Com entrada gratuita, Agrinordeste reúne o setor agro no Pernambuco Centro de Convenções e 300 expositores

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento acontece com shows de moda, de lácteos e de churrasco em eventos profissionais e de formação de pessoal, mas atua no setor rural.

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Considerada uma das mais importantes mostras do setor agropecuário do Nordeste, a Agrinordeste chega à sua 33ª edição no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, de quinta-feira (03) a domingo (06), como uma festa promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), que reúne mais de 300 estandes, com entrada gratuita e uma programação diversificada.

Segundo o presidente da Faepe, Pio Guerra Filho, a expectativa é receber cerca de 35 mil visitantes ao longo dos quatro dias, entre autoridades governamentais e setoriais, produtores rurais, empresários, técnicos, estudantes e o público em geral.

Guerra diz que a festa acontece num bom momento no setor em Pernambuco que cresce há nove anos consecutivos num acumulado de quase 85% (84,6%) mobilizando 108 dos 185 municípios.

Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de PE com o ministro André de Paula, em Brasília - ARQUIVO PESSOAL

Esse crescimento nos levou ao primeiro produtor do Nordeste em leite e ovos (produtos que fizeram de Pernambuco o quarto maior polo do Brasil), bem como ao segundo maior produtor de frango de corte do Nordeste, além da produção de frutas irrigadas e de cana-de-açúcar. No caso das frutas, Pernambuco tornou-se o maior exportador do Brasil graças às culturas de uva e manga.

Um dos pontos altos da programação é o 33º Seminário da Agrinordeste, que acontecerá em nove auditórios simultâneos no Centro de Convenções, com mais de 100 palestras, painéis e encontros técnicos.

Um outro evento paralelo é o Show de Churrasco, que contará com a participação do Embaixador do Churrasco, Mauro Camargo, que ministrará oficinas sobre o preparo de variados tipos de carnes e cortes.

O público também poderá acompanhar o 18º Show de Lácteos, com concurso e exposição de queijos, manteigas e outros derivados de leite. O Podcast Agrinordeste realizou mais de 50 transmissões de entrevistas, debates e bate-papos sobre o setor.

Entre os temas estão Aquicultura e Pesca, Atualidades, Apicultura, Avicultura, Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Cana-de-açúcar, Caprinovinocultura, Equideocultura, Floricultura e Jardinagem, Fruticultura, Horticultura, Produção de Grãos e Turismo Rural.

QUEIJO Expositores investem em trazer produtos de raiz nordestina, como iguarias na área de laticínios - GUGA MATOS/JC IMAGEM

A feira contará ainda com estandes de diversos municípios de Pernambuco, nos quais serão apresentadas ações culturais, gastronômicas e de incentivo ao desenvolvimento da economia e de suas tradições. Além disso, caravanas de produtores e estudantes de todo o Nordeste, organizadas pelo Senar de diversos estados do Nordeste, participarão do evento, ampliando o alcance, a representatividade e a diversidade característica da feira.

A edição de 2026 terá novidades e espaços já consagrados pelo público, como a Arena Agrinordeste Doma Gentil (Equinos) e Vila Pet, que oferecerá oficinas gratuitas de adestramento, agility, obediência e controle, além de palestra sobre cães-guia.

O Espaço Moda Agro contará com estandes e desfiles de vestuário e acessórios que são tendência no mundo agro, apresentados por estilistas regionais. Já o Senar Oportunidades oferecerá orientação técnica sobre como empreender no meio rural.

A programação também inclui a Feira de Produtos do Campo, com estandes de produtos rurais, insumos agropecuários, alimentação e artesanato de várias partes do país, e o Festival Gastronômico Sabor do Campo, que reunirá estandes especializados, concursos com premiações, oficinas e aulas-show com renomados chefs.

A Agrinordeste conta ainda com as seguintes atrações: Oficinas de Trabalho, Senar Oportunidades - Como Empreender No Agro, Encontro das Cooperativas Agropecuárias de Pernambuco, promovido pelo Sistema OCB/PE, 6º Encontro de Secretários de Agricultura e Meio Ambiente de Pernambuco; 6º Simpósio CRMV/PE, promovido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, e a 13ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana).