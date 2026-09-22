Governo deixa MP que permite contratar até 45% no consignado caducar e aumentou crédito para beneficiários do INSS e servidores públicos

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Ação se concentrou na MP da Taxa das Blusinhas e deixou caducar outras cinco MP, entre elas a que reduzia os limites de empréstimos e mais recursos.

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Embora o governo tenha conseguindo aprovar a Medida Provisória n° 1357, de 2026, que ficou conhecida com a Taxas das Blusinhas, outras cinco MPs perderam eficácia no final do mês de agosto por não terem sido aprovadas a tempo pelo Congresso entre elas a do Novo Desenrola voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas e uma que permitiu voltar ao patamar anterior de 45% o limite para aposentados e pensionistas do INSS fazerem empréstimos consignado deixando de valer a redução para 40% que a MP havia estabelecido.

Agora eles podem contratar, além dos 35% para empréstimo, mais 5% para cartão de crédito e 5% para cartão de benefício.



O problema é que num momento de alta recorde de endividamento das famílias, a perda de eficácia da MP nº 1.355/2026 criou um vácuo normativo e recolocou no radar do governo e do Congresso a necessidade de estruturar um marco definitivo para a modalidade, com foco no combate ao superendividamento das famílias. E sem essa restrição o mercado fica livre para oferecer mais crédito, mesmo a quem já está no limite do comprometimento.



Endividamento



A questão do endividamento das famílias tem um foco especial no crédito consignado especialmente para os aposentados e pensionistas do INSS e os servidores públicos. Segundo dados do Banco Central, o saldo de empréstimos feitos através da modalidade consignada chegou a R$ 786,3 bilhões, dos quais R$ 277,0 bilhões são de empréstimos a beneficiários do INSS e outros R$ 391,5 bilhões a servidores públicos. Eles estavam com um limite de 35% sobre seus vencimentos, mas, sem a MP-1.355, o limite subiu em mais 10 pontos percentuais.



Pouca gente fora desse mercado sabe, mas a cadeia econômica do consignado engloba desde instituições financeiras até correspondentes bancários, empresas de tecnologia e plataformas de gestão de risco, movimentando volumes expressivos de capital e gerando empregos diretos. Uma eventual asfixia regulatória poderia, em última instância, levar o consumidor a linhas de crédito mais caras.



Endividamento reiniciante. Quando o cliente não consegue pagar as prestações. - Divulgação

Metade do salário



Então, com o retorno da margem global de 45%, o limite máximo da renda que pode ser comprometido com descontos em folha, que havia sido reduzido e unificado em 40% pela medida provisória, retorna ao patamar anterior de 45%. Na prática, isso permite maior oferta de crédito, como vendas agressivas ou omissão de dados, que devem ser combatidas por meio de fiscalização rigorosa e responsabilização institucional, mas que nem sempre acontecem.



Desta forma, todo o esforço para reduzir o superendividamento perde força. Ainda que o assunto tenha ganhado espaço no debate eleitoral de 2026, com candidatos à Presidência discutindo propostas para reduzir o peso das dívidas das famílias e ampliar o acesso ao crédito em condições mais sustentáveis. Até porque o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou fragilidades nos controles do sistema e tem discutido com o governo medidas para ampliar a proteção dos beneficiários.



Sem restrições



Entretanto, não é isso que vem acontecendo. Na verdade, ficou claro que o governo não se interessou para aprovar a conversão da MP 1.355/2026 em lei regularizando uma situação que poderia servir de base para a volta de restrições de credito como a queda de 35% para apenas 30% de comprometimento como vem sendo defendida por varias entidades que vem na permissão de até 45% uma forma de travar qualquer possibilidade de redução do endividamento das famílias que chegou a 82% com 30% delas com dividas em atraso e 13% sem condições de pagar as prestações.



Canetas emagrecedoras da EMS. - Divulgação

Fabrica cara



A EMS investiu R$ 1,2 bilhões na plataforma de peptídeos, desenvolvida ao longo da última década. A companhia aposta que a entrada no mercado de semi-final deve reforçar seu posicionamento como uma empresa capaz de combinar inovação com escala e ampliação de acesso a medicamentos.

A EMS obteve o registro da Anvisa para o medicamento Ozivy com expectativa de comercializar mais de 1 milhão de canetas emagrecedoras no período de um ano, com faturamento superior a R$ 500 milhões.



Consumidores da geração Z. - Divulgação

Geração Z



Um estudo da plataforma Caju Transações analisando com base em dados anonimizados e agregados de mais de 1,3 milhões de usuários profissionais da Geração Z com auxílio de ferramentas de IA mostra que seus integrantes consomem quase 1/3 dos benefícios corporativos nos primeiros cinco dias do mês.

