PIB fraco no segundo trimestre expõe fragilidade do consumidor brasileiro endividado que já não compra a crédito

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Crescimento no período se deu na construção civil, agropecuária e nas exportações de petróleo que já lideram vendas para o mercado externo

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A conta chegou. No segundo trimestre de 2026, o PIB cresceu 0,5% frente ao primeiro trimestre de 2026, na série com ajuste sazonal. A Agropecuária cresceu 2,8%, seguida de avanços de 0,2% nos Serviços e de 0,1% na Indústria. Mas o consumo das famílias apresentou variação negativa (-0,4%) em relação ao primeiro trimestre.



Mais uma vez, a Agropecuária ajudou a sustentar o número e, no período, cresceu 6,8% em comparação ao mesmo período de 2025. Além de um bom desempenho da pecuária, este resultado se deve, principalmente, a alguns produtos da lavoura. As commodities exportáveis.



Petrobras plataformas no pre-Sal. - Divulgação

Indústrias extrativas



Ah, a indústria cresceu 1,5%, tendo destaque para as indústrias extrativas, que avançaram 12,0% devido ao aumento na extração de petróleo e gás. Traduzindo: Mais uma vez nos salvamos pela exploração e exportação de petróleo do pré-sal, que, como se sabe, agora é o nosso principal produto no comércio exterior.



O PIB do segundo semestre é um bom exemplo do que está acontecendo no Brasil pré-eleições. As famílias endividadas reduziram o consumo a tal ponto que isso já está interferindo no número final do PIB.



Estitulos maiores



O número é ruim pelo que o Governo Lula vem ao longo do ano fazendo “o diabo” para colocar mais dinheiro na mão das pessoas. O problema é que com todos os incentivos e estímulos concedidos pelo governo, o consumo das famílias caiu 0,4% de abril a junho na comparação com os três meses anteriores.



Isso acabou provocando um fenômeno curioso. A economia tem números positivos; o desemprego está na mínima histórica; a renda do trabalhador até cresceu; o país saiu do mapa da fome. Mas os juros altos cobram o seu preço.



Governo espera redução da taxa Selic que está em 15% desde junho do ano passado. - Divulgação Taxa básica



Dito de outra forma: depois de mais de um ano com uma taxa básica acima de 14%, por mais um ano as pessoas que fizeram empréstimos se comprometeram com parcelas que não cabem no orçamento. E sempre é bom lembrar, quanto mais longo período do contrato, mais difícil está sendo pagar a prestação



Isso está fazendo com que o impulso que o presidente Lula esperava ver na economia não está surtindo efeito na ponta. Em muitos casos, a pessoa até tem capacidade de endividamento e crédito pré-aprovado, mas resiste a pegar dinheiro ou usar o cartão de crédito. E aí temos uma coisa interessante. Os juros altos não só inibem o consumo, mas também jogam milhões de brasileiros na inadimplência.



Construção civil



O número bom do IBGE está na informação de que a construção também registrou crescimento (1,0%). E também a formação bruta de capital fixo cresceu 1,4%. Esta alta foi puxada pelo aumento da importação de bens de capital e pelo desenvolvimento de software.

A indústria cresceu 1,5% e teve como destaque as indústrias extrativas, que avançaram 12,0% devido ao aumento na extração de petróleo e gás. No período, o Brasil exportou US$18,3 bilhões.



Mais Serviços



Finalmente, o setor de serviços apresentou resultados positivos em todas as atividades: informação e comunicação (7,1%), atividades imobiliárias (2,3%), atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (2,2%), transporte, armazenagem e correio (2,0%), outras atividades de serviços (1,7%), comércio (0,8%) e administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (0,8%).

Imagem ilustrativa do Jardim Botânico de Curitiba (PR) - CanvaPro



Aeroportos



A Motiva, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, concluiu hoje a venda de 100% da sua plataforma de aeroportos para o mexicano Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), um dos principais operadores aeroportuários da América Latina no valor de R$ de R$ 12,211 bilhões.

A Motiva Aeroportos, agora integralmente vendida à ASUR, reúne 20 operações aeroportuárias na América Latina, sendo 17 no Brasil e três em outros países da região, com movimento anual de cerca de 45 milhões de passageiros e mais de 200 rotas regulares. Estes números colocam a operação como a terceira maior do Brasil, com ativos estratégicos, como os aeroportos de Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia.



