Sob pressão das pesquisas, Lula repete Bolsonaro, explode OGU e aumenta Bolsa Família que custará R$ 180 bilhões em 2027

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Foi assim: No dia seguinte à reeleição de Dilma Rousseff, em 2014, o então ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, desabafou ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy: "Nós fomos longe demais.” Era a materialização do que a própria presidente dissera numa entrevista, um ano antes, quando admitiu que “na eleição podemos fazer o Diabo”.



Sob o risco de perder a última eleição que disputa, o presidente Lula até agora “não fez o Diabo”. Mas ao decidir reajustar o pagamento do Bolsa Família em 15%, elevando o valor a partir de outubro, aumentando o custo do benefício este ano em mais R$ 5,8 bilhões e no ano que vem em mais R$ 22,2 bilhões, pode ter, como Dilma, começado a ir longe demais.



Espaço fiscal



O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, se apressou em dizer que, diferentemente de 2022 — quando então o presidente Jair Bolsonaro elevou de R$ 400 para R$ 600 o valor básico do mesmo benefício — agora o governo tem espaço fiscal. Seria tecnicamente a correção de 15% apenas para repor o valor da inflação desde a decisão de Jair Bolsonaro.



Pode ser. Mas a 17 dias da eleição, não há como não entender a decisão como um ato de campanha, ainda que, como disse o ministro, esteja sendo feita dentro das regras. Com a decisão do presidente, o valor mínimo que cada integrante da família receberá subirá de R$ 142 para R$ 164. A soma desses valores recebidos passa a ser, no mínimo, de R$ 691.



Sem demandas



Um fato que chama a atenção nas ações de Lula na campanha é atender a demandas que não foram apresentadas pelo governo. Não há informações, por exemplo, de pressão dos consumidores junto ao governo para acabar com a Taxa das Blusinhas que Lula decidiu fazer como ato de campanha. Como não foi comunicada nenhuma pressão para o reajuste do Bolsa Família.



O presidente parece ter esquecido que nos governos anteriores criou programas como o próprio Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular e o financiamento ao ensino universitário atendendo a uma demanda social claramente identificada. Isso explica o sucesso. Entretanto, no terceiro governo, ele apenas atualizou os valores, cristalizando a ideia de pagar um direito social conquistado.

Bolsa Família terá reajuste a partri de outubro de 2026. - Divulgação

Opção de voto



Lula tem tido, nessa campanha, uma enorme dificuldade de transformar em opção de voto o conjunto de benefícios sociais que seu governo tem dado nos últimos meses, desde que aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, passando pelo Pé de Meia e todos os demais programas como Gás do Povo, Farmácia Popular, Luz do Povo e Reforma da Casa Brasil.



Porque hoje, há uma percepção geral de que tudo o que o governo entrega ao cidadão é apenas o cumprimento de um direito devido pelo Estado aos mais necessitados.



E como o benefício só cairá na conta entre o primeiro e o segundo turno, será um teste para saber se a nova geração de famílias que receberão esse dinheiro a mais vai se sentir no direito de votar no presidente.



Quem vai pagar



Porém a conta - seja paga por Lula ou por Flávio Bolsonaro - está precificada no Orçamento de 2027 e vai se somar ao pacote de mais de R$ 400 bilhões já anunciados onde estão gastos adicionais, como o Minha Casa Minha Vida (Faixa 1). Ou a liberação do FGTS para empregados do setor privado, assim como dinheiro do programa Nova Indústria, destinado às empresas com financiamento a juros subsidiados pelo BNDES, e que custará à União R$ 70 bilhões.



Endividamento



Para completar, Lula sofre de dois outros problemas. Um relacionado ao altíssimo endividamento das famílias cujos programas apresentados até agora se resumem a entregar uma prestação a perder de vista, sem que o endividamento caia, de fato, e a questão das bets, especialmente percebida pelas mulheres.



O presidente e seus assessores insistem que podem angariar prestígio com programas de renegociação de dívidas como se isso fosse suficiente para despertar uma sensação de alívio dos devedores. Não é suficiente porque depois de assinar o acordo só é perceptível um carnê de prestações com no mínimo 12 folhas. Até porque não entra dinheiro novo na conta dele.



Lula atualiza valor do Bolsa Família para tentar melhorar a aprovação do governo. - Divulgação

Jogando nas bets



Já no caso das bets, que Lula aprovou sem perceber o que poderia acontecer dentro das famílias, a coisa escalou para uma tragédia social que nem ele nem seus assessores conseguiram dimensionar exatamente. O grande problema das famílias cujos membros jogam nas bets é que elas são as que têm renda entre um e cinco salários mínimos. Chefes de família e mães desesperadas que acreditam nos algoritmos das plataformas legais e ilegais no Brasil.



É o mesmo público do Bolsa Família e de todos os demais programas. São famílias que estão carregando a rotina de dever numa operadora de cartão, nas empresas de água e energia, no banco e com membros viciados em jogos. O aumento pode, na outra ponta, ser também uma forma de poder jogar mais.



Risco de perder



Liberação de dinheiro na véspera da eleição normalmente ajuda o incumbente a conquistar mais apoio popular. Mas não foi suficiente em 2022 com Jair Bolsonaro porque a memória da inflação, especialmente a dos combustíveis, o derrotou. Em 2026, Lula tem uma situação de inflação estatisticamente em queda. Entretanto, o histórico do aumento do preço dos alimentos não lhe permite ser visto como um governo melhor.



