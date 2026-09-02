fechar
JC Negócios | Notícia

Kroma Energia. Como uma empresa pernambucana que cresceu comercializando energia, ampliou seus negócios na geração própria e agora aposta no setor de mobilidade

Empresa soma 661 MWp solares e expande rede de recarga elétrica para veículos elétricos depois de construir parques elétricos em Pernambuco e Ceará

Por Fernando Castilho Publicado em 02/09/2026 às 15:00
Complexo Colinas, de 130 MWp de potência instalada numa Parceria Público-Privada (PPP) entre a Compesa e a Kroma Energia..jpeg
Complexo Colinas, de 130 MWp de potência instalada numa Parceria Público-Privada (PPP) entre a Compesa e a Kroma Energia..jpeg - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Após 18 anos de forte atuação no setor de comercialização de energia no Mercado Livre do Brasil, a empresa pernambucana Kroma Energia vive uma nova etapa no setor elétrico brasileiro e consolida-se como geradora independente, com 661 MWp solares em operação, resultado de mais de R$ 1,5 bilhão investidos em ativos próprios.

A mudança representa uma evolução do modelo de negócios, com maior participação na geração de energia e foco no desenvolvimento de projetos próprios com foco no mercado de geração, aproveitando as condições do Nordeste.

Segundo o CEO Rodrigo Mello, o movimento faz parte de uma decisão estratégica para ampliar a presença da empresa no mercado. “Vamos assumir um papel mais amplo dentro do setor. Isso representa não só maturidade, mas uma visão muito clara de futuro”, afirma.

De acordo com o executivo, a experiência acumulada ao longo dos anos permitiu estruturar novos empreendimentos com mais segurança e previsibilidade. A diversificação contempla geração, comercialização e estudos para armazenamento de energia. E a entrada em operação de projetos solares fortalece essa transição.

Decisão estratégica

Entre os empreendimentos estão o Complexo Arapuá, no Ceará, com capacidade instalada de 248 MWp, e o Complexo São Pedro e Paulo, em Flores, no Agreste de Pernambuco, com capacidade instalada total de 101 MWp. Os projetos foram estruturados a partir da experiência da companhia no mercado livre de energia, contribuindo para contratos mais consistentes e condições competitivas de financiamento.

A nova fase da Kroma também chega num momento importante para o setor elétrico com a realização do leilão de armazenamento nos dias 2 e 4 de dezembro. A Kroma deseja estar presente nesse mercado também. E segundo Rodrigo Mello, a companhia estará com vários projetos e esperamos ser vencedores.

Divulgação
Rodrigo Mello, CEO e fundador da empresa Kroma Energia - Divulgação

Ele fala de seus novos projetos com grande expectativa. Com investimento estimado em R$ 420 milhões, mais um empreendimento do grupo, o Complexo Colinas, de 130 MWp de potência instalada, está em fase final de construção e deve ser inaugurado ainda neste ano.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O empreendimento de energia solar foi viabilizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e a Kroma Energia. O projeto amplia a presença da companhia em Pernambuco e contribui para o crescimento da geração renovável na região.

Crise das comercializadoras
Rodrigo Mello também fala sobre a crise das comercializadoras que, segundo ele , aconteceu em virtude de uma mudança regulatória na precificação. Isso fez com que as empresas que atendem consumidores e carregam contratos legados passassem a sofrer mais porque tiveram que se adequar à nova realidade de aversão ao risco.

Por outro lado, todos aqueles que estiverem de parte da geração própria, eólica e solar, estão tendo um corte na ordem de 20%. É, tem dias que é muito mais, outros menos, mas essa é a média: 25%. Então não dá para segurar um empreendimento que tem financiamento, dívida, com um corte de receita desse patamar.

No setor de mobilidade elétrica, onde a companhia decidiu atuar com rede de recarga com a entrada em operação do terceiro eletroposto do projeto Kroma Conecta. A nova unidade foi instalada no Posto Ibiza, na Avenida Recife, na Região Metropolitana, somando-se aos pontos já existentes no Shopping Guararapes e no Posto Fiji. As estações contam com carregadores de 80 kW para recarga rápida de veículos elétricos.

Para Rodrigo Mello, a empresa inicia um novo ciclo de crescimento. “Se os primeiros anos foram de construção, os próximos serão de expansão. Temos convicção de que o melhor da Kroma ainda está por vir”, afirma. A companhia prevê continuidade dos investimentos, com foco na ampliação de ativos e na diversificação das operações.

Leia também

A importância da prática esportiva para a educação
CONSULTÓRIO

A importância da prática esportiva para a educação
Esclerose Múltipla: diagnóstico e sintomas
CONSULTÓRIO

Esclerose Múltipla: diagnóstico e sintomas

Compartilhe

Tags

Imagem de Fernando Castilho

Fernando Castilho

castilho@jc.com.br

É jornalista desde 1977 e formado pela Unicap. É Mestre em Ciências da Linguagem desde 2018. Já atuou no Jornal do Brasil, O Globo e Diário de Pernambuco. Assina a Coluna JC Negócios desde 1998, tendo apresentado programas de Economia nas TVs Tribuna e Jornal. Escreve sobre mídia digital e apresenta o programa Momento Econômico na Rádio Jornal de segunda a sexta, às 17h30

Siga Fernando Castilho