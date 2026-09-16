Bets entram na campanha eleitoral com efeito negativo à campanha de Lula quando mulheres relatam sofrimento e perda de controle de suas famílias

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CNC e instituições de apoio social foram a Lula pedir ajuda para parar desvios de recursos para o jogo, inclusive reduzindo a compra de alimentos.

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Acendeu uma grande luz vermelha da campanha do presidente Lula depois da divulgação, nesta segunda-feira (14), dos resultados da última pesquisa Quest. No quesito que perguntou do que as mulheres mais têm medo.



Em um mês, caiu de 49% para 42% nas que têm medo da volta dos Bolsonaro, e subiu de 36% para 42% o medo da reeleição do Lula. Na mesma pesquisa, a intenção de voto em Lula caiu de 45% para 48%, enquanto em relação a Flávio Bolsonaro essa intenção subiu de 35% para 38%.



Preocupação



Nos dois casos, a expectativa é preocupante para o presidente que tenta uma quarta eleição porque está diretamente relacionada a uma questão que vem sendo levantada por dezenas de instituições: o impacto das bets nas famílias brasileiras.



Se o presidente desejar enfrentar a questão ainda durante a campanha, recomenda-se a sua equipe ler o estudo Mulheres e Bets: o Custo das Apostas Online para as Brasileiras e suas Famílias, conduzido pelo Estúdio Clarice, Estratégia Latina e pelo Instituto Idéia. Ele é diferente (e mais assustador) de tudo o que foi publicado sobre o desvio de recursos das bets na renda das famílias porque analisa não apenas quantitativamente, mas qualitativamente o efeito da chamada ludopatia.



Vice-presidente da CNC cobrou providências para a questão das bets. - Divulgação

Vício nos jogos



Verá que os estragos que o vício nos jogos está causando estão se ampliando nos lares de todo o Brasil. Esses efeitos dentro das famílias são mais graves com a quebra de confiança entre mulheres e parceiros; 15% dos brasileiros acreditam que alguém que mora com eles faz apostas online, mas não conta a ninguém. Na análise dos dados, 21% relataram desgaste emocional e 24% afirmaram que as apostas potencializaram os conflitos familiares.



O estudo conclui que as mulheres são mais críticas quanto ao dano social, sendo que 63% concordam que as casas de apostas devem ser proibidas, 72% concordam que as pessoas tendem a perder qualidade de vida por causa das apostas e 67% concordam que as bets contribuem para o endividamento das famílias.



Sem providências



O presidente vem recebendo instituições que cobram providências, entre elas, a Confederação Nacional do Comércio, cujo vice-presidente, Leandro Domingos, destacou numa reunião com o presidente que a entidade passou a acompanhar de forma mais aprofundada o mercado de apostas a partir de relatos de empresários, especialmente de pequenos negócios, sobre mudanças no comportamento dos consumidores.



Segundo ele, comerciantes começaram a perceber aumento da inadimplência e redução do consumo, associando parte desse movimento aos gastos com jogos on-line. Ou seja: o deslocamento de recursos para jogos transformou-se num fato econômico. O levantamento mostra que o número de pessoas que apostam nas bets está inscrito no Cadastro Único do Bolsa Família e 3,4% usaram o cartão do Bolsa Família.



Mulheres são as mais prejudicadas. - Divulgação

Atividade comercial



Leandro Domingos disse ao presidente que a área econômica da CNC mediu os efeitos das apostas sobre a atividade comercial. “De janeiro de 2023 a março de 2026, os gastos chegaram perto de 700 bilhões de reais, sendo que no ano passado esse gasto foi de 320 bilhões de reais o ano todo.



A questão das bets pode explicar essa tendência à perda do apoio das mulheres. Porque são elas que estão sofrendo mais. O trabalho do Estúdio Clarice, da Estratégia Latina e do Instituto Ideia capturou esse sentimento ouvindo mais de 3 mil mulheres em todas as regiões do Brasil.



Move Brasil



O presidente prometeu providências aos empresários. E na última segunda-feira (14), numa solenidade do Move Brasil, quando disse que tomaria decisões e anunciaria a decisão em relação a isso, porque é uma doença, não é um jogo.



“É a indução de inocentes a um vício” e revelou que teve uma reunião “muito penosa com pessoas que são vítimas das apostas nas bets”. Segundo Lula, possivelmente, quase nenhuma autoridade brasileira conhece por dentro o que está acontecendo em nosso país. “É muito sofrimento e é muita dependência”, disse. Resta saber se Lula tomará providências para intervir.



Até agora não interveio.

Pernambuco ganha nova rota direta entre Montevidéu e Recife - Divulgação

Mais visitantes



Dados do Painel da Embratur, com base em informações da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, considerando exclusivamente visitantes que residem no exterior, revelam que 4 milhões de turistas internacionais chegaram ao Brasil em voos entre janeiro e julho de 2026. O número representa crescimento de 12% frente ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 3,5 milhões de chegadas.



Em janeiro, as chegadas por via aérea cresceram 22,1% em relação ao mesmo mês de 2025. Em fevereiro, a alta foi de 15,4% e, em março, de 21,3%, mantendo o fluxo em patamar elevado também no período de Carnaval. A partir de abril, o ritmo de crescimento foi mais moderado, mas permaneceu positivo: 2,13% em abril, 6,51% em maio, 1,01% em junho e 2,72% em julho.



Simples Nacional



A empresa optante pelo Simples Nacional tem até 30 de setembro para a forma de apuração e recolhimento do IBS e da CBS em 2027, o que pode produzir efeitos que ultrapassam a esfera tributária dessas companhias. Para empresas médias e grandes que mantêm relações comerciais com fornecedores do regime, a escolha pode influenciar o aproveitamento de créditos, o custo efetivo das operações e a gestão de contratos de médio e longo prazo.

