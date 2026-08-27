Estudo mostra estrago que bets causam às famílias a partir da visão das mulheres que são mais impactadas e também estão se viciando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mulheres e Bets: o Custo das Apostas Online para as Brasileiras e suas Famílias, conduzido pelo estúdio Clarice, Estratégia Latina e Instituto Idéia.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Ficou pronto um dos mais completos e complexos estudos já feitos no Brasil sobre o impacto das bets, desta vez focando especificamente nas mulheres que vêm sendo impactadas não apenas pelo que os seus maridos e companheiros jogam, mas pelo que elas também jogam, o que potencializa a perda de renda familiar e danos emocionais na estrutura dessas donas de casa.



O estudo Mulheres e Bets: o Custo das Apostas Online para as Brasileiras e suas Famílias, conduzido pelo estúdio Clarice, Estratégia Latina e Instituto Idéia, é diferente (e mais assustador) de tudo o que foi publicado sobre o desvio de recursos das bets na renda das famílias porque analisa não apenas quantitativamente, mas qualitativamente o efeito da chamada ludopatia.



Destruindo as famílias



E os números são assustadores. 67% das mulheres alertam que apostas online estão destruindo as famílias (número que é de 59% na percepção dos homens). E porque denuncia que as apostas online entraram no cotidiano, nas relações, nos afetos e na saúde mental das famílias brasileiras. Porque a crise das bets não é só financeira. É uma crise das famílias.



O estudo avaliou o impacto do jogo sob duas óticas: as que apostam e as impactadas por um familiar apostador. As entrevistas qualitativas, realizadas em junho e agosto, ouviram 60 pessoas, sobretudo mulheres de 18 a 58 anos, das classes C, D e E, no Sudeste e Nordeste. Na enquete quantitativa, foram ouvidas 2.008 mulheres e homens em todo o Brasil, entre 8 e 9 de julho último, de acordo com a distribuição da população conforme o Censo 2022, PNAD 2025.



Violência nas famílias



Nas entrevistas, as mulheres impactadas são as que mais percebem a violência. Falam de comportamentos agressivos, xingamentos e perda de controle quando os companheiros perdem. E relatam também filhos endividados com agiotas e a sensação de insegurança que passa a acompanhar a família. É um dado perturbador: 7% das mulheres apostadoras declaram ter pegado dinheiro emprestado com agiotas.



O Instituto Clarisse é liderado por Beatriz Della Costa e Mariana Ribeiro, cientistas sociais com mais de 20 anos de pesquisas em vários institutos internacionais, que conseguiram identificar o comportamento das mulheres vítimas das bets.

Perda de confiança



“As apostas abalam profundamente a confiança dentro da família. A quebra é descrita como irreparável: as impactadas não se sentem mais capazes de acreditar quando o familiar diz que parou de jogar, quando pede cinco reais ou manda um PIX”, diz o relatório.



Mas os efeitos dentro das famílias são mais graves com a quebra de confiança entre mulheres e parceiros; 15% dos brasileiros acreditam que alguém que mora com eles faz apostas online e não conta a ninguém. Na análise dos dados, 21% relataram desgaste emocional e 24% afirmaram que as apostas potencializaram os conflitos familiares.



Estudo O Custo das Apostas Online para as Brasileiras - Divulgação

Amparo e proteção



O estudo afirma que os vínculos pessoais, antes mecanismos de amparo e proteção, são captados pelo sistema das apostas online. Primeiro, levam o jogo para dentro de casa. Depois, com o jogo já instalado no lar, esses mesmos vínculos viram o campo da batalha.



A constatação de que o vício dos homens causa prejuízo já foi estudada, mas a novidade é que a pesquisa foi feita apenas com mais de 2008 mulheres de todas as regiões do Brasil. Sentimentos como sofrimento, culpa e vergonha apareceram entre as entrevistas.



Bets que adoecem



O impacto das apostas não é vivido apenas nas relações; as bets também adoecem o indivíduo. Na pesquisa, 56% das pessoas que quiseram pedir ajuda para parar de apostar, mas não pediram, apontam a vergonha como motivo.



Elas também relataram mais doenças depois que passaram a jogar nas bets. Esses sentimentos já eram conhecidos tanto em mulheres quanto em homens, e no caso da pesquisa do Instituto Clarisse ficou detectado que 20% delas passaram a se queixar de ansiedade,11% de depressão, 9% de “crises de pânico, insônia ou coração disparado”, 115 de perda de controle e 12% admitem ter dependência das apostas.



O Custo das Apostas Online para as Famílias. - Divulgação

Forte dano social.



