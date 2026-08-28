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Parceira da Moura no fornecimento de baterias de lítio para caminhões, chinesa CATL anuncia nova associação para Leilão de Armazenamento

Empresas vão disputar licitações realizadas pela ANEEL e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica entre 2 e 4 de dezembro, em plataforma online.

Por Fernando Castilho Publicado em 28/08/2026 às 0:05
Moura e CATL vão disputar leilão de armazenamento em parceria
Moura e CATL vão disputar leilão de armazenamento em parceria - DIVULGAÇÃO

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Cinco anos depois de firmar uma parceria para o fornecimento de baterias de lítio com a qual a empresa de baterias de Pernambuco, Moura, equipa a VWCO (Volkswagen Caminhões e Ônibus)na sua fábrica em Resende (RJ), os chineses da CATL estão anunciando outra parceria estratégica com a empresa, desta vez para participar conjuntamente do Leilão de Reserva de Capacidade para Armazenamento de Energia do Brasil, previsto para os dias 2 e 4 de dezembro.

A parceria está suportada num outro produto da gigante chinesa, o TENER S, solução de armazenamento de energia de última geração da CATL projetada para maximizar o valor dos ativos a longo prazo, uma vez que ele oferece degradação zero de capacidade e potência nos primeiros cinco anos de uma vida útil de 20 anos.

Leilão pioneiro

Reivindicação do setor de armazenamento, o primeiro leilão de baterias estabelece contratos de 15 anos, potência mínima de 30 MW, tempo mínimo de descarga de quatro horas, tempo máximo de recarga de seis horas e eficiência mínima de 85%. O interesse é tal que foram inscritos 6.091 empreendimentos distintos para disputar o certame.

Pelo perfil de líder da geração de energia elétrica em modo intermitente, como solar e eólica, a região Nordeste concentra 71,1% da potência inscrita, seguida pelo Sudeste (18,8%), Sul (5,1%), Centro-Oeste (3,4%) e Norte (1,6%).

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CATL está apresentando o TENER Sódio no Brasil. - DIVULGAÇÃO

íons de sódio

Graças à parceria com a Moura, a CATL está apresentando o TENER Sódio no Brasil pela primeira vez. Lançado recentemente, este sistema integrado de íons de sódio de 30 MWh oferece uma vida útil projetada de 20 anos, 95% de eficiência de ida e volta, operação estável de -20°C a +45°C e certificações IEC/UL/CE.

Além de suas células avançadas, o sistema conta com BMS, PCS e gerenciamento térmico coordenados e otimizados para as características das baterias de sódio, permitindo uma implantação rápida e confiável no local.

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Resfriamento líquido

Ele funciona com resfriamento líquido e reduz o consumo de energia auxiliar em até 20%, diminuindo os custos operacionais. Ele também aumenta a densidade energética por área em 30% e reduz a área ocupada no local (footprint) em 20%, o que reduz os custos do balanço do sistema (BOS).

Segundo a CATL, para o Brasil, onde a instabilidade da rede permanece um desafio constante, o TENER S oferece a capacidade em escala de utilidade pública (utility-scale) e a confiabilidade de longo prazo necessárias para a integração de fontes renováveis.

Outros clientes

Embora o TENER Sódio seja o equipamento proposto para o leilão de Reserva de Capacidade para Armazenamento, o sistema está sendo apresentado para o mercado, o que significa que poderá ser o equipamento proposto por outros concorrentes.

Esta colaboração combina as soluções avançadas de armazenamento de energia da CATL com o profundo conhecimento local da Moura, contando com o apoio de um segundo parceiro estratégico que detém a posição nº 1 em participação de mercado em PCS/inversores no país, visando uma produção nacionalizada que atenda aos requisitos de conteúdo local do leilão.

Presença no Brasil

A parceria consolida a forte e crescente presença da CATL no Brasil, onde a empresa já detém 45% de participação no mercado de armazenamento de energia. Seu portfólio de projetos abrange transmissão de utilidades públicas, agricultura, logística de cadeia de frio e instalações industriais, incluindo o projeto-marco no município de Registro (SP).

Como o primeiro sistema de armazenamento de energia por bateria em escala de utilidade pública no setor de transmissão do Brasil, o projeto Registro tem apoiado com confiabilidade uma subestação crítica que atende a 15 cidades e cerca de 2 milhões de habitantes desde sua entrada em operação, em dezembro de 2022. A apresentação do ecossistema completo de armazenamento de energia foi feita no The Smarter E South America 2026 (S) que se encerrou nesta quinta-feira (27).

Divulgação
Caminhão elétrico WW com bateria da CATL. - Divulgação

Lider global

A CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) é líder global em inovação de tecnologia de nova energia, comprometida em fornecer soluções e serviços de primeira linha para aplicações de nova energia em todo o mundo.

Em junho de 2018, a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores de Shenzhen. Em 2023, a CATL anunciou suas metas estratégicas de alcançar a neutralidade de carbono nas operações fabris principais até 2025 e em toda a cadeia de suprimentos de baterias até 2035.

América do Sul

Em 2021, o Grupo Moura tornou-se responsável, na América do Sul, pelos principais serviços de pós-venda e manutenção das baterias de íons de lítio produzidas pela chinesa CATL.
As duas empresas são responsáveis por fornecer sistemas de baterias de lítio e seus componentes para os novos automóveis. Eles são produzidos em Belo Jardim (PE), com componentes CATL e também nacionais.

Perda no Ranking de CLP 

A melhoria de duas posições no Ranking dos Estados feita pelo CLP (Centro de Liderança Pública) mostra que Pernambuco perdeu quatro posições no índice de competitividade no quesito infraestrutura. Mas o que chama a atenção é que isso se deve ao Custo de Combustíveis (18) com perda em duas posições. Disponibilidade de voos diretos (7), onde também caímos duas posições, acesso à energia elétrica (13), onde caímos oito posições, e qualidade de energia (17), onde perdemos mais duas posições.

Qualidade das estradas

Finalmente, qualidade das estradas (19) onde caímos quatro posições. A qualidade das estradas é explicada pelo fato de que em 2025 o esforço do governo ainda não estava visível. Mas em relação aos índices de energia, é surpreendente e tem a ver com o que a Neoenergia entrega.

Ainda surpreende a queda no índice de inovação (11), em que Pernambuco perdeu três posições por causa do índice de Empresas de Alto Crescimento, cujo índice usado é de 2022.

Sustentabilidade

Finalmente, a queda no índice de sustentabilidade tem a ver com o lixo. Pernambuco, com dados de 2024, está na 20ª posição com queda em Serviços Urbanos, Destinação Inadequada de Lixo, Tratamento de Esgoto, Perda de Água, Reciclagem e Lixo, Coleta Seletiva de Lixo e Desmatamento. O caso de lixo chama a atenção, pois Pernambuco é um estado que se notabilizou pela extinção dos lixões que o índice não consegue capturar.

 

 

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Imagem de Fernando Castilho

Fernando Castilho

castilho@jc.com.br

É jornalista desde 1977 e formado pela Unicap. É Mestre em Ciências da Linguagem desde 2018. Já atuou no Jornal do Brasil, O Globo e Diário de Pernambuco. Assina a Coluna JC Negócios desde 1998, tendo apresentado programas de Economia nas TVs Tribuna e Jornal. Escreve sobre mídia digital e apresenta o programa Momento Econômico na Rádio Jornal de segunda a sexta, às 17h30

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