A possibilidade decorre da regulamentação da Reforma Tributária, que permite às empresas do Simples Nacional optar por manter IBS e CBS dentro do regime ou recolher esses tributos pelo regime regular de apuração.



Transtornos mentais



Dados preliminares de 2025, divulgados pelo Ministério da Previdência Social em 2026, revelam que 546.254 benefícios foram concedidos por transtornos, número 15% superior aos 472.328 registrados em 2024. Para orientar a aplicação das novas regras, a Fundacentro publicou, em maio de 2026, diretrizes voltadas à análise da organização e da gestão do trabalho e à construção de medidas de proteção e promoção da saúde.



Vistos italianos



A Itália, Alemanha, Bélgica, França, Grécia, Malta, Países Baixos, Portugal e Suíça informaram a Bruxelas que precisam de mais tempo para concluir o processo e que não haviam implantado o Sistema de Entrada/Saída, conhecido pela sigla EES, em todos os pontos de fronteira. Em julho, os nove governos solicitaram conjuntamente que a União Europeia mantivesse as salvaguardas emergenciais depois de 6 de setembro.

O mecanismo permitia interromper parcial ou temporariamente a biometria em circunstâncias excepcionais, como filas excessivas e risco de comprometimento das operações aeroportuárias.

Donald Trump rejeita a posição do Canadá após o fracasso das negociações sobre tarifas - Jacquelyn Martin



Taxa de US$ 103 mil



A Câmara de Comércio americana protocolou uma contribuição formal proposta pelo governo Donald Trump de cobrar US$103.265 das empresas que contratarem profissionais estrangeiros por meio do H-1B e começou a se mobilizar nos Estados Unidos. O processo também registra a participação de entidades empresariais, companhias e universidades.

Até 11 de setembro, a consulta pública já havia recebido 8.131 contribuições. Até 24 de setembro, empresas, instituições de ensino, associações profissionais, advogados, trabalhadores e outros interessados podem enviar críticas, sugestões, estudos e dados sobre a proposta, que não se trata de uma votação.



Di2Win português



A startup pernambucana Di2Win foi aceita pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), a Associação Empresarial de Portugal (AEP) e a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP). O movimento busca ampliar a conexão da empresa com o ambiente empresarial, tecnológico e industrial do país e abrir novas frentes de negócios.



Inadimplentes



O Nordeste registrou aproximadamente 19,52 milhões de consumidores inadimplentes em agosto de 2026, segundo dados do SPC Brasil. O número corresponde a 44,13% da população adulta da região e representa o segundo maior contingente absoluto de consumidores negativados do país, atrás apenas do Sudeste.

Na passagem de julho para agosto, por outro lado, houve recuo de 1,19% no número de consumidores negativados. O percentual de adultos negativados no Nordeste fica próximo da média nacional, de 43,90%.



Advogada do Ano



A advogada pernambucana Mary Elbe Queiroz recebe nesta quarta (16), durante o VIII Congresso de Direito Tributário, na Casa da Advocacia de Campinas (SP), homenagem, sendo escolhida como a Advogada do Ano. Mary Elbe é sócia fundadora do Queiroz Advogados Associados, Pós-Doutora em Direito Tributário e presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários (IPET), e foi a convidada para debater o impacto da transição da Reforma Tributária nas empresas, junto aos profissionais da área jurídica: Carlos Renato Nascimento e Marília Boczar.



Fesindico no Recife Expo Center - Divulgação

Condomínio



O Recife Expo Center recebe, nos dias 25 (sexta-feira) e 26 de setembro (sábado), a 16ª edição da FESÍNDICO, considerada uma das principais feiras do mercado condominial do país. A FESÍNDICO chega ao Recife nos dias 25 e 26 (sábado) com mais de 100 empresas expositoras, além de síndicos, administradores, prestadores de serviços e profissionais ligados ao setor.



A programação reúne palestras, workshops e espaços de networking, criando oportunidades para empresas apresentarem produtos, serviços e novas soluções diretamente a um público com poder de decisão sobre contratações e investimentos nos empreendimentos. Para 2026, a organização espera receber mais de 3 mil visitantes de diferentes capitais brasileiras.



BiS João Pessoa



O Resort Tauá, na Paraíba, recebe nesta quarta-feira (16) e quinta-feira (17) a primeira edição do BIS João Pessoa no Brazilian Lounge Magazine. O BIS João Pessoa marca a expansão da agenda de grandes eventos do segmento para o Nordeste e chega com a proposta de conectar o mercado regional a oportunidades nacionais e internacionais.



Associativismo



A Febrafar acaba de alcançar a marca de 75 redes associadas e mais de 20 mil farmácias em todo o país. O número foi atingido com a entrada da Nova Marcas, que reúne as bandeiras Preço Baixo e Farmavocê, pouco depois da chegada da The Farma, do Rio Grande do Norte.



Recife Montevidéu



A JetSMART anunciou, nesta terça-feira (15), ao Governo de Pernambuco, o lançamento da rota direta entre Montevidéu, no Uruguai, e Recife. A operação começa no dia 7 de janeiro e contará, inicialmente, com voos diários até o final de março, reforçando a conectividade do Estado com um dos mercados estratégicos da América do Sul.

Segundo dados do Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Empetur, o Uruguai é hoje o terceiro principal mercado emissor internacional para Pernambuco. Entre janeiro e julho de 2026, houve um aumento na chegada de turistas uruguaios de 21,78% em relação ao mesmo período do ano anterior.

