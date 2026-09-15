Na batalha entre ministros do STF, a única coisa que não pode acontecer é a absolvição de Daniel Vorcaro que atua para anulação do processo

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Da prisão, Vorcaro reúne elementos para um pedido de anulação de toda a investigação contra o roubo de bilhões de reais que praticou com o Máster.

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Enéas Alvarez (1947/2011), ator, diretor, crítico de arte e professor de artes cênicas, dava uma entrevista na TV Jornal sobre o espírito do Natal, quando advertiu o repórter entusiasmado com o glamour da festa, lembrando que na hora da ceia e da troca dos presentes não se pode esquecer a mensagem do aniversariante.



A cobrança do mestre da dramaturgia pernambucana serve para o que pode acontecer nesta terça-feira (15) no plenário do Supremo Tribunal Federal de forma investida. Não se pode no meio da troca de acusações e petições entre ministros que já não fazem mais questão de prezar pelo comportamento exemplar e perderam completamente o respeito entre seus colegas togados numa serie de ações que envergonham o Judiciário brasileiro, esquecer que no limite podem inviabilizar o processo no qual o banqueiro Daniel Vorcaro construiu o ecossistema de corrupção que em apenas cinco anos arrastou para os lodaçais integrantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, seu mais alto escalão.



Quem salva o STF



O país não espera que os ministros se comportem de forma a preservar a instituição. Eles já foram longe demais em suas ações, relacionamentos e atitudes dentro da própria corte para encontrarem forma de se proteger e proteger seus pares. Independentemente do que acontecer hoje, não espere que a instituição STF saia com melhor imagem, que envolveu também a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República.



A troca de acusações e os posicionamentos recentes mostram a que estão dispostos a fazer e o que são capazes de fazer, ainda que isso se apresente como manobras no sentido de protelar ou inviabilizar a primeira das sessões do STF. E os integrantes dos dois grupos envolvidos no embate não vão parar de usar os mais diversos expedientes assustando a sociedade brasileira catatônica diante de tantas acusações.



Os ministros do STF Alexandre de Moraes e André Mendonça - Luiz Silveira/STF

Interditar tudo



Entretanto, o pior pode estar por vir. Um conflito de tanta ordem que simplesmente possa pôr a perder ou interditar todos os processos contra Daniel Vorcaro que desde o primeiro dia da prisão se dedica apenas a esse ofício.



Vorcaro manteve sua equipe de advogados, teve acesso através dos advogados de todos as parte dos processos em que está acusado e que chegaram ao STF e trabalha para encontrar alguma falha processual que justifique um pedido de nulidade. Esse é o objetivo de Vorcaro, que não tem por qualquer ministro sentimentos de afinidade ou gratidão.



Ecossistema



Ao criar o seu ecossistema corruptor, Daniel Vorcaro trabalhou para, em caso de acusação por fraudes, não ser responsabilizado. Vorcaro e seu grupo familiar e assessor sabiam desde o primeiro momento que seria aceito na elite empresarial brasileira. Ele sabia que nenhum funcionário público, ministro do STF, deputado ou senador tinha por ele qualquer respeito. E sua aproximação com seus interlocutores não buscava aceitação social. Daí porque sempre usou o dinheiro para corromper.



Daniel Vorcaro sentiu o desprezo que a elite financeira lhe dispensou e decidiu aproveitar o dinheiro que captava no mercado para sobreviver enquanto fosse possível. Ele percebeu que seu banco não sobreviveria e tratou de agir e estruturar maneiras de ao menos retardar o processo.



Investidores



Ele conseguiu, deixando um rastro de prejuízos dos investidores que adquiriram os CDBs do Máster, ampliou a carteira com a criação de uma usina de produção de fundo sem lastro e prosseguiu diversificando as atividades para produtos com precatórios, créditos tributários, consignado e letras financeiras, sem qualquer proteção, apenas para citar os principais.



O diferencial é que Vorcaro não estava interessado em remunerar os investidores. Sabia que sua operação não era sustentável, o que levou a tentar vendê-la ao Banco Regional de Brasília (BRB), a última forma de salvar seu negócio. E, quando isso se tornou impossível, tratou-se de tentar sair do país quando foi preso pela Polícia Federal.



Alexandre de Moraes, ministro do STF - Fábio Pozzebon/Ag. Brasil

Sem respeito



Vorcaro, portanto, não está interessado se os ministros Alexandre Moraes e André Mendonça estão numa briga aberta ainda trajada de capas pretas. A ele interessa que o embate atinja o nível de temperatura tão alto que simplesmente incinere o processo.



