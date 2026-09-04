Polarização impedirá que eleitor faça escolhas mirando o futuro país, mesmo quando vivemos uma crise sem precedentes nos poderes
Brasil entrou numa espiral de nós contra eles que impediu a apresentação de alternativas que fugissem ao confronto equivocado de nós contra eles.
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), armou de novo em cima de Lula. Prometeu ao presidente e não cumpriu o prometido e deixou para depois do primeiro turno da eleição a conclusão da votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1.
Davi Alcolumbre é assim. Vende e não entrega todo o negociado e, se o freguês reclama, ele diz que a garantia é ele. O presidente já levou muitos calotes de Davi Alcolumbre, mas ele é um fornecedor que Lula não pode deixar de comprar. E Lula sabe o que ele é capaz de fazer.
PEC para depois
Mas o caso da não votação da PEC que acaba com a escala 6x1 tem um componente diferenciado. Ele acontece num momento em que o dono do outro par de mãos daquela foto divulgada por Lula como celebração de um acordo entre os três poderes está no centro de uma crise por motivos nada republicanos.
O ministro Alexandre de Moraes virou o personagem da semana depois que foi revelado um conjunto de mensagens em que aparece em interações com o banqueiro Daniel Vorcaro, contratante do escritório de sua esposa e que quase fugiu do país.
Corpo estranho
Vorcaro hoje está preso na Papudinha e se queixa do abandono dos integrantes do ecossistema de corrupção que criou e no qual Moraes é citado. Se queixa de sequer poder fazer uma delação premiada.
O problema é que Lula - que busca se eleger pela quarta vez -, diferente de Davi Alcolumbre, não pode ser solidário com Moraes. No máximo, pode mandar seus apoiadores com assento no Congresso cobrar celeridade das investigações contra o seu adversário Flávio Bolsonaro, o que lhe beneficiaria.
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Entregando parte
Davi Alcolumbre, como se disse antes, nunca entrega toda a mercadoria que vende. Mas não deixa de entregar uma parte importante de modo que o freguês não possa reclamar que não recebeu aos órgãos de proteção ao consumidor.
O que levou Davi Alcolumbre, dentro de uma sessão no Senado, a se posicionar abertamente a favor de Moraes e contra Flávio Bolsonaro, numa comparação estranha que nivelou o contrato de prestação de serviços da esposa do ministro ao financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente só vai saber no futuro. Até porque o dinheiro de ambos os casos foi de Daniel Vorcaro. Mas desde esta quinta-feira (2) Moraes lhe deve o gesto.
Crise de propostas
Todo esse quadro ocorre num momento em que, no meio de uma eleição, o país perdeu a capacidade de discernir entre o certo e o errado e passou a entrar no modo de polarização ativista, onde o meu lado está certo e o contrário não deve existir.
Em situações de crise como a que o STF envolveu seria previsível um gatilho fosse disparado lavando o povo às ruas. Mas isso não deve acontecer porque se um dos lados resolvesse de se posicionar contra ou a favor o que ocorre na nossa Suprema Corte o outro o acusaria de estar do lado errado.
Crise no STF
Não é razoável o que o Brasil vive em relação ao comportamento de alguns de seus ministros do STF. Mas ninguém deve esperar que se abra um inquérito que exponha um ministro do STF a um processo desgastante e sem precedentes. Não ocorreu.
E não estamos longe de não acontecer nada. Embora o caso necessariamente produza efeitos negativos para o Supremo e para alguns dos seus ministros mais especificamente.
Fim da esperança
Lula, Hugo Motta e Davi Alcolumbre posaram para uma foto que se revelou histórica. Os três sabem que os efeitos do pacto por eles celebrado serão os de mantê-los nas posições onde estão.
Na verdade, em posições muito mais firmes depois das eleições. A gargalhada de Moraes no dia em que suas conversas foram reveladas pelo ministro André Mendonça aponta para isso.
Entramos no modo de desesperança.
Caindo, caindo
O Brasil caiu para a 69ª posição entre 90 países no ranking internacional de crescimento da indústria de transformação, elaborado a partir de dados da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e compilado pelo IEDI. A posição brasileira representa uma queda significativa em relação aos últimos anos. No primeiro trimestre de 2024, o país ocupava a 33ª colocação; em 2025, estava na 47ª posição. O resultado do primeiro trimestre de 2026 levou o Brasil ao 69º lugar.
Lisboa Via Gol
A Gol Linhas Aéreas amplia para cinco frequências semanais sua operação sem escalas entre Rio de Janeiro/RIO Galeão (GIG) e Lisboa (LIS) com a inclusão de um voo às terças-feiras a partir de 24 de novembro de 2026. A rota, que será inaugurada em 16 de setembro com quatro frequências semanais, será a primeira ligação da história da Companhia entre o Brasil e a Europa.
Redata
O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (01), o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata) . O regime reduz custos tributários sobre o faturamento e a importação de equipamentos de TI, que pode chegar a cerca de 30% do valor total de um data center. Para acessar o benefício fiscal, as empresas devem cumprir contrapartidas. Entre elas, estão destinar pelo menos 10% da capacidade de processamento e armazenamento para o mercado interno, usar energia de baixa emissão de carbono e investir o equivalente a 2% do valor dos equipamentos em projetos de pesquisa no país.
André de Paula
O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, estará na 33ª Agrinordeste, nesta sexta-feira (4), e assinará Protocolos de Intenções do Projeto de Ampliação de Mercados de Produtos de Origem Animal para Consórcios Públicos de Municípios (ConSIM-PE) e um Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a APAC.
A Ypê de volta
A empresa do segmento de higiene e limpeza Ypê, presente em 96,3% dos lares brasileiros, segundo o ranking Brand Footprint 2026, da Kantar reuniu a apresentadora Eliana e os influenciadores Theodoro, Julia Gomes, Nicole Carrionde e Jonathan Santana na sua nova promoção ‘Meu Ypê Premiado’ para ampliar o alcance da campanha é uma forma de voltar à publicidade de pois a crise provocada pela interdição da empresa na planta de São Paulo .
Novo cowork
O Hub Plural inaugurou unidade no Espinheiro, no Recife, com investimento de R$5,8 milhões. O espaço tem 1.800 m² e 359 posições de trabalho. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Avesta, responsável pelo ativo imobiliário. A unidade já iniciou a operação com 23 escritórios ocupados. Com a expansão, o Hub Plural chega a nove unidades e mais de 17 mil m² no Nordeste.
Certificação
A Masterboi manteve o Grade AA na certificação internacional BRCGS Food Safety, um dos mais elevados níveis de classificação, na unidade de Nova Olinda, no Tocantins, reforçando o compromisso da empresa com a qualidade, a segurança dos alimentos e a melhoria contínua dos seus processos.