Ecossistema Finep



A Finep está oferecendo condições financeiras exclusivas para fomentar o ecossistema de inovação na região Nordeste. Há a possibilidade de financiar até 100% do valor total dos projetos nestas localidades por crédito direto junto à agência e indireto, via programa Inovacred, por meio de bancos credenciados. Este ano, em Pernambuco, até o momento, já foram contratados R$ 435 milhões em crédito.



A taxa das blusinhas, que tributava compras de até 50 dólares, foi criada pelo governo em 2024 - Ricardo Stukert/PT

Taxa das Blusinhas



A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Internacional Expresso de Cargas e a ABR Aeroportos do Brasil apoiam a conversão da Medida Provisória nº 1.357/2026 em lei. A MP da Taxa das Blusinhas assegura base legal para reduzir a zero o Imposto de Importação nas remessas de até US$50 e fixar em até 30% a alíquota aplicável às remessas entre US$50,01 e US$3 mil.

O Programa Remessa Conforme, viabilizou o aumento do volume também gerou R$ 162,5 milhões adicionais de ICMS, compensando cerca de 69% da redução observada na arrecadação do Imposto de Importação,

CBRA Recife



Acontece de 9 a 12 de setembro, no Recife, o 30º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA), o maior da América Latina, que tem estimativa de gerar R$ 3,28 milhões em impacto econômico para a cidade. O valor contempla o potencial de movimentação em setores como hotelaria, alimentação, transporte, comércio e serviços. Realizado pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), o congresso chega pela primeira vez ao Recife em sua edição comemorativa de 30 anos.



Recife é Tudo Isso



O Recife Convention & Visitors Bureau encerrou a edição 2026 do RoadShow “Recife é Tudo Isso” com resultados que reforçam a estratégia de promoção de Recife e Pernambuco junto ao mercado nacional. Ao longo de três etapas, a iniciativa esteve em seis importantes mercados emissores: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza.

As ações somaram 152 participações de empresas do trade ao longo das seis cidades. O conceito bleisure esteve presente na abordagem, conectando as possibilidades de negócios às experiências de lazer que Recife e Pernambuco oferecem.



Fusões e aquisições



O escritório pernambucano Nunes Costa Advocacia atuou na aquisição da Cobmais, SaaS brasileira de cobrança de crédito, pela canadense Vela LatAm. Foi a quarta compra da consolidadora no país neste ano.O escritório esteve à frente de 12 grandes operações de M&A este ano.



Economia no Plaza



De amanhã (3) até domingo (6) e de 10 a 13 de setembro tem o Festival Ilustra Plaza, realizado pelo Plaza Shopping, reunindo nesta edição mais de 20 artistas e criadores independentes, além de operações gastronômicas e lojas voltadas aos universos geek, pop e asiáticos. A iniciativa amplia o espaço para pequenos empreendedores apresentarem e comercializarem seus produtos dentro do mall.



Morada da Paz



O cemitério, crematório e funerária Morada da Paz conquistaram, pelo décimo ano consecutivo, o Pursuit of Excellence Award, concedido pela National Funeral Directors Association (NFDA), uma das principais premiações internacionais do setor funerário. Com o marco, também garantiu ao Morada da Paz a Indução ao NFDA Hall of Excellence, colocando a empresa em um grupo seleto de organizações funerárias reconhecidas internacionalmente, além de um prêmio de Menção Honrosa.



RioMar Recife. Um grande equipamento de lazer e comercio moderno - Divulgação

Dia dos Irmãos

O RioMar Recife promove a Semana do Irmão, entre os dias 1º e 5 de setembro, que celebra a data comemorativa com oportunidades de compras, dicas de presentes e lazer. A campanha já foi reconhecida nacionalmente no Prêmio Abrasce.





Economia da influência



Recife recebe, no dia 21 de setembro, a imersão iNFLU, evento que aposta na influência digital como estratégia de crescimento para pequenos e médios Evento gratuito de incentivo ao empreendedorismo feminino que o Sebrae Pernambuco promove nesta quarta-feira (11), das 14h às 21h, na sede da instituição, no Recife . - Diuvlgação . Idealizado por Taciana França, o encontro conta com apoio da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) e do Sebrae e reúne especialistas em marketing, experiência do cliente e posicionamento de marca na sede do Sebrae.



NutriGen Clinic



A pernambucana NutriGen Clinic, empresa do segmento de saúde da Evipar, está ampliando sua atuação e entrando no mercado de suplementação com a criação da NutriGen Daily, sua primeira linha própria de produtos. O lançamento reúne o Sugar Balance, voltado ao controle glicêmico, e o Digest Flow, direcionado à saúde digestiva. A iniciativa representa uma nova frente de negócios para a clínica.

