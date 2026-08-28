Callwork, retrofit de edifícios e investimentos impulsionam a retomada do Centro do Recife a partir da Avenida Conde da Boa Vista

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Em novo ciclo econômico,uma das principais avenidas do Recife, Boa Vista Corporate atingiu 100% de ocupação, sediando empresas modernas

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Nesta segunda-feira (31), a representação do IBGE em Pernambuco se muda para um novo endereço. O Boa Vista Corporate, com isso, atingiu 100% de ocupação. O IBGE se juntou a um conjunto de dezenas de empresas que se beneficiam da infraestrutura de um edifício icônico na Avenida Conde da Boa Vista, onde funcionou a sede do extinto BNH.



Hoje já estão no endereço empresas como a sede provisória da Neoenergia Pernambuco e empresas de diferentes segmentos, incluindo tecnologia, saúde, advocacia, contabilidade e prestação de serviços.

O complexo também receberá a sede regional do IBGE, reforçando a presença institucional e empresarial na região. O prédio é a expressão de um movimento que o bairro começa a viver graças a um novo ciclo de desenvolvimento.



Tradicionalmente reconhecida como um dos principais eixos comerciais e de transporte público do Recife, a avenida passa por um processo de transformação que combina requalificação urbana, recuperação de imóveis existentes, novos investimentos privados e políticas públicas de incentivo à ocupação do Centro.



O Boa Vista Corporate, empreendimento empresarial instalado em um edifício originalmente construído para abrigar o antigo BNH, inaugurado em 1975, que, décadas depois, passou por um amplo processo de retrofit, preservando uma estrutura existente e adaptando-a às necessidades contemporâneas das empresas.



Graças a isso, o empreendimento representa uma alternativa ao modelo tradicional de desenvolvimento imobiliário baseado exclusivamente na construção de novos edifícios. O retrofit permite recuperar ativos localizados em regiões consolidadas da cidade, aproveitando infraestrutura urbana, transporte público e serviços que já existem no entorno.



Mas o diferencial é que a infraestrutura já instalada é um dos principais ativos da região. A Conde da Boa Vista possui aproximadamente 1,6 quilômetros de extensão e conecta o Centro às zonas Norte e Oeste da cidade. Em levantamento realizado para o projeto de requalificação da avenida, a Prefeitura do Recife estimou um fluxo de aproximadamente 310 mil pessoas por dia, sendo mais da metade usuários das dezenas de linhas de ônibus e BRT que circulam pelo corredor.



Essa característica diferencia a região de novos polos empresariais que dependem predominantemente do automóvel. Na Conde da Boa Vista, existe uma infraestrutura de mobilidade capaz de conectar diariamente empresas, trabalhadores, estudantes, consumidores e usuários de serviços públicos.



A estrutura de callwork ajuda muito. A diversidade de ocupantes é um ponto relevante. Em vez de depender de um único segmento econômico, o empreendimento reúne atividades públicas e privadas e empresas de diferentes setores, criando circulação permanente de profissionais, clientes e prestadores de serviços.



O sucesso de ocupação do Boa Vista Corporate mostra que imóveis bem localizados no Centro podem voltar a competir pela demanda corporativa quando recebem investimento em infraestrutura, modernização e serviços.



Mais do que recuperar edifícios, esse movimento aponta para uma mudança na dinâmica econômica da região. Empresas privadas, órgãos públicos, instituições de ensino, comércio e serviços voltam a enxergar a Boa Vista como uma localização estratégica para suas operações.



Outra coisa. A Prefeitura classifica a Conde da Boa Vista como o principal corredor de ônibus e de pedestres do Recife. O projeto de requalificação da avenida priorizou justamente o transporte público e a circulação de pessoas, incorporando novas paradas, estações de BRT, ampliação de calçadas, iluminação, arborização, bicicletários e melhorias de acessibilidade. (Prefeitura do Recife).



Em um mercado de trabalho no qual deslocamento e qualidade de vida passaram a pesar na decisão de profissionais e empresas, estar próximo de uma ampla rede de transporte público torna-se também uma vantagem econômica. Para operações corporativas intensivas em mão de obra, a facilidade de acesso pode ampliar significativamente a área de recrutamento de colaboradores.



Tem mais: o desenvolvimento empresarial não ocorre de forma isolada. No entorno imediato estão o Shopping Boa Vista, diversas instituições de ensino superior, escolas, clínicas, hospitais, restaurantes, academias, comércio e uma extensa rede de serviços.



A forte presença de faculdades merece atenção especial. Milhares de estudantes circulam diariamente pela região, ajudando a sustentar restaurantes, comércio, serviços e outras atividades ao longo do dia e da noite.

E essa combinação de empresas + órgãos públicos + educação + comércio + serviços + transporte público cria condições para uma ocupação urbana mais diversificada. É justamente essa diversidade de usos que pode ajudar a região central a recuperar atividade econômica de maneira sustentável.



A legislação prevê benefícios envolvendo IPTU, ISSQN, ITBI e taxas de licenciamento urbano e ambiental, dependendo da localização, do tipo de intervenção e do uso do imóvel. A ampliação realizada em 2023 também passou a contemplar determinadas áreas da Boa Vista e atividades como instituições de ensino superior e escritórios profissionais.



Mais recentemente, a política urbana municipal avançou com a criação do Incentivo à Reabilitação do Centro – IRCentro, instrumento voltado a estimular reformas e retrofits em determinadas áreas centrais. (Recentro0.



O sucesso do empreendimento, portanto, acompanha as iniciativas da Prefeitura do Recife e do Recentro para estimular a recuperação e a ocupação do Centro. O Boa Vista Corporate demonstra, na prática, como o retrofit de imóveis existentes pode gerar valorização, atrair empresas e contribuir para a revitalização econômica da região central do Recife.