A pesquisa evidencia que as mulheres são mais críticas quanto ao dano social. 63% concordam que as casas de apostas devem ser proibidas, 72% concordam que as pessoas tendem a perder qualidade de vida por causa das apostas, 67% concordam que contribuem para o endividamento das famílias e 73% concordam que as casas de apostas estão “viciando os brasileiros”.



O estudo conclui que a crise das bets é resultado de um sistema que operou e opera com muito pouco freio: legalização inicial sem salvaguardas, omissão regulatória nos primeiros anos, plataformas que retêm o usuário, publicidade irrestrita, influenciadores remunerados, comissões pagas sobre a perda de quem é recrutado.



Sem perspectivas



E adverte que qualquer resposta que ignore as mulheres será insuficiente. São elas que ocupam todas as posições da crise e que já contêm o estrago, sozinhas, muitas vezes sem informação, sem apoio e sob julgamento.



Caminho que, ao menos até agora, o governo não tem se mostrado interessado em enfrentar.

Encontro em Xangai de Tomé França. - Divulgação

Dilma e Tomé



O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, esteve nesta quarta-feira (26), em Xangai, para uma reunião com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff, na qual ficou encaminhado que o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) apresentará ao Banco do Brics propostas de projetos nas áreas de portos, aeroportos e hidrovias, que possam ser analisadas para financiamento em condições mais favoráveis.



Correu um grande risco de ser cobrado em público pela ex-presidente do Brasil, que não aceitava governador ou prefeito que apenas dissesse que apresentaria projetos. Com franqueza, que lhe era conhecida, ela despachava o interlocutor dizendo que, quando tivesse o projeto, a procurasse. Mas na presidência do NDB, Dilma é mais resiliente.



Polo Industrial de Manaus. - Divulgação

Brasil das motos



O segmento de Duas Rodas, ou seja, a produção de motocicletas, já representa 20,91% de todo o faturamento do PIM (Polo Industrial de Manaus) , consolidando-se como um dos principais motores da economia industrial da Amazônia.

Em 2025, o setor movimentou R$ 44,74 bilhões, gerou 20.288 empregos diretos e produziu cerca de 2,2 milhões de motocicletas, mantendo o Brasil entre os cinco maiores fabricantes do mundo. E até maio, as empresas do segmento já haviam aplicado US$ 1,49 bilhão na ampliação de suas operações



A IA na publicidade



O CEO da Smart Consultoria, Eduardo Schüler, tem uma opinião crítica sobre a Inteligência Artificial na publicidade, setor onde fez sua carreira de mais de 20 anos. Segundo ele, poucas tecnologias provocaram uma corrida tão intensa quanto a inteligência artificial. Esse encantamento era inevitável. Mas uma campanha não se torna memorável porque foi produzida mais rapidamente. O consumidor não estabelece vínculo emocional com uma tecnologia. Ele estabelece vínculo com histórias, símbolos, pessoas e ideias capazes de representar aquilo em que acredita. Durante algum tempo, a pergunta no setor era: "Como usamos inteligência artificial?". Em pouco tempo, ela será outra: "Vale a pena usar inteligência artificial neste projeto?". Porque nenhum software decide sozinho qual história merece ser contada.

Brasil recebe a tradicional panela de arroz japonesa Zojirushi - Divulgação



Panela de arroz



Está chegando ao Brasil a marca japonesa Zojirushi , com mais de um século de história e reconhecida internacionalmente por suas panelas elétricas de arroz. Fundada em Osaka, em 1918, a Zojirushi chega ao Brasil com grande campanha na TV para lançar uma nova estratégia de comunicação no Brasil para alcançar consumidores além do público historicamente ligado à cultura japonesa.



Tecnologia no varejo



O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife), Fred Leal, lidera comitiva de empresários e gestores de todo o país para a 58ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, o OmniVarejo 2026. O evento acontece amanhã (27) e sexta (28) no Centro de Convenções de João Pessoa, na capital paraibana. É o principal fórum de debates e tendências do setor.

Sistema de tramitação 100% digital dos processos relacionados a terrenos da PCR. - Divulgação



PCR 100% digital



A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife iniciou a tramitação 100% digital dos processos relacionados a terrenos, com a nova opção “terreno” disponível no portal de Licenciamento Unificado do município. A novidade permite que processos de parcelamento, medição, alteração e regularização de glebas e lotes sejam realizados de forma georreferenciada, com expectativa de reduzir em até 70% o tempo de tramitação.

A medida completa o ciclo de digitalização do licenciamento urbanístico, que passa a contar com tramitação digital desde a aprovação do terreno até a emissão do Habite-se. E até a Certidão para Registro no Cartório de Imóveis passa a ser emitida automaticamente com o deferimento, eliminando a necessidade de abertura de um novo processo para solicitá-la.

