fechar
JC Negócios | Notícia

O impacto da Taxa das Blusinhas na indústria que perdeu o mercado de peças e acessórios para várias cadeias produtivas nacionais

De olho nas eleições, o governo abriu mão de receitas enquanto espera que a isenção ajude o presidente Lula a vencer as eleições de outubro.

Por Fernando Castilho Publicado em 05/09/2026 às 0:05
A taxa das blusinhas, que tributava compras de at&eacute; 50 d&oacute;lares, foi criada pelo governo em 2024
A taxa das blusinhas, que tributava compras de até 50 dólares, foi criada pelo governo em 2024 - Ricardo Stukert/PT

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Mirando em fazer da aprovação um componente político eleitoral, o governo Lula - que em 2023 decidiu criar um sistema de fiscalização para controlar a entrada de encomendas internacionais abaixo de US$50 - agora conseguiu extinguir a cobrança transformando em lei a Medida Provisória nº 1.357/2026. É um avanço do ponto de vista legal, já que o texto também deixou a possibilidade de o Ministério da Fazenda reduzir as alíquotas também para as demais remessas expressas internacionais. Mas provocou um estrago enorme na indústria.

A única vantagem é que, mantendo o Programa Remessa Conforme, cria-se a base legal para que o Executivo estenda futuramente as alíquotas reduzidas às operações que não resultem de compras intermediadas por plataformas de comércio eletrônico. O que pode, em tese, permitir ao governo até passar a (re)tributar o que agora está isento.

Redução a zero

Chamado de Taxas das Blusinhas, a redução a zero na faixa de compras de até US$ 50 é um desses casos inusitados em que uma manifestação da primeira-dama Rosângela da Silva nas redes sociais levou o governo a criar o Programa Remessa Conforme que consegue medir o tamanho do problema.

Depois, a instituição de uma taxa de 20% de ICMS, que veio junto com a cobrança de 20% de Imposto de Importação que agora foi extinto, ancorada numa série de informações desencontradas que colocaram em conflito plataformas asiáticas e empresas brasileiras.

Divulgação
Governo isenta do imposto de importação de roupas e acessórios. - Divulgação

Isonomia tributária

Mas se a indústria que reclamou da falta de isonomia tributária para produzir aqui os mesmos produtos ficou claro que o governo Lula não tinha ouvidos para ela e abriu mão de R$ 5 bilhões em impostos mesmo com a pressão de entidades empresariais e até de trabalhadores que insistiram para que ao menos a taxação de 20% fosse mantida. Elas perderam a guerra.

O problema é que o argumento da Taxa das Blusinhas se tornou falacioso depois que, além de plataformas como a Shein, Shopee e Aliexpress, outras empresas também aderiram ao programa viabilizando a importação de quaisquer produtos industriais cujo preço internacional não ultrapasse US$ de valor declarado. E aí é que o bicho pegou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Importar direto

Porque milhares de empresas no país e consumidores passaram a importar também peças e ferramentas que a indústria nacional fabrica e que passaram a entrar no Brasil com isenção total de Impostos de Importação.

Curiosamente, embora as entidades do setor industrial tenham despejado no Congresso uma tempestade de informações e estudos, não existe até agora uma estimativa do quanto a indústria brasileira de forma geral está perdendo de mercado se o que fabrica custa em reais até R$250.

O Brasil tem mais de 24 milhões de empresas ativas e cerca de 94% desse universo é composto por micro e pequenas empresas, segundo dados do Sebrae. Muitas delas dependem da importação ágil de insumos, peças, equipamentos, componentes e tecnologias transportados via remessa expressa para manter sua operação, inovação e competitividade. E elas estão usando o Remessa Conforme.

Divulgação
Peças importadas com preços abaixo de US$ 50,00 - Divulgação

Outros regimes

Hoje existe o Regime de Tributação Simplificada (RTS), visando à facilitação do comércio internacional e à simplificação dos procedimentos para os destinatários. O RTS é aplicado por padrão, mas não é obrigatório. Existe ainda o Regime de Tributação Especial (RTE), que poderá ser utilizado para bens tributáveis de bagagem desacompanhada que chegarem ao Brasil por meio de encomenda internacional. E existe o Programa Remessa Conforme.

Entretanto, se uma empresa decidir passar a importar peças e acessórios, basta fazer a compra de fabricantes internacionais que ofereçam os itens. E isso tem levado a muitas firmas de comércio a se abastecer de produtos que deveriam ser tributados se fossem importados pelos demais sistemas.

Tributação nacional

Na verdade, o guarda-chuva de US$50 está permitindo a importação de milhões de itens fabricados no Brasil e que pagaram a tributação nacional cheia, embora o discurso tenha se concentrado em roupas e calçados.

A Associação Brasileira de Transporte Internacional Expresso de Cargas (ABRAEC) avalia positivamente a aprovação. É o grupo formado pelas gigantes DHL, Fedex, UPS, JadLog e Total Express, apenas para citar as maiores que passaram também a usar o Remessa, embora processem as importações acima de US$ 50 e paguem 30% na faixa até US$ 3 mil.

Divulgação
Ferramentas importadas com preços abaixo de US$ 50,00. - Divulgação

Asiáticas também

As demais empresas (entre elas as plataformas asiáticas) que atuam essencialmente no e-commerce também apoiam a medida, pois podem oferecer milhões de produtos internacionais isentos ou pagar a diferença na tributação acima de US$ 50. Esse é o grupo da Aliexpress, Amazon, Juno, Magazine Luiza, Shopee, entre outras, que somam 50 empresas.

Ao decidir retomar o discurso da isenção da Taxa das Blusinhas há quatro meses, o Governo não levou em consideração o estrago que fez na indústria se a legislação ficar em definitivo e que vai muito além dos setores têxtil e de roupas e confecções.

Sem mudanças

O texto final preserva a atuação dos diferentes canais de transporte nas remessas internacionais. Assim, a esperança é que depois das eleições as alíquotas reduzidas possam alcançar as demais remessas expressas e ocorra uma especificação mais ajustada do que pode ou o que não pode ficar isento.

Mas isso só pode acontecer depois das eleições. Embora o fato de agora existir uma lei torne as coisas bem mais difíceis e represente um desafio de provar que não havia razão lógica para eliminar uma taxa cuja alíquota de 20% já tinha provocado uma acomodação nos diversos setores.

Leia também

Economia e Negócios: Fim da taxa das blusinhas e a ameaça para o Varejo
Economia

Economia e Negócios: Fim da taxa das blusinhas e a ameaça para o Varejo
Câmara rejeita destaques e conclui votação de MP das Blusinhas; texto vai ao Senado
CONGRESSO NACIONAL

Câmara rejeita destaques e conclui votação de MP das Blusinhas; texto vai ao Senado

Compartilhe

Tags

Imagem de Fernando Castilho

Fernando Castilho

castilho@jc.com.br

É jornalista desde 1977 e formado pela Unicap. É Mestre em Ciências da Linguagem desde 2018. Já atuou no Jornal do Brasil, O Globo e Diário de Pernambuco. Assina a Coluna JC Negócios desde 1998, tendo apresentado programas de Economia nas TVs Tribuna e Jornal. Escreve sobre mídia digital e apresenta o programa Momento Econômico na Rádio Jornal de segunda a sexta, às 17h30

Siga Fernando Castilho