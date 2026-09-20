Segurança, endividamento e bets, as maiores demandas dos brasileiros, não têm respostas de Lula e Bolsonaro nas eleições de 2026

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Prejudicadas pelo sequestro do debate pelo STF envolvido numa feroz briga entre ministro, as grandes demandas do eleitor passarão ao largo da campanha

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A duas semanas de uma eleição cujo debate sobre as propostas foi sequestrado pela estupidez de um embate entre ministros do Supremo Tribunal Federal, os dois principais candidatos chegam a reta final sem abordar e propor soluções para os três grandes temas demandados pelo eleitor que são o endividamento, a segurança e as apostas esportivas.



Flávio Bolsonaro e Lula da Silva até falaram e produziram vídeos e spots sobre os temas. Mas sem propor abordagens efetivas, até porque, embora tenham algum tipo de diagnóstico que cobre causas e seus efeitos no dia a dia do cidadão, consumidor e contribuinte, não conseguiram desenhar soluções demandadas pelo eleitor.



Conhecimento



Não se trata de desconhecimento da prioridade que o eleitor expressa nas pesquisas. Mas, ao menos até agora, há uma incapacidade de abordar os temas com profundidade e propor soluções.



Endividamento, insegurança e ludopatia estão no topo da lista de demandas das famílias com renda de até cinco salários mínimos (R$8.105,00) em todas as pesquisas qualitativas das eleições como os assuntos que mais angústia provocam nos seus membros.



Danos financeiros e psicológicos fora da mira da campanha eleitoral. - Divulgação

Não pode pagar



A questão da inadimplência ganhou importância em 2026 quando chegou a 82,0% de famílias endividadas, 29,9% em atraso e 12,5% sem condições de pagar as parcelas contratadas, segundo levantamento da CNC.



Esse quadro é decorrência de períodos de governo tanto do grupo político de Flávio Bolsonaro como de Lula da Silva. Nos dois (um após o período pós-pandemia e outro a partir de 2023), a partir de um movimento de estímulo ao consumo como forma de alavancar a economia que elevou a oferta de crédito sem controle a mais de 110 milhões de consumidores.



Juros da Covid



Os mesmos saíram de um quadro econômico de 2,00% em março de 2021 para 13,75% em setembro de 2022, até chegar a 15,00% em julho de 2025, onde permaneceu até março do último ano, até voltar ao pico pós-pandemia atingido em setembro de 2022, no governo Jair Bolsonaro.



E foi a explosão da Selic entre maio de 2021 e setembro de 2022 que contratou a crise que o governo Lula potencializou com a manutenção de uma oferta de crédito que manteve a tendência de mais endividamento que acelerou nos últimos 12 meses.



Estado miliciano



O caso da (in)segurança virou uma demanda não pelo crescimento e estruturação das facções que comandam a distribuição no Brasil e exportam especialmente para os Estados Unidos, mas pelo crescimento de áreas sob controle de milícias que, inicialmente restritas a pequenas áreas do Rio de Janeiro, se expandiram como fenômeno muito além dos ataques do assaltante, do trombadinha, como era nos anos 70 e 80.

Hoje, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto ao Datafolha, estima-se que 68 milhões de brasileiros percebam a presença de grupos criminosos envolvidos com o tráfico de drogas ou milícias no seu bairro de moradia, o equivalente a 41% da população.

Imagem ilustrativa - Violência contra a mulher é uma das questões principais da população. - ISTOCK

Ingênuo e otimista



Finalmente, a questão das bets que o governo Lula, de forma ingênua e otimista, acreditou que, uma vez legalizadas, elas pudessem passar a ser contribuintes capazes de eliminar a consciência de plataformas ilegais fora do país, sem atentar para as consequências do que o vício provocaria no seio das famílias.



As apostas foram responsáveis por gastos que, entre janeiro de 2023 e março de 2026, chegaram perto de 700 bilhões de reais, sendo que, no ano passado, esse gasto foi de 320 bilhões de reais o ano todo.

