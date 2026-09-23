Banco ABC Brasil promove encontro sobre economia e política brasileiras no Recife reunindo especialistas para discutir desenvolvimento de negócios na região

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A economia e a política brasileiras num contexto de motor do desenvolvimento de negócios serão tema do encontro realizado nesta quinta-feira.

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O Banco ABC Brasil reúne amanhã no Recife executivos, CEOs, acionistas e empresários da região num evento marcado por apresentações e conversas sobre os principais desafios e perspectivas para o impulsionamento empresarial, onde a programação inclui exposições individuais e um bate-papo entre os participantes, tendo como pano de fundo o papel de Pernambuco e de sua capital no cenário econômico regional e nacional.

A proposta é analisar cenários da economia e da política brasileiros num contexto de motor do desenvolvimento de negócios e a escolha do Recife para sediar o encontro objetiva dialogar com a dimensão econômica do estado. O encontro será aberto apenas para convidados e acionistas do banco. Entrevinhos, na Rua Francisco da Cunha, 153 - Boa Viagem.

A capital pernambucana concentra quase um quarto da riqueza produzida no estado. Com PIB de aproximadamente R$ 66,4 bilhões e população de cerca de 1,49 milhão de habitantes, Recife possui uma das maiores economias municipais do Nordeste. O PIB per capita da cidade, estimado em mais de R$ 44 mil, também se destaca entre as capitais nordestinas.



A economia recifense é fortemente concentrada em atividades de serviços e comércio, que respondem por aproximadamente 69% de toda a atividade econômica produzida na cidade, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A dinâmica econômica de Pernambuco, porém, vai além da capital.

Fernando Schuler, criador e curador do Projeto Fronteiras do Pensamento - Divulgação

O estado possui polos relevantes distribuídos pelo litoral e pelo interior, contribuindo para uma estrutura econômica menos concentrada do que a observada em outras capitais nordestinas.

Além da presença do economista-chefe do ABC Brasil, com ampla experiência nos setores de private equity e gestão de ativos, Daniel Xavier, foi convidado o professor do Insper e mestre em Ciências Políticas, Fernando Schuler, criador e curador do Projeto Fronteiras do Pensamento, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Schuler é diretor da Fundação Iberê Camargo e pós-doutorando pela Universidade de Columbia, em Nova York.

No evento, Daniel Xavier, economista-chefe do ABC Brasil, com ampla experiência nos setores de private equity, gestão de ativos e consultoria econômica, fará uma apresentação dedicada ao cenário econômico. Entre os temas que podem ser abordados estão o ambiente macroeconômico brasileiro, perspectivas para a atividade econômica, inflação, juros, investimentos e os impactos desse cenário sobre empresas, consumidores e diferentes regiões do país.

O ponto central da programação será o bate-papo entre Fernando Schuler, Daniel Xavier e Mano Ferreira, jornalista e colunista regional. A conversa deverá integrar as perspectivas econômicas e políticas apresentadas anteriormente, permitindo uma análise conjunta dos fatores que influenciam o ambiente de negócios, os investimentos e os próximos movimentos do país.

Segundo Álvaro Soares, superintendente da área de Middle do Banco ABC Brasil, ao trazer o debate para Recife, o encontro também evidencia o papel de Pernambuco na economia nordestina.

“Realizar este encontro aqui reforça nosso compromisso de estar próximo dos nossos clientes e parceiros, promovendo um diálogo qualificado sobre os cenários econômicos e políticos, além de caminhos que podem contribuir para um ambiente cada vez mais favorável aos negócios e ao desenvolvimento da região.”

