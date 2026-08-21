Para Raquel Lyra, mudança de atitude do governo como ator de desenvolvimento é diferencial na economia pernambucana

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Governadora diz que empresários mudaram percepção da atitude do governo que passou a entender demandas e buscar soluções para ambiente de negócios

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Na sabatina que teve ontem na Rádio Jornal, que liderou a divulgação em todas as plataformas do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra creditou a nova postura do governo (que deixou de ter uma atitude marcadamente fiscalizadora e sem diálogo com o empresariado local) para ter uma postura mais colaborativa como o grande diferencial da presença do governo como ator na economia do estado.



A candidata enfatizou que, no atual período de gestão, foi necessário primeiro “limpar o mato alto” para depois mudar a atitude e passar a conversar sobre ações de ajuda às empresas que, segundo ela, foram determinantes para que os empresários passassem a ter confiança de que o Estado agora tinha uma gestão séria e honesta, o que permitiu a captação de investimentos que, segundo ela, somam R$ 40 bilhões.



Bacia leiteira



Ela destacou ações como a mudança na renegociação de dívidas e a modernização da legislação que, em setores como o de leite, devolveram a Pernambuco a liderança regional na produção. E também lembrou os investimentos em estradas, com foco na melhoria das condições de produção, como a fruticultura irrigada, cuja estrada foi uma das primeiras a ter melhorias.



Ela falou ainda da abordagem do governo de Pernambuco em relação à ferrovia Transnordestina e à transposição das águas do Rio São Francisco como fatores estratégicos para o desenvolvimento do estado para além do próximo governo se conseguir a reeleição.



Governadora respondeu à pergunta dos jornalistas do SJCC - Jailton Junior JC A Imagem.

Transnordestina



Para a governadora, o discurso de defesa da Transnordestina não é que ela saia de Suape e chegue a Eliseu Martins (PI), mas que prossiga até o encontro com a Ferrovia Norte-Sul, no Maranhão, criando um novo corredor de logística de impacto regional estratégico.

Em relação à transposição, ela disse que seu objetivo é a conclusão da primeira fase da Adutora do Agreste e o avanço na segunda etapa que vai permitir o aproveitamento no estado dos benefícios da transposição.



Transposição parada



Ele criticou a estratégia das administrações passadas que se concentraram apenas na construção de subestações sem avançar na ampliação da rede de adutoras que permitem a chegada da água às cidades. Ela criticou a falta de projetos que travaram o recebimento de recursos federais.



Raquel Lira repetiu, durante a conversa comandada pela jornalista Natália Ribeiro, a expressão “limpar o mato alto” para ressaltar o descaso da gestão pública anterior. E lembrou que, quando começou a trabalhar para retomar o projeto da Transnordestina, ouviu de vários interlocutores que deveria esquecer o projeto e se concentrar em coisas mais rápidas e visíveis, como as obras da BR-232.



Buscar soluções



“Eu disse não e fui atrás de apoio, especialmente do presidente Lula, que me estimulou a buscar soluções”. Raquel Lyra aproveitou para, em várias respostas, ressaltar o apoio que seu governo recebeu do presidente, embora não tenha declarado seu voto pessoal à reeleição de Lula. E insistiu que uma das grandes dificuldades que encontrou quando tomou posse em 2023 foi a falta de projetos para todas as obras de maior envergadura.



Ele citou o caso do Arco Metropolitano (que está sendo discutido há mais de 10 anos) e sequer tinha um projeto básico. Ele afirmou que isso não aconteceu apenas com o projeto que deve desafogar o trânsito entre Abreu e Lima e Cabo de Santo Agostinho, mas com o de várias estradas, especialmente as que poderiam receber recursos federais.



Governadora Raquel Lyra na Sabatina da Rádio Nornal no SJCC. - Jailton Junior

Novo mandato



A governadora falou que um novo mandato vai permitir que o estado possa fazer novos investimentos em infraestrutura e acelerar projetos como o de financiamento a moradias, assim como o de duplicação de rodovias.



Nós estamos mostrando que Pernambuco tem uma governadora honesta, trabalhadora, que dia e noite trabalhou e organizou a casa que estava desmantelada. Nós ainda estamos organizando tudo, mas olhando para frente.



