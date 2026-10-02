Transnordestina será pauta estratégica do próximo governo de Pernambuco e desafio para nova bancada no Congresso

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Nova estratégia para ferrovia partindo de Suape deve ser o trem chegar à Ferrovia Norte-Sul no Maranhão, prosseguindo a partir de Eliseu Martins (PI).

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Independentemente de qual seja o próximo chefe do governo de Pernambuco, a questão da retomada das obras da ferrovia Transnordestina está na lista de tarefas a serem cumpridas no novo mandato, assim como será uma pauta à qual os novos deputados e senadores não poderão se furtar a fazer dela base sua ação parlamentar.



E todos sabendo que não contarão com a boa vontade do Tribunal de Contas da União, que, como se vem observando, exerce uma de suas competências e prerrogativas de fiscalização para dificultar o andamento do processo de retomada.

Governadora Raquel Lyra recepcionou prefeitos no escritório de representação do governo na capital federal - Hesíodo Góes/Secom

Mais auditorias



Isso aconteceu durante este ano com a divulgação do resultado de uma auditoria que não apenas travou a possibilidade de retomada da obra como condicionou a análise da proibição de ordens de serviço dos trechos no estado de Pernambuco a um pacote de exigências entre elas um novo Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental.



Isso põe na mesa do próximo chefe do Executivo pernambucano a missão de, primeiro, fechar uma parceria com o Ministério dos Transportes para o atendimento das exigências técnicas e burocráticas do projeto e a entrega de documentos e licenças ambientais pelo governo do Estado, por órgãos federais e por órgãos como IBAMA e IPHAN nos trechos de chegada a Suape que ainda não foram definidos.



Ação parlamentar



Entretanto, também põe nas mesas dos senhores parlamentares a tarefa de articular politicamente o destravamento do processo junto ao TCU, que, como se sabe, está firmemente empenhado em determinar que a obra só será liberada após o atendimento de todas as exigências que seus técnicos e ministros decidirem.



Isso vai exigir atuação permanente do governador ou da governadora na articulação com o novo chefe do Ministério dos Transportes e com o próprio presidente e sua equipe, de modo a fazer valer a proposta de reconectar Pernambuco ao projeto que está a caminho do Porto do Pecém (CE), mas com uma nova visão estratégica.

Projetos ferroviários serão enviados ao TCU - Elvis Aleluia/ Sudene

Trem nos trilhos



Colocar Pernambuco de novo nos trilhos da Transnordestina precisa ser feita não apenas a saída do porto de Suape ao destino da ferrovia no Piauí. O destino não pode ser apenas Eliseu Martins, mas o encontro com a Ferrovia Norte-Sul.



Esse deve ser o novo discurso de Pernambuco que pode atrair a força do Piauí e do Maranhão com suas novas fronteiras agrícolas. A Transnordestina não pode ser vista apenas como uma linha que conecta os portos de Suape e Pecém com interesses diferentes. O projeto ganha força política e estratégia se mirar sua conexão com o Norte-Sul no entroncamento com a cidade de Estreito.



Missão de governo



Mas essa não será missão apenas para governadores, mesmo dos três estados envolvidos. Precisa juntar mais gente, esforços e energia. Até porque se for apenas para ter um trem para chegar ao interior do Piauí em Eliseu Martins, será bem mais difícil sustentar um modelo de negócio que a viabilize como projeto estruturador do Nordeste.



Pernambuco precisa voltar a pensar o nosso desenvolvimento não apenas como ação competitiva de cadeiras estaduais, mas como trabalho desse esforço dentro de uma ação regional. O que naturalmente ajuda a potencializar a ação política no Congresso e junto ao governo federal.

Desde que a nossa bancada também pense dessa forma.



Caem as concessões de crédito consignado no Brasil - Divulgação

Consignado certo



O programa de Monitoramento e Supervisão da Autorregulação do Crédito Consignado da Febraban aplicou sete novas medidas administrativas a correspondentes no país por irregularidades na oferta do consignado no mês de setembro. Com essa atualização, o setor bancário alcança a marca acumulada de 2.267 sanções aplicadas desde o início das regras em 2020.



A iniciativa busca coibir a importunação aos consumidores e combater fraudes, especialmente contra aposentados e pensionistas. No acumulado até setembro, o balanço das medidas soma 1.202 advertências, 933 suspensões temporárias e 132 definitivas.



Paraguay Industrial



Ao menos 165 empresas brasileiras já aderiram ao regime de Maquila do Paraguai na qual exportadores pagam alíquota de 1% de imposto, com participação de capital brasileiro, integral ou misto. O país colocou neste 1º de outubro o Paraguai Industrial em operação uma nova linha de crédito de US$100 milhões para financiar investimentos industriais, com juros de 8,5% ao ano em dólares ou 10,5% em guaranis, prazo de até 15 anos e carência de três anos.



Os recursos podem ser usados para construir fábricas, ampliar plantas existentes e comprar máquinas, equipamentos e outros itens de tecnologia numa estratégia do país para estimular investimentos produtivos, principalmente de origem internacional.



Renata Carvalho



A gerente de Marketing, Trade e Inteligência de Mercado do Grupo Raymundo da Fonte, Renata Carvalho, foi reconhecida entre os Top 100 Gestores 2026/27, seleção dos Amigos do Mercado, divulgada com exclusividade pela EXAME. A seleção é feita por votação direta de profissionais da comunidade publicitária.



Regularização

Entre os dias 5 e 9, será realizada a III Semana Nacional de Regularização Tributária, com o objetivo de estimular o uso dos meios consensuais de solução de litígios em matéria tributária. Foram identificados quase três mil processos na Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) com potencial para conciliação, passíveis de celebração de acordos de transação tributária por adesão.



Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar - Divulgação

Zero Cafeína e Açúcar



O Sistema Coca-Cola anunciou o início da produção em lata de 350 ml da Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar na unidade fabril da Solar em Suape, que, além do estado, abastece também a Bahia com o produto. Em Pernambuco, a novidade já está nos principais pontos de venda no estado.



Para apoiar a chegada às gôndolas, a marca também realiza uma série de ativações de marketing no estado, contemplando ações em pontos de venda, mídia e outras iniciativas de comunicação para ampliar a visibilidade do lançamento e aproximar o produto dos consumidores.



Cientista Arretado



O Governo de Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (1º), nova rodada do Programa Cientista Arretado, iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com a Facepe. O novo edital prevê a seleção de pesquisadores para desenvolver soluções científicas e tecnológicas para desafios estratégicos da administração estadual.



