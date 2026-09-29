Unidade da Masterboi Canhotinho autorizada a exportar para a China

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A unidade da Masterboi em Canhotinho, no Agreste pernambucano, foi habilitada nesta terça-feira (29) para fazer exportação para a China, segundo informação do ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.



A empresa pernambucana foi a primeira com sede no Nordeste brasileiro a receber essa autorização ao lado da outra empresa brasileira da área de carnes (Supremo Carnes Ltda - Carlos Chagas/MG) e de outras duas do setor de aves (Avivar Alimentos S/A - São Sebastião do Oeste – MF e a Cooperativa Dalia Alimentos Ltda - Arroio do Meio/RS) de um lote de 16 empresas nacionais que estão em processo de autorização para venda na China.



O frigorífico recebeu recentemente autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Serviço de Inspeção Federal (SIF) para ampliar sua capacidade de abate de 700 para 920 bovinos por dia. Paralelamente, a empresa já deu início a um novo investimento de R$50 milhões na unidade, consolidando-se como um dos principais empreendimentos da cadeia de proteína animal em Pernambuco.

projeto da Masterboi em Canhotinho passará a abater 700 bois dia. - Divulgação



O ministro André de Paula cumprimentou o empresário Nelson Bezerra por mais essa conquista, uma vez que as plantas da companhia em São Geraldo do Araguaia – Pará, em Nova Olinda – Tocantins já exportam para a China. André de Paula destacou a qualidade da planta e sua experiência, que já permite vendas para diversos países, embora a China somente agora seja reconhecida.



Desde que entrou em operação, há quatro anos, a fábrica praticamente dobrou sua capacidade instalada. A planta registra agora um crescimento de 95% em relação à capacidade original, que era de 470 bovinos por dia, e tornou-se um importante pilar de desenvolvimento para Canhotinho e municípios vizinhos.



Além do impacto econômico, a expansão fortalece a cadeia da pecuária pernambucana. Atualmente, cerca de 70% dos animais abatidos pela unidade são adquiridos de produtores do Estado, estimulando investimentos no campo, ampliando a renda dos pecuaristas e impulsionando setores como transporte, comércio de insumos, hotelaria e serviços.

A unidade também é habilitada para exportar para mais de 140 países e atualmente comercializa produtos para mais de 20 mercados internacionais, destinando cerca de 20% de sua produção às exportações.