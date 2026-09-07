Armazenamento de energia que terá primeiros leilões no Brasil em dezembro serão debatidos antes na Coniben 2026 em Lisboa

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Coniben acontecerá duas semanas antes dos certames promovidos pela ANEEL e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica nos dias 2 e 4 de dezembro.

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O armazenamento por baterias químicas será um dos temas abordados na Conferência Ibero-Americana de Energia (Coniben) marcada para os dias 12 e 13 de novembro em Lisboa. O painel abordará questões como as tecnologias de lítio, sódio e vanádio, os sistemas BESS para armazenamento, gestão e distribuição de energia e suas aplicações o comércio e na indústria.



A Coniben 2026 acontecerá duas semanas antes dos dois primeiros leilões realizados no Brasil para contratação de baterias de alta potência: os Leilões de Reserva de Capacidade Armazenamento Nacional e Armazenamento Geral. O ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira e o senador, Fernando Dueire confirmaram presença no evento em Portugal.



Os certames vêm provocando um grande interesse de empresas do setor elétrico , a ponto de a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ao concluir o cadastramento dos empreendimentos interessados em participar, chegar ao total de 6.091 projetos cadastrados que somam 296.807 MW de potência, estabelecendo um recorde de participação para certames do setor elétrico brasileiro.

Salão de eventos no Hotel Tivoli onde se realizou o Coniben em Lisboa, Portugal. - Divulgação

As licitações serão realizadas pela ANEEL e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nos dias 2 e 4 de dezembro, em plataforma online.

Segundo o coordenador do evento e CEO da Acropolis Energia, Reive Barros, o grande número de interessados mostra como o setor está aguardando esses certames que já têm a anúncio de grandes players interessados.



Reive Barros destacou as aplicações do armazenamento no agronegócio, em sistemas isolados e em geração distribuída e nos projetos de UHR em planejamento e operação no Brasil. Segundo ele, os leilões de capacidade para armazenamento de energia vão demonstrar o potencial do segmento no Brasil.



E o expressivo volume de projetos cadastrados evidencia o elevado interesse dos agentes na implantação dos sistemas de armazenamento no setor elétrico brasileiro e reforça o papel estratégico dessa tecnologia para ampliar a flexibilidade operativa do sistema, apoiar a integração de fontes renováveis e atender às necessidades futuras de potência do SIN.



Para debater o tema, o coordenador da Conibem convidou o Presidente da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento – ABSAE, Markus Vlasits, Diretor da Agência Reguladora de Energia Elétrica – ANEEL, Gentil Nogueira, e o Sócio Fundador da Baggio e Costa Filho Sociedade de Advogados, o Guilherme Baggio.



Os dois leilões visam à aquisição de disponibilidade de potência de energia a partir de sistemas de armazenamento de energia elétrica autônomos com uso de baterias.



Eles se diferenciam, pois o Leilão nº 05/2026-ANEEL (Armazenamento Nacional - Produto Armazenamento 2028 A), previsto para 2/12, é exclusivo para SAEs que comprovem o uso de baterias com fabricação nacional – uma verificação que será realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Evento reúne autoridades do setor elétrico em Lisboa - Divulgação

Para Reive Barros , a contratação de disponibilidade de potência em megawatts, a partir de novos sistemas de armazenamento eletroquímico conectados ao SIN, com potência mínima de 30 MW, capacidade de operação contínua por pelo menos quatro horas, eficiência total mínima de 85%, deverá se tornar um marco no setor elétrico, ao lembrar que os contratos deverão ter prazo de 15 anos, com início de suprimento em 1º de agosto de 2028.



A CONIBEN 2026 tem o propósito de conectar as principais lideranças do setor energético ibero-brasileiro, compartilhando conhecimento técnico e estratégico para ajudar a acelerar as inovações e transformações de que o mundo tanto precisa.



Uma das características do evento é ser 100% presencial, sendo pioneiro na articulação do Brasil com a Península Ibérica na temática da energia, a CONIBEN promove um ambiente favorável ao debate aprofundado e à troca dinâmica de experiências, por meio de painéis, palestras e exposição de projetos, produtos e serviços, com vista ao incremento de parcerias e negócios.



O encontro no Hotel Tivoli, em Lisboa, será aberto com o painel Mudanças Globais na Geopolítica e na Geoeconomia, analisando a reconfiguração das grandes potências e os conflitos e a instabilidade geopolítica, bem como a pressão climática versus realidades econômicas.



