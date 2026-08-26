Terras raras brasileiras. O governo dos Estados Unidos aporta dinheiro diretamente na única mina que está em fase de produção no país.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Uma empresa do governo de Trump comprara a produção da Serra Verde por 15 anos sem previsão de implantação de beneficiamento no Brasil.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O governo dos Estados Unidos mostrou nesta segunda-feira (24) que só se interessa por um negócio envolvendo o Brasil: terras raras. A administração Trump elevou de US$ 500 milhões para US$ 750 milhões seu aporte no veículo financeiro criado para adquirir a produção da Serra Verde, única mineradora de terras raras em operação comercial no Brasil.



A aquisição da Serra Verde pela USA Rare Earth, avaliada em US$2,8 bilhões, tem uma estrutura financeira total de US$1,55 bilhão. O veículo financeiro comprará 100% da produção inicial de quatro minerais estratégicos pelo prazo de 15 anos. A movimentação reforça a atuação direta do governo americano na formação de cadeias de suprimento alternativas à China.



Toda produção



A USA Rare Earth é uma empresa negociada na Nasdaq e comunicou que foram concluídos os arranjos para a compra da Fase 1 de produção de terras raras da mineração Serra Verde, em Goiás, no Brasil. A operação se deu por meio de uma sociedade de propósito específico (SPV, na sigla em inglês) que concluiu uma capitalização de US$ 1,55 bilhão.



Mas não foi uma compra de empresa por empresa. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos se comprometeu com investimento de US$ 750 milhões na SPV, US$ 250 milhões a mais do que estava previsto no acordo original.



Garantia de compra



Esse acordo inclui cláusulas de “take or pay” (garantia de compra) e preços mínimos, o que, segundo a empresa, é vital para assegurar o desenvolvimento de uma cadeia integrada de valor no segmento de terras raras. A capitalização atende a uma das condições da USA Rare Earth para o fechamento da operação de fusão com a Serra Verde.



Embora a operação tenha claramente o sentido de apenas extrair os minerais críticos, o presidente da Serra Verde, Ricardo Grossi, disse que a proposta de fusão com a USÁ Rare Earth permite à mineradora brasileira ter acesso a novas capacidades em toda a cadeia.



Num primeiro momento serão produzidas até 6.400 toneladas de óxidos totais de terras raras por ano, até o fim de 2027. E num segundo, a empresa poderá dobrar a produção da mina antes do fim da década. Mas em duas fases é apenas exploração mineral. A diferença é que são terras raras.

Sem biometria facial para liberar consignado. - Divulgação

INSS mais fácil



Os bancos especializados no segmento de crédito consignado conseguiram uma vitória depois de meses de pressão no Ministério da Previdência. Desde esta segunda-feira (24), o INSS voltou atrás numa regra criada em maio, depois do escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e extinguiu a exigência de biometria facial para liberar consignado.



Agora, quem não tem biometria cadastrada consegue contratar mesmo assim, validando só os dados bancários pelo aplicativo Meu INSS. A mudança chega num momento em que o mercado de crédito já mostra sinais de tensão. A medida tem cheiro e cara de ação eleitoreira. Não houve redução na contratação de empréstimos em 2026, mas os bancos médios se queixam de que poderiam emprestar mais.



Afrouxamento



Segundo o Portal da Transparência Previdenciária de maio de 2026, o número de contratos de empréstimo consignado de janeiro a maio deste ano (47,2 bilhões) já é superior a todo o acumulado de 2024 (41 bilhões) e 2025 (45,8 bilhões).



O INSS pagou 35.371.625 benefícios previdenciários e 6.645.544 benefícios assistenciais em maio. E os bancos emprestaram aos pensionistas e aposentados R$ 281,1 bilhões até aquele mês, segundo dados do Banco Central. Tecnicamente não faz qualquer sentido abrir mão da biometria facial, mas o governo decidiu afrouxar os controles.



Fraude no INSS - Divulgação

Reconhecimento facial



A mudança não representa o fim do reconhecimento facial nos empréstimos do INSS. A nova forma de validação será oferecida somente quando o sistema não encontrar uma biometria do beneficiário nas bases governamentais. Quem possui fotografia vinculada às bases biométricas consultadas pelo sistema continuará utilizando a validação facial. Também será necessário cumprir as demais exigências da operação.



A decisão do INS acontece um ano e quatro meses depois de deflagrada a Operação Sem Desconto, que apontou supostos descontos fraudulentos de mensalidades associativas em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A autarquia cria norma que permite concessão de crédito consignado sem o uso de biometria facial nas bases do governo federal.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o diretor-geral da Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso. - Divulgação

Pemex-Petrobrás



Uma parceria da Pemex-Petrobrás para perfurar e comprovar com sucesso a existência de recursos de hidrocarbonetos sob a camada de sal, poderá abrir uma nova e importante província de petróleo e/ou gás que poderia mudar a sorte da Pemex. Explica-se: a estatal mexicana tem visto sua produção diminuir nos últimos anos e tem dependido do apoio financeiro do governo para refinanciar suas enormes dívidas.



