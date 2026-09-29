Agro FTI reúne pecuaristas em Dia de Campo e promove shopping e leilões virtuais de genética
Evento Agro FTI terá apresentação de 25 touros Sindi e fêmeas Nelore e Sindi, além de três leilões virtuais com cerca de 135 animais.
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A Agro FTI, comandada pelo empresário Marcelo Tavares de Melo, realiza no dia 10 de outubro, a partir das 8h, o 4º Dia de Campo da Agro FTI, no Haras Agro FTI, em Insurreição, Sairé, no Agreste de Pernambuco.
A programação vai reunir produtores e profissionais da pecuária para um dia de conhecimento e troca de experiências e dará início a uma agenda comercial que inclui um shopping com 25 touros Sindi e fêmeas Nelore e Sindi e, nos dias seguintes, três leilões virtuais que, juntos, vão ofertar cerca de 135 animais, entre fêmeas e machos Sindi e Nelore.
A programação começa ainda no dia 10, com o shopping dos 25 touros Sindi e algumas fêmeas Nelore e Sindi, que terão preços previamente estabelecidos. No dia 11, será realizado o leilão virtual de animais Sindi, com 40 fêmeas e cinco touros.
No dia 13, será a vez do leilão de 33 fêmeas Nelore, enquanto no dia 14 acontece o leilão virtual de 25 touros Nelore. As operações serão realizadas pela Agreste Leilões e transmitidas virtualmente para compradores de diferentes regiões do país.
A oferta deste ano representa um crescimento de aproximadamente 15% em relação ao ano passado, quando foram disponibilizados cerca de 120 animais.
A estratégia da Agro FTI é ampliar o acesso à genética selecionada e atender diferentes perfis de criadores, desde aqueles que já trabalham com seleção de raças, produtores interessados em utilizar reprodutores em cruzamentos industriais e até quem está entrando na atividade.
Segundo Marcelo Tavares de Melo, a seleção dos animais busca acompanhar as demandas atuais da pecuária, oferecendo genética voltada tanto à produção de animais de raça quanto ao ganho de produtividade nos cruzamentos destinados à produção de carne.
“É uma oportunidade muito interessante, porque vamos oferecer animais com alta qualidade, com uma genética realmente muito bem atualizada com o que está acontecendo, com o que o mercado busca e precisa”, afirma.
Além dos reprodutores, as fêmeas Nelore e Sindi ofertadas pela Agro FTI são direcionadas também a criadores que estão iniciando ou estruturando novos plantéis. A proposta é oferecer animais de genética selecionada que possam ser utilizados tanto na melhoria do rebanho quanto em programas de reprodução, incluindo transferência de embriões.
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Para Marcelo, a estratégia passa por ampliar o acesso à genética para produtores de diferentes portes. Os leilões da Agro FTI, segundo ele, procuram trabalhar com valores considerados compatíveis com o mercado, evitando concentrar as oportunidades apenas entre grandes compradores.
“O objetivo é trazer uma oportunidade mais democrática, onde vários criadores, principalmente pequenos e médios, possam ter acesso dentro de um preço justo, que esteja dentro do orçamento”, explica.
Evolução da Sindi ganha destaque
O espaço da raça Sindi na programação está relacionado ao bom momento vivido pela pecuária nordestina. Marcelo Tavares de Melo destaca a retomada da atividade tanto na produção de carne quanto na bacia leiteira de estados como Pernambuco e Sergipe.
Com aptidão para carne e leite, o Sindi pode atender diferentes sistemas produtivos. No leilão do dia 11, a oferta de fêmeas e machos busca atender criadores interessados tanto na produção leiteira quanto em estratégias de cruzamento e produção de carne.
A busca por genética mais atualizada acompanha uma transformação mais ampla na pecuária, com avanços em nutrição, manejo, ganho de peso e rendimento de carcaça. Segundo Marcelo, o melhoramento genético tem contribuído para antecipar o abate e elevar a produtividade dos animais, enquanto os índices de rendimento também vêm avançando.
Ele cita rendimentos superiores a 50%, chegando a aproximadamente 54% no Nelore, 56% no Sindi e até 58% no cruzamento industrial entre as duas raças, conhecido como Sindinel.
Dia de Campo com participação de Thiago Bernardino
Além da programação comercial, o 4º Dia de Campo terá como um dos destaques a participação de Thiago Bernardino, pesquisador de Pecuária do Cepea/SP, que integra o grupo responsável pelos estudos que subsidiam a formação de referências de preços do mercado pecuário. A palestra faz parte da proposta de levar ao produtor informações sobre mercado, perspectivas e cenário da atividade.
Para Marcelo, um dos principais objetivos do encontro é justamente criar um ambiente de aproximação entre produtores, especialistas e profissionais que acompanham o mercado. “É uma oportunidade da gente trazer vários criadores, pecuaristas, tanto de Pernambuco quanto da região Nordeste, para que possam se encontrar, trocar ideias, discutir perspectivas futuras e mercado”, afirma.
Mercado em recuperação e animais mais produtivos
A realização dos eventos ocorre em um momento de recuperação dos preços da pecuária, segundo a avaliação de Marcelo. Para ele, a evolução do mercado cria estímulo para que produtores invistam novamente na atividade, ampliem a produção e busquem animais mais produtivos. “Esse ano está sendo muito melhor. O mercado realmente apresenta valorização. Houve uma recuperação muito interessante que fez com que as margens crescessem”, afirma.
Na avaliação do empresário, a genética é parte importante desse processo porque permite ganhos de produtividade sem necessariamente depender apenas da ampliação das áreas de produção. A combinação entre melhoramento genético, nutrição e manejo pode acelerar o ganho de peso e o aproveitamento dos animais.
A Agro FTI também vem ampliando a frequência de suas ofertas de genética. Cerca de um mês antes do 4º Dia de Campo, a empresa realizou um shopping com aproximadamente 25 touros Sindi e 15 touros Nelore, que foram comercializados ao longo de cerca de 12 dias. Para Marcelo, o resultado demonstra o interesse dos criadores pela atualização dos rebanhos.