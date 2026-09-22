fechar
JC Negócios | Notícia

Governo deixa MP que permite contratar até 45% no consignado caducar e aumentou crédito para beneficiários do INSS e servidores públicos

Ação se concentrou na MP da Taxa das Blusinhas e deixou caducar outras cinco MP, entre elas a que reduzia os limites de empréstimos e mais recursos.

Por Fernando Castilho Publicado em 22/09/2026 às 0:05
Fraude no INSS
Fraude no INSS - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Embora o governo tenha conseguindo aprovar a Medida Provisória n° 1357, de 2026, que ficou conhecida com a Taxas das Blusinhas, outras cinco MPs perderam eficácia no final do mês de agosto por não terem sido aprovadas a tempo pelo Congresso entre elas a do Novo Desenrola voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas e uma que permitiu voltar ao patamar anterior de 45% o limite para aposentados e pensionistas do INSS fazerem empréstimos consignado deixando de valer a redução para 40% que a MP havia estabelecido.

Agora eles podem contratar, além dos 35% para empréstimo, mais 5% para cartão de crédito e 5% para cartão de benefício.

O problema é que num momento de alta recorde de endividamento das famílias, a perda de eficácia da MP nº 1.355/2026 criou um vácuo normativo e recolocou no radar do governo e do Congresso a necessidade de estruturar um marco definitivo para a modalidade, com foco no combate ao superendividamento das famílias. E sem essa restrição o mercado fica livre para oferecer mais crédito, mesmo a quem já está no limite do comprometimento.

Endividamento

A questão do endividamento das famílias tem um foco especial no crédito consignado especialmente para os aposentados e pensionistas do INSS e os servidores públicos. Segundo dados do Banco Central, o saldo de empréstimos feitos através da modalidade consignada chegou a R$ 786,3 bilhões, dos quais R$ 277,0 bilhões são de empréstimos a beneficiários do INSS e outros R$ 391,5 bilhões a servidores públicos. Eles estavam com um limite de 35% sobre seus vencimentos, mas, sem a MP-1.355, o limite subiu em mais 10 pontos percentuais.

Pouca gente fora desse mercado sabe, mas a cadeia econômica do consignado engloba desde instituições financeiras até correspondentes bancários, empresas de tecnologia e plataformas de gestão de risco, movimentando volumes expressivos de capital e gerando empregos diretos. Uma eventual asfixia regulatória poderia, em última instância, levar o consumidor a linhas de crédito mais caras.

Divulgação
Endividamento reiniciante. Quando o cliente não consegue pagar as prestações. - Divulgação

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Metade do salário

Então, com o retorno da margem global de 45%, o limite máximo da renda que pode ser comprometido com descontos em folha, que havia sido reduzido e unificado em 40% pela medida provisória, retorna ao patamar anterior de 45%. Na prática, isso permite maior oferta de crédito, como vendas agressivas ou omissão de dados, que devem ser combatidas por meio de fiscalização rigorosa e responsabilização institucional, mas que nem sempre acontecem.

Desta forma, todo o esforço para reduzir o superendividamento perde força. Ainda que o assunto tenha ganhado espaço no debate eleitoral de 2026, com candidatos à Presidência discutindo propostas para reduzir o peso das dívidas das famílias e ampliar o acesso ao crédito em condições mais sustentáveis. Até porque o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou fragilidades nos controles do sistema e tem discutido com o governo medidas para ampliar a proteção dos beneficiários.

Sem restrições

Entretanto, não é isso que vem acontecendo. Na verdade, ficou claro que o governo não se interessou para aprovar a conversão da MP 1.355/2026 em lei regularizando uma situação que poderia servir de base para a volta de restrições de credito como a queda de 35% para apenas 30% de comprometimento como vem sendo defendida por varias entidades que vem na permissão de até 45% uma forma de travar qualquer possibilidade de redução do endividamento das famílias que chegou a 82% com 30% delas com dividas em atraso e 13% sem condições de pagar as prestações.

Divulgação
Canetas emagrecedoras da EMS. - Divulgação

Fabrica cara

A EMS investiu R$ 1,2 bilhões na plataforma de peptídeos, desenvolvida ao longo da última década. A companhia aposta que a entrada no mercado de semi-final deve reforçar seu posicionamento como uma empresa capaz de combinar inovação com escala e ampliação de acesso a medicamentos.

A EMS obteve o registro da Anvisa para o medicamento Ozivy com expectativa de comercializar mais de 1 milhão de canetas emagrecedoras no período de um ano, com faturamento superior a R$ 500 milhões.

Divulgação
Consumidores da geração Z. - Divulgação

Geração Z

Um estudo da plataforma Caju Transações analisando com base em dados anonimizados e agregados de mais de 1,3 milhões de usuários profissionais da Geração Z com auxílio de ferramentas de IA mostra que seus integrantes consomem quase 1/3 dos benefícios corporativos nos primeiros cinco dias do mês.

O cartão virtual representa 59,2% das transações com benefícios corporativos, sendo a única geração com predominância do digital. O auxílio-alimentação concentra 42,3% das transações realizadas. Entre as demais modalidades, transporte (15,4%), alimentação (15,3%) e refeição (12,8%) aparecem na sequência. Eles gastam, em média, R$57 por refeição com benefícios corporativos.

