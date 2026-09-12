Como o Crédito do Trabalhador e as bets estão interferindo na produtividade das empresas por causa do endividamento no consignado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empresas relatam aumento do absenteísmo, dificuldades de relacionamento no ambiente de trabalho e afastamentos por problemas de saúde mental

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Em 2025, a Previdência Social concedeu 546.254 benefícios por incapacidade temporária por transtornos mentais, 15,66% mais do que em 2024. Também no final de 2025, o Ministério do Trabalho comemorava mais de 17 milhões de contratos no Crédito do Trabalhador para 8,5 milhões de trabalhadores, cerca de dois por pessoa.



As duas situações estão conectadas com outra realidade. O crescimento do mercado de apostas esportivas, que também em 2025 registrará uma receita bruta (GGR) de R$ 37 bilhões no Brasil. Os sites de apostas legais que atuam no Brasil deverão somar 7,3 bilhões de acessos e R$ 10,8 bilhões em receita bruta apenas entre junho e julho de 2026.



Isso não aconteceu por acaso. Desde a criação do Crédito do Trabalhador, em março de 2025, o trabalhador pode solicitar propostas de empréstimo pela Carteira de Trabalho Digital, sem depender de uma negociação prévia com o RH. A contratação passou a ser uma decisão diretamente tomada pelo empregado, enquanto a empresa ficou responsável por cumprir as obrigações relacionadas ao desconto das parcelas na folha e aos procedimentos previstos para os contratos.



Oferta de apostas



Entretanto, essa situação, combinada com a oferta de apostas, vem criando uma crise nas empresas, em que cada vez mais empregadas acessam a linha de crédito do seu FGTS e comprometem seu salário, não raro, usando a capacidade de comprometimento de até 35%.

Para a empresa privada, isso representa um novo desafio para a gestão de pessoas.

A empresa que não participa da decisão sobre quanto o trabalhador vai tomar emprestado agora precisa administrar os efeitos dessa dívida.



Crédito do Trabalhador - Divulgação

Cris eno RH



Além disso, as áreas de Departamento Pessoal e Recursos Humanos agora precisam acompanhar com precisão as informações disponibilizadas na Plataforma do Crédito do Trabalhador para realizar corretamente os procedimentos previstos na legislação, principalmente nos processos de rescisão. E isso prejudica demais o ambiente na empresa.



Um dos fatores de crise é que o acesso facilitado ao crédito não significa necessariamente que o empregado compreenda o custo da operação ou avalie quanto de sua renda ficará comprometida, e 83% dos que contrataram o Crédito do Trabalhador não sabem quanto estão pagando de juros.



Escassez financeira



Estudos recentes mostram que a escassez financeira reduz a chamada largura de banda cognitiva, prejudicando a atenção, o planejamento e a tomada de decisão. No chão de fábrica isso se chama absenteísmo, rotatividade, acidentes e, sobretudo, presenteísmo: a presença física sem entrega produtiva, que nenhum indicador de gestão captura.



Só que isso não ocorre apenas porque o trabalhador compromete um terço de seu salário. Em muitos casos, o próprio empréstimo está sendo usado para pagar dívidas contraídas para jogar nas plataformas.



Crise que adoece



Uma pesquisa da Worldpanel by Numerator revela que 31% dos brasileiros que se declaram em dificuldade financeira também se declaram mais comprometidos com saúde e bem-estar. Ela também mostra que os efeitos também aparecem diretamente na cesta de consumo.



E enquanto cresce a necessidade de tratamento de saúde, reduzem-se as despesas das famílias brasileiras com a chegada das apostas esportivas. Os dados da pesquisa mostram que, em 2025, 4% dos lares brasileiros realizaram apostas esportivas, com gasto médio anual de R$ 820 por domicílio. Entre as famílias endividadas, esse desembolso é 14% maior.

Ministério da Fazenda suspende 14 sites de apostas por irregularidades - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Vício em bets



A combinação perversa de salário comprometido com o vício em jogar em bets atinge de forma especial as mulheres. Até porque, segundo a pesquisa “Mulheres & Bets”, 72% das apostadoras têm filhos e 42% das entrevistadas afirmam que apostam ou já apostaram em plataformas online, enquanto outras 12% não apostam, mas têm alguém da família que aposta.



Tem mais: a pesquisa Raio X do Investidor Brasileiro, divulgada pela Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), revela que 20% dos brasileiros que apostam em bets acreditam que estão fazendo um investimento, com gasto médio mensal com apostas de R$ 284,81. Isso é um enorme equívoco porque a aposta não é investimento.

Com ludopatia



Depois, a combinação da ludopatia (o vício do jogo) com a perda de renda e, mais ainda, com o comprometimento de parte do salário nos contratos de crédito do trabalhador potencializou a crise familiar. Na verdade, as dificuldades financeiras estão atuando como o principal gatilho para o adoecimento, com índice superior ao de problemas relacionados ao trabalho (20,5%), relacionamentos (11%), separação (10,9%), doenças (8,3%) e luto (5%).



