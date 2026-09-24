Genética, conhecimento e negócios em Dia de Campo da Agro FTI

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento terá 25 touros da raça Sindi e fêmeas Nelore. De 11 a 14 de outubro ocorrerá o circuito de leilões virtuais das raças Sindi e Nelore.

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O empresário Marcelo Tavares de Melo, à frente da Agro FTI, reúne produtores e profissionais do agronegócio no próximo 10 de outubro, para a quarta edição do Dia de Campo da Agro FTI. O encontro será realizado a partir das 8h, no Haras Agro FTI, em Insurreição, Sairé, no Agreste de Pernambuco.



A programação deste ano inclui um shopping de animais, com a apresentação de 25 touros da raça Sindi e algumas fêmeas Nelore. Além disso, no período de 11 a 14 de outubro, ocorrerá o tradicional circuito de leilões virtuais de touros e fêmeas das raças Sindi e Nelore.



O Dia de Campo de 2026 terá como palestrante Thiago Bernardino, pesquisador de Pecuária do Cepea/Esalq-USP, e será dedicado à troca de experiências e à discussão de temas ligados ao mercado e à atividade pecuária. O encontro também deve reunir criadores interessados em genética, produção e oportunidades de negócios no setor.



À frente de um trabalho voltado à seleção e ao melhoramento genético das raças Nelore e Sindi, Marcelo Tavares de Melo tem utilizado o Dia de Campo como espaço para aproximar produtores, especialistas e parceiros. A proposta é combinar conhecimento técnico, relacionamento e novas oportunidades para a cadeia da pecuária.