O estudo Mulheres e Bets o Custo das Apostas Online para as Brasileiras e suas Famílias - Divulgação

Mulheres nas bets



Em 2025 as bets chegam a 54% das mulheres, onde 42% das entrevistadas da pesquisa pesquisa “Mulheres & Bets” afirmam que apostam ou já apostaram em plataformas online, enquanto outras 12% não jogam, mas têm alguém da família que aposta.



Os números oficiais da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda mostram que o número de brasileiros que já fizeram apostas em plataformas online chegou a 43,8 milhões até agosto de 2026, o que corresponde a 27% da população adulta do país, segundo dados do Ministério da Fazenda, em que as mulheres somam 28,9% a 31,7%.



Sem atenção



Nenhuma dessas demandas recebeu atenção especial de Flávio Bolsonaro ou de Lula, embora tenham em algum momento se referido aos seus impactos. Porém, nenhum dos dois propôs alguma abordagem (não solução) das questões.



No fundo, e ainda mais pelo fato de a crise do STF ter sequestrado o pequeno espaço para debates e proposições, as três maiores demandas da população brasileira foram colocadas de modo que, independentemente de quem seja o vencedor, as respostas para as três grandes perguntas dos eleitores sequer tenham sido colocadas na mesa dos dois principais candidatos para gerir o Brasil entre 2027 e 2030.

RioMar Recife foi certificado do Experience Awards pelo quarto ano consecutivo. - Divulgação

Certificado RioMar



O RioMar Recife conquistou o certificado do Experience Awards pelo quarto ano consecutivo. A premiação nacional, realizada na noite desta quarta-feira (16) em São Paulo, é uma iniciativa da SoluCX e tem como base a avaliação a partir de escuta 100% feita com clientes.



BATISMO-EMBARCAÇÃO-STARNAV TRANSPETRO QUE SERÁ OPERADA APENAS POR MULHERES - -ANDRE-TELLES-

Mulheres no comando



A Transpetro recebeu a primeira de uma série de dez embarcações de apoio offshore construídas com recursos do BNDES. As operações dessas embarcações envolvem contratos de longo prazo com a Petrobras. Elas contarão com motorização híbrida (diesel-elétrica) com banco de baterias, permitindo uma redução de cerca de 18% nas emissões de gases de efeito estufa. A primeira embarcação tem um outro diferencial. O Starnav Elektra terá sua tripulação composta integralmente por mulheres.



-EMBARCAÇÃO-STARNAV da Transpetro entregue para operações de apoio a plataformas. - ANDRE-TELLES

Diesel brasileiro



Agora é oficial. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a guerra no Oriente Médio levou a companhia a estabelecer como meta refinar no Brasil, até 2030, 100% do diesel que o país consome, pois o combustível é estratégico para a economia brasileira.

A outra meta da estatal é que, nos próximos quatro anos, a produção de fertilizantes nitrogenados salte de zero, em 2025, para 35% da demanda nacional.



Flávio tem mais aposta que Lula na Polymarket - Divulgação

Pule de Flávio



Mesmo proibidos no Brasil, os mercados de predição refletem o preço que os apostadores pagam para negociar contratos sobre o resultado de diversos eventos, incluindo as eleições brasileiras.



Na coleta desta sexta-feira (18), o senador Flávio Bolsonaro aparecia com 54,8% de probabilidade implícita de vitória sobre o presidente Lula, que tem 42,5% das apostas na plataforma Polymarket, que não tem autorização para atuar no Brasil. Este é o maior percentual de Flávio Bolsonaro que, em 30 dias, sua cotação avançou 24,50 pontos.

requalificação urbana e turística da Ilhota Coroa do Avião - Melqui Fernandes/Cehab

Coroa do Avião



A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), vai dar uma geral na Ilhota da Coroa do Avião depois que a CPRH autorizou obras de requalificação urbana e turística da Ilhota que vem se formando desde a década de 70 em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.



O investimento de R$ 7,35 milhões visa ordenar e qualificar a utilização do espaço, criando uma estrutura voltada ao turismo, à integração social e à preservação da área, que tem um total de quase dois hectares (1.943,83 metros quadrados).

