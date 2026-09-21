Localização próxima ao emprego é o foco a Morapê, construtora que chega oferecendo habitação acessível dentro do centro do Recife

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No último Censo Demográfico 2022 sobre Deslocamentos para trabalho , feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um dado chamou a atenção: mais de 1,3 milhão de trabalhadores demoravam mais de duas horas para chegar ao trabalho. No caso do Recife, ao menos 30 minutos que tem a carreira assim, levam de 30 minutos a uma hora apenas para deslocamento e 14% mais de uma hora.



Entretanto, dos que moram em Jaboatão dos Guararapes, 25% levam até uma hora para chegar ao trabalho; 32% dos que moram em Paulista, número que chega a 28% no Cabo e 22% dos que moram em São Lourenço da Mata, onde 34% levam mais de uma hora para o deslocamento.



O Recife concentra cerca de 41% dos empregos formais de Pernambuco, mas muitos trabalhadores que atuam na região central moram distantes dos principais polos de trabalho.



O resultado desse quadro é trajetos mais longos, maior gasto com transporte e perda de tempo no deslocamento — um dos desafios das grandes cidades: aproximar a moradia das regiões onde estão concentrados empregos, serviços e infraestrutura.



E foi olhando esse cenário que a Morapê está entrando no mercado conectando duas agendas estratégicas para o Recife: habitação e mobilidade urbana. Sua proposta é simples: aproximar a moradia dos locais de trabalho e estudo; para isso, a empresa busca reduzir o tempo e as despesas de deslocamento e, ao mesmo tempo, ampliar a oferta de habitação economicamente acessível em áreas onde já estão concentradas oportunidades, serviços e infraestrutura.



Assim, a empresa chega ao mercado recifense com um modelo de negócio voltado à construção de imóveis economicamente acessíveis em áreas centrais e consolidadas. A proposta combina localização estratégica, eficiência construtiva e acesso à casa própria, especialmente para quem busca reduzir a distância entre morar e trabalhar.



Camila Haeckel, Diretora de Relações Institucionais da Morapê Construtora. - Divulgação

Para a empresa, o custo da moradia deve ser analisado além do valor do imóvel ou da parcela do financiamento. Transporte e tempo de deslocamento também fazem parte dessa conta. Por isso, a estratégia é levar habitação econômica para áreas com ampla oferta de transporte público, comércio, serviços, hospitais, instituições de ensino e equipamentos urbanos.

No fundo, além da localização, o modelo de atuação Morapê busca reduzir custos por meio da padronização de projetos e processos construtivos. A empresa utilizará soluções replicáveis de engenharia, arquitetura e mobiliário, além de sistemas de alvenaria com blocos estruturais, aumentando a previsibilidade de custos, prazos e etapas de execução.

“Nosso modelo considera a localização como parte da solução habitacional. Para muitas famílias, morar longe significa assumir um custo permanente com transporte e perder horas no deslocamento. Ao levar habitação econômica para áreas centrais, buscamos combinar acesso à casa própria, mobilidade e qualidade de vida”, afirma Camila Haeckel, sócia e Diretora de Relações Institucionais da Morapê Construtora.



A chegada da empresa ocorre em um momento de discussão sobre a reocupação e revitalização das áreas centrais do Recife. Apesar da infraestrutura consolidada, a região perdeu população residente nas últimas décadas, enquanto a escassez de imóveis economicamente acessíveis contribuiu para o deslocamento de moradores para municípios da Região Metropolitana, elevando os custos e o tempo de deslocamento.



Nesse cenário, as políticas urbanas do Recife vêm criando mecanismos para estimular a ocupação habitacional e a recuperação das áreas centrais. A Morapê pretende aproveitar essa infraestrutura já existente para desenvolver projetos que aproximem os moradores de oportunidades de trabalho, transporte e serviços.



“Nosso objetivo é desenvolver projetos que aproveitem a estrutura existente e aproximem o morador de oportunidades de trabalho, transporte e serviços. Acreditamos que a habitação tem um papel importante no processo de reocupação do Centro”, explica Camila.

Perspectiva do primeiro edifício da construtora Morape. - Divulgação



O primeiro empreendimento será lançado ainda este ano, na Boa Vista, região central do Recife. Serão 272 unidades, sendo 267 habitacionais e cinco comerciais, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em aproximadamente R$ 79 milhões.

Os apartamentos terão entre 23 m² e 36 m², predominantemente com um quarto, e serão direcionados especialmente ao público interessado em adquirir a casa própria pelo Minha Casa, Minha Vida e morar próximo ao trabalho. A localização também orienta a concepção do projeto. Detalhe: Os empreendimentos não terão vagas de garagem, reduzindo custos e seguindo uma tendência de imóveis residenciais em áreas centrais com menor dependência do automóvel.

A estratégia de venda será a proximidade com transporte público, trabalho, estudo, comércio e serviços, o que permitirá que muitos deslocamentos sejam feitos a pé ou por transporte coletivo. A proposta responde, assim, a uma necessidade concreta de quem vive a rotina do Centro e a um desafio urbano do Recife: fazer com que morar perto das oportunidades também seja uma possibilidade para quem busca uma habitação economicamente acessível.