A luta de grupos do STF, portanto, é a última oportunidade de Daniel Vorcaro tentar uma saída. Não o sensibiliza o que pode acontecer com a Suprema Corte brasileira. Ele não os respeita porque os cooptou. Ele não se aproximou de ministros em respeito ao Poder Judiciário.



Ele sempre os viu como prestadores de serviço de luxo pagos com o dinheiro dos investidores. Por isso, para Vorcaro, a absurda briga no STF só lhe interessa em um ponto: que o processo seja declarado nulo. E essa será sua vitória. Ainda que sobre escombros do mais alto escalão do Poder Judiciário brasileiro. E sem que tenha precisado gastar um real a mais com isso.



E aí, como na advertência nataliuna de Enéas Alvarez, a briga entre ministros fica tão grande que eles se “esquecem” de condenar Daniel Vorcaro.



Acidentes no trabalho bateram recordes no Brasil em 2025. - Divulgação

Acidente de Trabalho



Em 2025, o Brasil registrou 806.011 acidentes e 3.644 óbitos, segundo estudo da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, e elaborado com base nas Comunicações de Acidentes de Trabalho registradas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foi o maior número de acidentes e mortes no trabalho da série.



No período de 2016 a 2025 (dez anos) ocorreram 6,4 milhões de acidentes e 27.486 óbitos. O preocupante é que após uma queda no número de acidentes em 2020 há uma tendência de crescimento desde 2021.

No caso do número de óbitos, o número também aumenta desde 2021, apenas entre 2017 e 2020, o número de mortes foi menor em comparação ao primeiro ano da série histórica, quando ocorreram 2.267 óbitos.



Fim do visto



A entrada de turistas chineses no Brasil já superou o registro de todo o ano passado. De janeiro a agosto deste ano, 113.228 desembarcaram no país – número 10% maior do que todo o acumulado em 2025, de 103.122. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o aumento é ainda maior, de 73,3%, quando 65.319 chineses chegaram ao país.



A alta é resultado do fim da exigência do visto, que passou a valer em maio e segue até 31 de dezembro. Soma-se a isso o estreitamento das relações bilaterais entre os dois países e as ações de promoção dos destinos brasileiros na China. Ainda se destaca o Ano Cultural Brasil-China, que amplifica a visibilidade dos destinos brasileiros e fortalece o intercâmbio entre os dois países.

Com mais de cinco mil "Agências Shopee" distribuídas pelos espaços em mais de 1.200 cidades do país. - Divulgação



Shopee fisica



Com mais de cinco mil “Agências Shopee” distribuídas em espaços de mais de 1.200 cidades do país (e previsão de expansão de mais de mil novos pontos até o fim de 2026), a chinesa Shopee foi muito além de apenas vender blusinhas. As agências são pontos de apoio da jornada de compra: elas centralizam o envio de pacotes por vendedores locais, recebem devoluções de mercadorias e também oferecem a opção de retirada de encomendas pelos próprios consumidores.



A plataforma instalou um ecossistema completo de vendas no Brasil graças a uma infraestrutura logística robusta formada por 26 centros de distribuição (21 no formato cross-docking e cinco no formato fulfillment), mais de 200 hubs logísticos e capacidade de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte para consumidores das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.



Administração



Nesta quarta (16), na Assembleia Legislativa, a presidente do CRA-PE, Mychel Paes Barreto, recebe homenagem em nome da categoria. Na ocasião será lançada a coleção “Relatos Inspiradores – 60 anos da Profissão da Administração”, publicação do Conselho Federal de Administração, que reúne histórias de profissionais de todas as regiões.



Ademitec Ficons

Nesta terça (15) e sexta-feira (18), acontece o 3º Fórum Estadual da Construção Industrializada (Ademitec) promovido pela Ademi-Pe integrado à XIV Ficons. O evento projeta reunir 300 participantes por dia com debates focados em temas como industrialização, inovação e sustentabilidade do setor em Pernambuco.



BNDES e Cepal



Nesta terça-feira, a partir das 9h, na sede do BNDES (RJ) em parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) o seminário internacional “Rupturas e oportunidades: propostas para que América Latina e o Caribe prosperem na nova era geopolítica” O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; o Secretário-Executivo da CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs; e a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet serão os palestrantes do evento.



Zee.Dog, marca de referência em acessórios premium para animais de estimação. - Divulgação

Acessório Premium



A Cobasi incorpora ao seu grupo a Zee.Dog, marca de referência em acessórios premium para animais de estimação. A partir de agora, tutores de cães e gatos poderão encontrar coleiras, peitorais, guias, brinquedos, camas, roupas, entre outros itens da marca, no site, no aplicativo e nas lojas físicas da varejista, obtendo ainda mais praticidade e conveniência. Em 2021, a Zee.Dog foi adquirida pela Petz e agora integra o Grupo Petz Cobasi.