Mercado Infantil

A Feira Infantil Dia de Festa PE chega ao Shopping Recife, a partir desta
Desta quarta-feira (23) até domingo (27), no Shopping Recife tem a Feira Infantil Dia de Festa PE movimentando um mercado, reunindo cerca de 70 empreendedores deste nicho numa produção de Ricardo Coller que espera movimentar R$ 1,5 milhão em negócios, considerando vendas e comercialização futuras pós-evento.

Divulgação
A reputação profissional não é definida apenas pelo currículo ou pela experiência acumulada. - Divulgação


Reputação profissional

Uma pesquisa da Aurora University com mil profissionais norte-americanos revelou que 50% consideram uma marca pessoal forte mais importante do que um currículo com grande experiência. Entre executivos, o percentual chega a 61%, mostrando que a reputação profissional não é definida apenas pelo currículo ou pela experiência acumulada. Segundo o estudo agora, a reputação precisa ser tratada como um processo contínuo, e não como uma resposta emergencial a uma crise.

Segundo o estudo, essa construção também se estende à presença digital, que passou a integrar a forma como profissionais são conhecidos e avaliados por diferentes públicos. Estar nas redes sociais, plataformas profissionais, sites e mecanismos de busca pode apresentar informações sobre uma pessoa antes mesmo de um primeiro contato, fazendo com que publicações, comentários e posicionamentos também componham o conjunto de referências utilizado para interpretar sua trajetória.

Divulgação
Setai Grupo GP anunciou a construção do Setai Car Museum em João Pessoa. - Divulgação

Museu do automóvel

O Setai Grupo GP anunciou a construção do Setai Car Museum, o primeiro museu do automóvel do Norte e Nordeste. Terá 10 mil m² e capacidade para 150 veículos, contando a história do automóvel e sua relação com a sociedade ao longo das décadas.

O acervo reunirá marcas icônicas do setor automotivo global, como Ferrari, Aston Martin, Porsche e Lamborghini, entre outras. O equipamento fará parte do Hotel Resort Setai, empreendimento que marca a entrada do grupo no setor hoteleiro e contará ainda com cinco restaurantes conectados ao museu ao lado da loja Setai Toy Story, loja de brinquedos e artigos temáticos.

Fusões e aquisições

O mercado de fusões e aquisições (M&A) no Nordeste registrou, no primeiro semestre de 2026, uma retração de 39% na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados fazem parte de um levantamento elaborado pela Deloitte, a partir de informações da TTR Data, sobre o cenário de M&A no Nordeste. No Brasil, a retração foi um pouco menos acentuada, com o número de transações em queda de cerca de 30%.

Fenagesp

A pernambucana Elisandra Paiva é a nova presidente da Federação Nacional das Carreiras de Gestão e de Políticas Públicas (Fenagesp). Ela assume com a proposta de criar o HUB Nacional de Gestão Pública tendo como 1º Vice-Presidente: Daniel Pitangueira de Avelino (DF); 2º Vice-Presidente: Eduardo Aires Berbet Galvão (GO).

Divulgação
Amenities são produtos de cortesia, como itens de higiene pessoal e pequenos mimos. - Divulgação

Parceria de amenities

A Realgems, empresa paranaense de amenities e cosméticos para a hotelaria, se associou à gigante mexicana JYPESA para compartilhamento de know-how e de formulações exclusivas da JYPESA, que serão fabricadas e distribuídas no Brasil pela Realgems. Os produtos também serão comercializados no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, mercados em que a empresa brasileira já possui presença consolidada.

Para quem não sabe, amenities são produtos de cortesia, como itens de higiene pessoal e pequenos mimos, oferecidos gratuitamente aos hóspedes em hotéis, pousadas e acomodações de aluguel por temporada.

A JYPESA é uma multinacional mexicana especializada no desenvolvimento e fabricação de amenities e produtos de cuidado pessoal para o setor de hospitalidade com presença em mais de 20 países, atendendo hotéis e grupos hoteleiros nas Américas, Europa e Ásia. A Realgems foi pioneira no Brasil no desenvolvimento de sistemas de dispensers e outras soluções voltadas à redução do consumo de plástico.

Leia também

Taxas de juros avançam com crise do STF e petróleo acima de US$ 100 no radar
Conjuntura

Taxas de juros avançam com crise do STF e petróleo acima de US$ 100 no radar
Terras raras brasileiras. O governo dos Estados Unidos aporta dinheiro diretamente na única mina que está em fase de produção no país.
Coluna JC Negócios

Terras raras brasileiras. O governo dos Estados Unidos aporta dinheiro diretamente na única mina que está em fase de produção no país.

Compartilhe

Tags

Imagem de Fernando Castilho

Fernando Castilho

castilho@jc.com.br

É jornalista desde 1977 e formado pela Unicap. É Mestre em Ciências da Linguagem desde 2018. Já atuou no Jornal do Brasil, O Globo e Diário de Pernambuco. Assina a Coluna JC Negócios desde 1998, tendo apresentado programas de Economia nas TVs Tribuna e Jornal. Escreve sobre mídia digital e apresenta o programa Momento Econômico na Rádio Jornal de segunda a sexta, às 17h30

Siga Fernando Castilho