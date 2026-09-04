Polarização impedirá que eleitor faça escolhas mirando o futuro país, mesmo quando vivemos uma crise sem precedentes nos poderes

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Brasil entrou numa espiral de nós contra eles que impediu a apresentação de alternativas que fugissem ao confronto equivocado de nós contra eles.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), armou de novo em cima de Lula. Prometeu ao presidente e não cumpriu o prometido e deixou para depois do primeiro turno da eleição a conclusão da votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1.



Davi Alcolumbre é assim. Vende e não entrega todo o negociado e, se o freguês reclama, ele diz que a garantia é ele. O presidente já levou muitos calotes de Davi Alcolumbre, mas ele é um fornecedor que Lula não pode deixar de comprar. E Lula sabe o que ele é capaz de fazer.



PEC para depois



Mas o caso da não votação da PEC que acaba com a escala 6x1 tem um componente diferenciado. Ele acontece num momento em que o dono do outro par de mãos daquela foto divulgada por Lula como celebração de um acordo entre os três poderes está no centro de uma crise por motivos nada republicanos.



O ministro Alexandre de Moraes virou o personagem da semana depois que foi revelado um conjunto de mensagens em que aparece em interações com o banqueiro Daniel Vorcaro, contratante do escritório de sua esposa e que quase fugiu do país.



Corpo estranho



Vorcaro hoje está preso na Papudinha e se queixa do abandono dos integrantes do ecossistema de corrupção que criou e no qual Moraes é citado. Se queixa de sequer poder fazer uma delação premiada.



O problema é que Lula - que busca se eleger pela quarta vez -, diferente de Davi Alcolumbre, não pode ser solidário com Moraes. No máximo, pode mandar seus apoiadores com assento no Congresso cobrar celeridade das investigações contra o seu adversário Flávio Bolsonaro, o que lhe beneficiaria.



Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Edson Fachin (de costas) durante sessão do STF. - Brenno Carvalho - O Globo

Entregando parte



Davi Alcolumbre, como se disse antes, nunca entrega toda a mercadoria que vende. Mas não deixa de entregar uma parte importante de modo que o freguês não possa reclamar que não recebeu aos órgãos de proteção ao consumidor.



O que levou Davi Alcolumbre, dentro de uma sessão no Senado, a se posicionar abertamente a favor de Moraes e contra Flávio Bolsonaro, numa comparação estranha que nivelou o contrato de prestação de serviços da esposa do ministro ao financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente só vai saber no futuro. Até porque o dinheiro de ambos os casos foi de Daniel Vorcaro. Mas desde esta quinta-feira (2) Moraes lhe deve o gesto.



Crise de propostas



Todo esse quadro ocorre num momento em que, no meio de uma eleição, o país perdeu a capacidade de discernir entre o certo e o errado e passou a entrar no modo de polarização ativista, onde o meu lado está certo e o contrário não deve existir.



Em situações de crise como a que o STF envolveu seria previsível um gatilho fosse disparado lavando o povo às ruas. Mas isso não deve acontecer porque se um dos lados resolvesse de se posicionar contra ou a favor o que ocorre na nossa Suprema Corte o outro o acusaria de estar do lado errado.



Crise no STF



Não é razoável o que o Brasil vive em relação ao comportamento de alguns de seus ministros do STF. Mas ninguém deve esperar que se abra um inquérito que exponha um ministro do STF a um processo desgastante e sem precedentes. Não ocorreu.



E não estamos longe de não acontecer nada. Embora o caso necessariamente produza efeitos negativos para o Supremo e para alguns dos seus ministros mais especificamente.



Fim da esperança



Lula, Hugo Motta e Davi Alcolumbre posaram para uma foto que se revelou histórica. Os três sabem que os efeitos do pacto por eles celebrado serão os de mantê-los nas posições onde estão.



Na verdade, em posições muito mais firmes depois das eleições. A gargalhada de Moraes no dia em que suas conversas foram reveladas pelo ministro André Mendonça aponta para isso.



Entramos no modo de desesperança.



PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASIL PAÍS PERDER POSIÇÃO NO CENÁRIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL - Divulgação

Caindo, caindo



O Brasil caiu para a 69ª posição entre 90 países no ranking internacional de crescimento da indústria de transformação, elaborado a partir de dados da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e compilado pelo IEDI. A posição brasileira representa uma queda significativa em relação aos últimos anos. No primeiro trimestre de 2024, o país ocupava a 33ª colocação; em 2025, estava na 47ª posição. O resultado do primeiro trimestre de 2026 levou o Brasil ao 69º lugar.



Lisboa Via Gol



A Gol Linhas Aéreas amplia para cinco frequências semanais sua operação sem escalas entre Rio de Janeiro/RIO Galeão (GIG) e Lisboa (LIS) com a inclusão de um voo às terças-feiras a partir de 24 de novembro de 2026. A rota, que será inaugurada em 16 de setembro com quatro frequências semanais, será a primeira ligação da história da Companhia entre o Brasil e a Europa.



Gol voando para Lisboa a partir de setembro - DIVULGAÇÃO

Redata



O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (01), o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata) . O regime reduz custos tributários sobre o faturamento e a importação de equipamentos de TI, que pode chegar a cerca de 30% do valor total de um data center. Para acessar o benefício fiscal, as empresas devem cumprir contrapartidas. Entre elas, estão destinar pelo menos 10% da capacidade de processamento e armazenamento para o mercado interno, usar energia de baixa emissão de carbono e investir o equivalente a 2% do valor dos equipamentos em projetos de pesquisa no país.



André de Paula



O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, estará na 33ª Agrinordeste, nesta sexta-feira (4), e assinará Protocolos de Intenções do Projeto de Ampliação de Mercados de Produtos de Origem Animal para Consórcios Públicos de Municípios (ConSIM-PE) e um Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a APAC.



A Ypê de volta



A empresa do segmento de higiene e limpeza Ypê, presente em 96,3% dos lares brasileiros, segundo o ranking Brand Footprint 2026, da Kantar reuniu a apresentadora Eliana e os influenciadores Theodoro, Julia Gomes, Nicole Carrionde e Jonathan Santana na sua nova promoção ‘Meu Ypê Premiado’ para ampliar o alcance da campanha é uma forma de voltar à publicidade de pois a crise provocada pela interdição da empresa na planta de São Paulo .



YPE volta a publicidade para reforçar sua marca. - DIVULGAÇÃO

Novo cowork



O Hub Plural inaugurou unidade no Espinheiro, no Recife, com investimento de R$5,8 milhões. O espaço tem 1.800 m² e 359 posições de trabalho. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Avesta, responsável pelo ativo imobiliário. A unidade já iniciou a operação com 23 escritórios ocupados. Com a expansão, o Hub Plural chega a nove unidades e mais de 17 mil m² no Nordeste.



Certificação



A Masterboi manteve o Grade AA na certificação internacional BRCGS Food Safety, um dos mais elevados níveis de classificação, na unidade de Nova Olinda, no Tocantins, reforçando o compromisso da empresa com a qualidade, a segurança dos alimentos e a melhoria contínua dos seus processos.

