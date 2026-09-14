Startup pernambucana cria sistema de gerenciamento para acelerar recebimento de precatórios negociando antecipação do crédito

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Ativos Precatórios amplia sua área de atuação e passa a oferecer um ecossistema de facilidades no setor com uso de inteligência artificial

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Receber um precatório no Brasil sempre esteve ligado à ideia de um direito quase impossível de ser reconhecido, seja ele federal,estadual ou municipal. Por décadas, a ideia de receber aquilo que já era um direito líquido e certo esteve no imaginário como o início de uma nova espera, a depender do vendedor que precisaria incluí-lo no orçamento e marcar o pagamento.

Na verdade, isso era uma interpretação equivocada do precatório. A palavra vem do latim precatorius (que contém um pedido), derivada de precatio ou deprecare, que significam súplica, rogo, pedir ou requisitar algo de alguém.

A expressão remonta ao direito antigo e lusitano, em que os cidadãos que tinham valores a receber do soberano ou do Estado não podiam executar a dívida de forma direta e imediata.

É um documento oficial que reconhece que o poder público perdeu uma ação judicial e deve pagar uma quantia em dinheiro ao vencedor. Ocorre apenas quando o processo chega ao trânsito em julgado, ou seja, quando não é mais possível recorrer da decisão.

Mas desde 2021, funciona no Recife a Ativos Precatórios, empresa voltada ao mercado de precatórios no Brasil. Precatórios são as dívidas que a União, os estados e os municípios reconhecem dever a pessoas físicas e jurídicas depois de decisões judiciais definitivas, e cujo pagamento na fila oficial costuma levar anos.

Empresa estruturou um sistema que rastreia e faz oferta para recebimento antecipado. - DIVULGAÇÃO

A atividade principal da empresa é a antecipação de ativos judiciais, incluindo precatórios e processos em vias de se tornarem precatórios.

Com atuação pioneira no setor, a companhia anuncia agora a consolidação de um ecossistema que integra toda a cadeia do crédito público judicial. O que antes atendia apenas quem queria antecipar o próprio precatório, agora passa a abrir também frentes de investimento, capacitação e renda para quem quer atuar no mercado.



"A Ativos nasceu resolvendo um problema concreto: o credor que espera anos por um precatório sem saber quando vai receber. Agora reunimos originação, análise e investimento numa só estrutura, dando previsibilidade para os três lados dessa conta: quem cede, quem investe e o parceiro que trabalha conosco”, diz o advogado.

É isso que muda quando o mercado deixa de ser fragmentado", explica Ulysses Verçosa, sócio-fundador da Ativos. Com a nova estrutura, a Ativos Precatórios segue como a porta de entrada do credor que quer antecipar seu crédito por meio da cessão. Desde a fundação, a empresa já antecipou mais de R$ 1 bilhão a credores em todo o país.

A Ativos vem crescendo e se tornando referência no setor. O movimento sinaliza a maturidade da companhia, que segue investindo em tecnologia para tornar o mercado de precatórios mais ágil e confiável.



A capacitação e o suporte a quem trabalha com a negociação de precatórios passam a se concentrar no Ativos Partners, programa que reúne formação, material de apoio e tecnologia em um único ambiente. Além disso, o parceiro tem acesso ao CELER, sistema em que acompanha cada caso do primeiro contato até o cartório, além de trilha de conteúdo educacional, scripts e materiais prontos para uso.

A entrada no programa passa por análise individual de perfil, e a operação é organizada por região, de modo que o parceiro atenda credores da própria praça, onde a relação presencial ainda pesa na decisão.



O próximo passo é a chegada da julIA, plataforma que vai permitir o investimento fracionado em precatórios e abrir a um público mais amplo um mercado historicamente restrito a grandes operações. Com ela, a Ativos fecha o ciclo do ecossistema, ligando o crédito antecipado ao credor de um lado à oportunidade de investimento do outro.