Quem investe



Segundo a governadora, Pernambuco passou a tratar bem aqueles que investem no nosso estado e parou a fuga de empreendedores. “Muita gente foi embora daqui porque Pernambuco tratava o empreendedor quase como um adversário. Ela lembrou que em 2021, Pernambuco, segundo o relatório do Banco Mundial, chegou a ser o pior lugar para fazer negócios do Brasil.



Ao falar sobre as ações de captação de novos empreendimentos, Raquel Lyra lembrou que nas suas conversas fora do Brasil ouviu várias vezes depoimentos de atores internacionais (que conhecem o estado) afirmando: “Governadora, nós precisamos de um governo sério, de um governo célere, de um governo eficiente e você está conseguindo entregar isso”.



Trabalho de equipe



“É claro que eu não faço isso sozinha. Isso é resultado de muito trabalho e muita seriedade de uma equipe dedicada a tratar a coisa pública. Mas confiança e transparência nas relações empresariais são fundamentais”, concluiu a candidata.

Masterboi tem 100% de conformidade pela quinta vez consecutiva no ciclo de auditorias do Ministério Público Federal que avalia os frigoríficos da Amazônia Legal. - Divulgação

Masterboi

A Masterboi tem 100% de conformidade pela quinta vez consecutiva no ciclo de auditorias do Ministério Público Federal que avalia os frigoríficos da Amazônia Legal. O desempenho coloca a empresa entre os frigoríficos com 0% de irregularidades nas auditorias realizadas no Pará e Tocantins pelos controles sobre a origem da matéria-prima e reforça a estratégia de governança socioambiental da companhia. Entre os critérios estão mecanismos destinados a evitar a aquisição de gado associado ao desmatamento ilegal, à grilagem, à invasão de áreas protegidas, de terras indígenas e quilombolas ou a situações de trabalho análogo ao de escravo.

Inadimplentes



Novo levantamento da Serasa Experian, revela que mais de 9,1 milhões de CNPJs estavam negativados em junho ultimo numa alta de 16,67% em relação ao mesmo mês de 2025. Juntas, as empresas acumulam R$ 232,9 bilhões em dívidas e, em média, cada CNPJ possui 7,3 contas em atraso. Micro e pequenas empresas representam 8,6 milhões dos negócios inadimplentes.

A reportagem do JC o reuniu as principais pizzarias e restaurantes do Grande Recife que irão oferecer condições especiais durante esta semana - Foto: Divulgação/GreenMix A reportagem do JC o reuniu as principais pizzarias e restaurantes do Grande Recife que irão oferecer condições especiais durante esta semana - Foto: Divulgação/GreenMix



Mercado de pizzarias



O Recife recebe nesta terça-feira (25) a primeira edição nordestina do Pizza Masters, encontro voltado à profissionalização e ao desenvolvimento de negócios no mercado de pizzarias. O evento deve reunir mais de 400 empresários e gestores no Centro de Convenções de Pernambuco, colocando a capital pernambucana na rota nacional de um segmento que movimenta cerca de R$ 24,4 bilhões por ano no Brasil, de acordo com a InfoMoney.

A programação do Pizza Masters debaterá gestão financeira, delivery, marketing, operação, liderança e estratégias de crescimento — reflexo da crescente demanda por profissionalização no setor de food service.



Carros Antigos



Neste domingo (23), o Shopping Costa Dourada promove o Encontro de Carros Antigos. O evento ocorre na área externa do centro de compras, a partir das 12h, e vai ter a exibição de mais de cem veículos originais cedidos por membros do Clube do Fusca de Pernambuco do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Tamandaré, Gravatá, Bezerros e Caruaru, entre outras cidades de Pernambuco.



Lei das S.A



O IAP- Instituto dos Advogados de Pernambuco aproveita a data de 50 anos da Lei das S.A. para refletir sobre seus impactos no ambiente empresarial e desafios postos para as próximas décadas. O IAp vai receber no próximo dia 3 de setembro Nelson Eizirik no Ruizito Cocina (RioMar Recife), a partir das 11h30, numa parceria com o CESA-Centro de Estudos das Sociedades de Advogados.