No fundo, as bets colocaram milhões de brasileiros diante da consequência mais extrema de uma relação distorcida com o dinheiro. E isso acabou sendo potencializado pelo comprometimento de parte da renda já no contracheque por força de um contrato que tem como garantia o dinheiro do FGTS do tomador.



Olhando os dados do Serasa, em junho, a inadimplência entre empresas brasileiras atingiu 9,1 milhões de CNPJs negativados em junho de 2026 - Magnific / reprodução

CNPJs negativados



O Brasil chegou a 9,2 milhões de CNPJs negativados em julho de 2026, novo recorde da série histórica, segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. O volume de dívidas também atingiu o maior nível já registrado, com 67,2 milhões de débitos que somam R$ 238,6 bilhões, o que se reflete nos fornecedores que vendem a prazo, que podem acabar absorvendo parte do custo financeiro da operação, mantendo despesas, tributos e folha enquanto aguardam um pagamento que não chega.



Fraudes financeiras



Um levantamento inédito da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) revela que o uso de empresas para cometer fraudes financeiras e aplicar golpes cresceu e foram registradas 22.764 ocorrências, uma média de 125 registros por dia. Os dados foram levantados entre junho e julho a partir de informações prestadas por 45 instituições associadas.

O levantamento identificou ocorrências nos bancos de grande porte, financeiras, sociedades de crédito direto (SCDs), instituições de pagamento e cooperativas de crédito.



Obra das requalificação da microdrenagem da Avenida Mascarenhas de Moraes - Divulgação

Piscinão da Imbiribeira



A Prefeitura do Recife vai construir um reservatório enterrado, no bairro da Imbiribeira, com capacidade de acumular 6,4 milhões de litros de água. O objetivo da obra, que inclui também a requalificação da microdrenagem da Avenida Mascarenhas de Moraes e ruas próximas, é mitigar o histórico problema dos alagamentos na região, proporcionando redução de 20% nos níveis máximos de acúmulo das águas.

O edital da licitação foi publicado nesta quinta-feira (10), no Diário Oficial do Município, prevendo investimentos da ordem de R$ 37 milhões, com verbas do ProMorar, e os trabalhos devem começar ainda este ano.



A obra integra um amplo conjunto de intervenções já em andamento na Bacia do Rio Tejipió. Terá uma área de 1,6 mil m² e usará sistemas de bombeamento e escoamento forçado para encaminhá-las ao Canal da Mauricéia, onde está sendo executada uma grande obra de requalificação e urbanização para reforçar a redução dos alagamentos. “Já entregamos três reservatórios nas proximidades.

Reservatório terá a com capacidade de acumular 6,4 milhões de litros de água - Divulgação



Ranking de saúde



O Hospital Santa Joana Recife, da Rede Américas, conquistou posições de destaque no Ranking IntelLat 2026, estudo que avalia o desempenho de hospitais privados da América Latina. A instituição aparece entre os principais hospitais do país em quatro especialidades no 5º lugar em Oncologia, 8º em Cardiologia, 9º em Ortopedia e Traumatologia e 14º em Pediatria. A edição 2026 do Ranking IntelLat avaliou 105 instituições de dez países latino-americanos.

Pedra Natural como a Cor do Ano 2027. A cor é um verde-claro suave. - Divulgação



Cor do Ano 2027



A nova edição, ColourFutures, estudo global da AkzoNobel, fabricante da Tintas Coral, apresenta a Pedra Natural como a Cor do Ano 2027. A cor é um verde-claro suave, com nuances acinzentadas. O tom traduz o desejo por ambientes que acolham, restaurem e ajudem a reconectar as pessoas ao que realmente importa. A escolha está alinhada ao tema O Viver Elemental, que propõe trazer mais simplicidade, presença e sentido para dentro de casa e em nossas vidas.



A Life Empreendimentos, marca do Grupo Exata Engenharia lançou o Caxangá Life Club. - Divulgação

Life Club



A Life Empreendimentos, marca do Grupo Exata Engenharia, lançou o Caxangá Life Club, empreendimento com VGV de R$ 85 milhões e enquadrado nas faixas 3 e 4 do programa Minha Casa, Minha Vida com foco em soluções habitacionais acessíveis, inovadoras e de alta

qualidade de vida. O projeto tem diferenciais de alto padrão, como vista definitiva para o Caxangá Golf Club, estrutura de lazer com rooftops e edifício-garagem, assegurando uma vaga por apartamento.

Diálogos e Negócios



Nos dias 14 e 15 de setembro, no município de Buíque, no Agreste de Pernambuco, tem o evento “Vozes do Campo: Encontro da Bacia Leiteira de Diálogos e Negócios”. Serão dois dias de imersão técnica e de mercado para cerca de 500 produtores rurais, especialistas e representantes do setor.

Promovido pelo Instituto Darwin em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco (SDA/PE), o encontro busca aproximar agricultores familiares e pequenos produtores de técnicos, pesquisadores, cooperativas, empresas, instituições de ensino e órgãos públicos. A expectativa é atrair produtores rurais de pelo menos 10 municípios da região.

