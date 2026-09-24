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Genética, conhecimento e negócios em Dia de Campo da Agro FTI

Evento terá 25 touros da raça Sindi e fêmeas Nelore. De 11 a 14 de outubro ocorrerá o circuito de leilões virtuais das raças Sindi e Nelore.

Por Fernando Castilho Publicado em 24/09/2026 às 18:00
Melhoramento genético das raças Nelore e Sindi feito pelo empresário Marcelo Tavares de Melo.
Melhoramento genético das raças Nelore e Sindi feito pelo empresário Marcelo Tavares de Melo. - Divulgação

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O empresário Marcelo Tavares de Melo, à frente da Agro FTI, reúne produtores e profissionais do agronegócio no próximo 10 de outubro, para a quarta edição do Dia de Campo da Agro FTI. O encontro será realizado a partir das 8h, no Haras Agro FTI, em Insurreição, Sairé, no Agreste de Pernambuco.

A programação deste ano inclui um shopping de animais, com a apresentação de 25 touros da raça Sindi e algumas fêmeas Nelore. Além disso, no período de 11 a 14 de outubro, ocorrerá o tradicional circuito de leilões virtuais de touros e fêmeas das raças Sindi e Nelore.

O Dia de Campo de 2026 terá como palestrante Thiago Bernardino, pesquisador de Pecuária do Cepea/Esalq-USP, e será dedicado à troca de experiências e à discussão de temas ligados ao mercado e à atividade pecuária. O encontro também deve reunir criadores interessados em genética, produção e oportunidades de negócios no setor.

À frente de um trabalho voltado à seleção e ao melhoramento genético das raças Nelore e Sindi, Marcelo Tavares de Melo tem utilizado o Dia de Campo como espaço para aproximar produtores, especialistas e parceiros. A proposta é combinar conhecimento técnico, relacionamento e novas oportunidades para a cadeia da pecuária.

 

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Fernando Castilho

castilho@jc.com.br

É jornalista desde 1977 e formado pela Unicap. É Mestre em Ciências da Linguagem desde 2018. Já atuou no Jornal do Brasil, O Globo e Diário de Pernambuco. Assina a Coluna JC Negócios desde 1998, tendo apresentado programas de Economia nas TVs Tribuna e Jornal. Escreve sobre mídia digital e apresenta o programa Momento Econômico na Rádio Jornal de segunda a sexta, às 17h30

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