A parceria visa novas descobertas e oportunidades para otimizar e aumentar a produção em águas profundas, áreas de óleo pesado e extrapesado, campos maduros e potencial pré-sal no Golfo do México. Uma situação que o pré-sal do Brasil deve viver após o ano de 2030.



A quarta-feira é o melhor dia da semana para procurar emprego. - Divulgação

Dia de emprego



Um relatório de inteligência de talentos da Sim Carreira feito pela plataforma Hiring Signals revela que a quarta-feira foi o principal dia de abertura de vagas, concentrando 21,5% das oportunidades do mês. O movimento se mantém elevado na quinta-feira (17,0%) e na sexta-feira (16,4%), antes de cair no fim de semana. Mas isso tem a ver com vagas para profissionais com ensino superior completo.



Multa ao TikTok

De forma bem discreta, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) aplicou uma multa de R$ 153,7 milhões ao TikTok por falhas na proteção de crianças e adolescentes que utilizam a plataforma.

A decisão coloca novamente no centro do debate a responsabilidade das redes sociais sobre a segurança de menores, especialmente em relação à coleta e ao tratamento de dados, aos mecanismos de verificação de idade e à capacidade das empresas de identificar e reduzir riscos no ambiente digital. O TikTok não comentou a punição.



STJ decide que milhas aéreas possuem valor patrimonial e podem quitar dívidas. - Divulgação

Dívidas e milhas



Quem tem dívidas e milhas precisa ficar atento. A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou um precedente inédito que impacta diretamente o bolso dos brasileiros e o mercado de programas de fidelidade. Ao reconhecer que milhas aéreas possuem valor patrimonial e operam como uma "moeda virtual", a Corte autorizou a penhora desses pontos para o pagamento de dívidas.



Essa decisão muda as regras do jogo: transforma o que muitos viam apenas como um benefício em um verdadeiro ativo digital passível de bloqueio judicial. A medida afeta não apenas os consumidores endividados, mas também joga luz sobre o aquecido mercado de compra e venda de milhas por plataformas de terceiros.



Dark Horse fora

O BNDES recebeu 412 propostas no edital de seleção pública de patrocínio cultural voltado ao setor do audiovisual. As inscrições se encerraram no dia 13 de agosto. Ao todo, foram apresentados pedidos de patrocínio para 371 filmes e 41 festivais. Serão contemplados 15 filmes de longa-metragem e três festivais de cinema nacional que demonstrem potencial para movimentar o setor de turismo e serviços.

Cada um dos 18 selecionados receberá R$ 600 mil, totalizando R$ 10,8 milhões em patrocínio do BNDES. Muito pouco para o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. O filme recebeu registro (ROE) na Ancine, mas enfrenta investigações e etapas burocráticas antes de uma possível liberação nos cinemas brasileiros.

Falta pedreiro



No primeiro semestre de 2026, a construção civil teve o registro de 168.962 novos postos de trabalho, impulsionados sobretudo por obras de infraestrutura e edificações. Mas o setor enfrenta um desafio estrutural com a falta de mão de obra especializada suficiente para atender toda a demanda. E isso já reflete diretamente na composição de custos do setor: há 25 anos, a mão de obra representava cerca de 40% do Custo Unitário Básico (CUB), enquanto os materiais respondiam por 60%.



Hoje, essa proporção se inverteu, aproximando-se de 60% para mão de obra e 40% para insumos. Estão em falta mestres de obras, pedreiros, carpinteiros, armadores, eletricistas, instaladores hidráulicos e operadores de máquinas. E isso mudou as relações de trabalho nos canteiros: as horas trabalhadas foram substituídas pela remuneração por produtividade ou tarefa executada.



Curto e longo



A aérea Azul opera o voo mais rápido e vai operar também o voo mais longo da aviação comercial brasileira. Com um tempo de 35 minutos, a ligação entre João Pessoa (PB) e Recife (PE) se destaca como o voo mais rápido. Já o voo direto entre o aeroporto de Viracopos (SP) e Boa Vista (RR), que terá início no fim deste mês, será o mais longo, com duração de 4h45. Os voos de ida e volta entre Recife (PE) e Porto Alegre (RS) e o voo entre Recife (PE) e Manaus (AM) são os mais longos.



José Geraldo Eugênio de França, da Embrapa - Divulgação

Milho e Sorgo



O professor da UFRPE, Geraldo Eugênio, fala na sexta-feira (04), durante a 33ª Agrinordeste, no Pernambuco Centro de Convenções, sobre “Os desafios e oportunidades da produção de milho e sorgo em Pernambuco". Em foco, o Sertão do Araripe, que desponta como nova fronteira agrícola no estado.