Por isso, a correção do valor do Bolsa Família pode não atender às suas expectativas. Até porque o eleitor só paga benefícios com votos uma vez. Mas Lula precisa “fazer o Diabo”, neste momento da campanha, mesmo que seja obrigado a ir “longe demais” para ter o direito de gerenciar a tempestade de gastos que ele mesmo vem criando desde o começo do ano.



Avião da Gol que faz a rota Lisboa. - Divulgação

Lisboa Via Gol



A Gol Linhas Aéreas inaugurou seu primeiro destino a Lisboa ao decolar com seu novo avião A330 que tem capacidade para até 300 passageiros e autonomia de até 15 horas. O modelo de corredor duplo será empregado pela companhia em sua nova operação de longa distância. A nova rota marca a entrada da empresa no mercado europeu com uma operação própria de longa distância. Embora o avião seja da controladora da aérea, será operado com a identidade visual da Gol.



Porto via Azul



Por sua vez, a Azul comemora uma década de operação em Portugal, seu primeiro e principal destino na Europa. A companhia começou em Lisboa, no ano de 2016, e atualmente, a Azul também opera rotas com destino à cidade do Porto. Atualmente, a Azul mantém a ligação entre Lisboa e Campinas (SP) com a operação de 102 voos mensais. A cidade do Porto, a segunda maior cidade de Portugal, foi conectada no ano passado. A Companhia ampliou as opções de viagem entre o Brasil e a Europa com rotas entre Porto, Campinas (SP) e Recife (PE).



YOLO Club



O YOLO Club, uma plataforma digital, une um guia de restaurantes, benefícios e experiências para os assinantes desembarcarem em João Pessoa no próximo dia 24, sendo a primeira cidade do Nordeste a receber o clube de vantagens voltado para o setor gastronômico. O YOLO Club já reúne mais de 50 restaurantes na rede local e mais de duas mil pessoas na pré-lista de assinantes. Em oito anos, o YOLO se consolidou em Brasília com a proposta de incentivar as pessoas a aproveitarem mais a cidade por meio da gastronomia. Na modalidade mais comum, ao pedir um prato, recebe outro de igual ou menor valor como cortesia.



Registro de Veículo



Os Cartórios de Registro Civil de Pernambuco já podem se credenciar para oferecer à população o serviço de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em meio digital (ATPV-e). A iniciativa cria mais uma alternativa de atendimento para os pernambucanos e integra a parceria entre a Arpen-Brasil e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que reconhece a utilização da assinatura eletrônica avançada por meio da ICP-RC e do IdRC no procedimento.

Na prática, uma pessoa que vende um carro poderá contar com o cartório para disponibilizar e coletar as assinaturas eletrônicas necessárias ao procedimento, enquanto o comprador também poderá utilizar o serviço para cumprir uma das etapas da transferência.



Custo de mídia



Os investimentos de mídia das agências do Painel Cenp-Meios somaram R$ 13,8 bilhões no primeiro semestre de 2026, com crescimento de 15,8% na comparação com o mesmo período de 2025. O levantamento realizado com agências brasileiras que reportam sua movimentação ao Cenp - Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário, mais uma vez, sinaliza o vigor do ecossistema de publicidade, que cresce num ritmo significativamente superior ao registrado pela economia brasileira no mesmo período.

O levantamento reúne as compras de espaços publicitários realizadas e efetivamente veiculadas por 306 agências de publicidade (240 matrizes e 66 filiais), por ordem e conta de seus clientes anunciantes.



Fusões e aquisições



O mercado de fusões e aquisições no Nordeste registrou queda no primeiro semestre de 2026 no número de operações, que acompanha a dinâmica observada no restante do país. Na região, o volume de transações recuou 39% na comparação com o mesmo período de 2025, movimento que veio acompanhado de maior seletividade dos investidores e de concentração em negócios de maior porte, com o capital movimentado se mostrando mais resiliente do que o número de operações, um cenário encontrado em todo o Brasil.

Os dados fazem parte de um levantamento elaborado pela Deloitte, a partir de informações da TTR Data no Nordeste. Em termos setoriais, Energia e Infraestrutura e Bens e Serviços de Consumo dividiram a liderança em número de negócios na região, cada um respondendo por parcela equivalente do total de operações do Nordeste no semestre.



Capital estrangeiro



O capital estrangeiro foi responsável por 35% do volume movimentado em fusões e aquisições no Brasil no primeiro semestre de 2026. O movimento vem ganhando força desde o ano passado, puxado pelo momento cambial e pelo crescente destaque do país em setores como agronegócio, tecnologia e energia.

Os Estados Unidos se destacam como principal investidor. O primeiro semestre de 2026 foi marcado por maior seletividade dos investidores, que priorizaram operações de maior porte e qualidade. O capital movimentado apresentou leve avanço, refletindo aumento no ticket médio das negociações.



Ilumina PE em Fernando de Noronha - Weidson Carlos

Ilumina Pernambuco



O programa Ilumina Pernambuco atinge um novo marco na modernização da infraestrutura energética do estado. Com frentes de trabalho ativas em 30 municípios, o programa avança com a marca expressiva de 15 mil pontos em instalação — sendo 5,8 mil em pleno funcionamento --impulsionada por um investimento homologado de R$ 12,3 milhões. A partir da iniciativa, a iluminação em LED, mais eficiente, duradoura e econômica, passa a substituir as lâmpadas de mercúrio e sódio.

Entre os destaques desta semana está o início das instalações em Fernando de Noronha, contemplando 969 pontos a serem substituídos na cidade de Vila dos Remédios, com um aporte de R$ 719,4 mil. Além disso, o programa celebra a conclusão das obras em Araçoiaba (600 pontos e R$ 393,2 mil em investimentos) e Primavera (337 pontos e R$ 215,9 mil).