O cartão virtual representa 59,2% das transações com benefícios corporativos, sendo a única geração com predominância do digital. O auxílio-alimentação concentra 42,3% das transações realizadas. Entre as demais modalidades, transporte (15,4%), alimentação (15,3%) e refeição (12,8%) aparecem na sequência. Eles gastam, em média, R$57 por refeição com benefícios corporativos.



Mercado Infantil



A Feira Infantil Dia de Festa PE chega ao Shopping Recife, a partir desta

Desta quarta-feira (23) até domingo (27), no Shopping Recife tem a Feira Infantil Dia de Festa PE movimentando um mercado, reunindo cerca de 70 empreendedores deste nicho numa produção de Ricardo Coller que espera movimentar R$ 1,5 milhão em negócios, considerando vendas e comercialização futuras pós-evento.

A reputação profissional não é definida apenas pelo currículo ou pela experiência acumulada. - Divulgação



Reputação profissional



Uma pesquisa da Aurora University com mil profissionais norte-americanos revelou que 50% consideram uma marca pessoal forte mais importante do que um currículo com grande experiência. Entre executivos, o percentual chega a 61%, mostrando que a reputação profissional não é definida apenas pelo currículo ou pela experiência acumulada. Segundo o estudo agora, a reputação precisa ser tratada como um processo contínuo, e não como uma resposta emergencial a uma crise.



Segundo o estudo, essa construção também se estende à presença digital, que passou a integrar a forma como profissionais são conhecidos e avaliados por diferentes públicos. Estar nas redes sociais, plataformas profissionais, sites e mecanismos de busca pode apresentar informações sobre uma pessoa antes mesmo de um primeiro contato, fazendo com que publicações, comentários e posicionamentos também componham o conjunto de referências utilizado para interpretar sua trajetória.



Setai Grupo GP anunciou a construção do Setai Car Museum em João Pessoa. - Divulgação

Museu do automóvel



O Setai Grupo GP anunciou a construção do Setai Car Museum, o primeiro museu do automóvel do Norte e Nordeste. Terá 10 mil m² e capacidade para 150 veículos, contando a história do automóvel e sua relação com a sociedade ao longo das décadas.

O acervo reunirá marcas icônicas do setor automotivo global, como Ferrari, Aston Martin, Porsche e Lamborghini, entre outras. O equipamento fará parte do Hotel Resort Setai, empreendimento que marca a entrada do grupo no setor hoteleiro e contará ainda com cinco restaurantes conectados ao museu ao lado da loja Setai Toy Story, loja de brinquedos e artigos temáticos.



Fusões e aquisições



O mercado de fusões e aquisições (M&A) no Nordeste registrou, no primeiro semestre de 2026, uma retração de 39% na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados fazem parte de um levantamento elaborado pela Deloitte, a partir de informações da TTR Data, sobre o cenário de M&A no Nordeste. No Brasil, a retração foi um pouco menos acentuada, com o número de transações em queda de cerca de 30%.



Fenagesp



A pernambucana Elisandra Paiva é a nova presidente da Federação Nacional das Carreiras de Gestão e de Políticas Públicas (Fenagesp). Ela assume com a proposta de criar o HUB Nacional de Gestão Pública tendo como 1º Vice-Presidente: Daniel Pitangueira de Avelino (DF); 2º Vice-Presidente: Eduardo Aires Berbet Galvão (GO).



Amenities são produtos de cortesia, como itens de higiene pessoal e pequenos mimos. - Divulgação

Parceria de amenities



A Realgems, empresa paranaense de amenities e cosméticos para a hotelaria, se associou à gigante mexicana JYPESA para compartilhamento de know-how e de formulações exclusivas da JYPESA, que serão fabricadas e distribuídas no Brasil pela Realgems. Os produtos também serão comercializados no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, mercados em que a empresa brasileira já possui presença consolidada.



Para quem não sabe, amenities são produtos de cortesia, como itens de higiene pessoal e pequenos mimos, oferecidos gratuitamente aos hóspedes em hotéis, pousadas e acomodações de aluguel por temporada.



A JYPESA é uma multinacional mexicana especializada no desenvolvimento e fabricação de amenities e produtos de cuidado pessoal para o setor de hospitalidade com presença em mais de 20 países, atendendo hotéis e grupos hoteleiros nas Américas, Europa e Ásia. A Realgems foi pioneira no Brasil no desenvolvimento de sistemas de dispensers e outras soluções voltadas à redução do consumo de plástico.

