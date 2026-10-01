Relatório de Sustentabilidade destaca capacidade do Grupo Moura em responder às transformações dos setores onde atua há 70 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Grupo Moura publica seu Relatório de Sustentabilidade 2025, documento que reúne os principais resultados, avanços, desafios e aprendizados da organização. O material também evidencia uma transformação estratégica em curso na companhia, que é a ampliação de uma trajetória construída na fabricação de baterias para uma atuação cada vez mais abrangente de desenvolvimento, manufatura e comercialização de um amplo portfólio de tecnologias e soluções de energia.

