,7 milhões ).

Praça de Eventos do RioMar reúne moda, beleza, artesanato, arte e gastronomia até domingo (16) - Heudes Regis/Divulgação

Crianças no Riomar



Vitrines temáticas sugestivas de presentes já estão espalhadas nos corredores do RioMar Recife como parte da campanha de Dia das Crianças, que segue até o dia 12 de outubro com opções em diversos segmentos, além de show gratuito para a criançada.



BYD no Brasil



A velocidade de crescimento da BYD no Brasil foi de quase 500% nos emplacamentos da modalidade, saindo de 1.253 unidades em setembro de 2025 para 7.263 unidades em setembro de 2026. E no faturamento do último mês, a alta é ainda maior, de 900%, saltando para 10.262 unidades. Desde então, o mix de vendas da marca passou por uma transformação: de uma operação concentrada em 90% no varejo e 10% em vendas diretas, a BYD chega agora a uma composição de aproximadamente 60% e 40%, respectivamente.



Expansão Shopping

Presente em cinco estados do Nordeste, a Esposende Calçados retorna ao Shopping Recife e inaugura, no próximo dia (9), uma nova loja conceito na capital pernambucana. A intenção é trazer nova experiência de compra aos clientes, com serviços e mix de 1,8 mil itens de marcas nacionais e internacionais. A nova unidade vai ocupar 300 m² e empregar 35 pessoas.



Maior rede de calçados da região, tem 56 anos de mercado e já conta com 64 lojas distribuídas entre Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia. Dessas, 48 estão instaladas aqui no Estado.

Agoira pertencenao grupo DOK a rede esposende se propara para voltar a ser a maior maquina de vendas de claçados do Nordeste - DIVULGAÇÃO



Notificação CADE



O Cade abriu consulta pública para revisar as regras que definem quando fusões, aquisições e outras operações societárias precisam ser notificadas ao órgão. A proposta busca esclarecer o cálculo do faturamento das empresas envolvidas, a caracterização de controle e as hipóteses de aquisição de participação minoritária. As contribuições podem ser enviadas até 6 de novembro.

