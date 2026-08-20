Suape retoma área de 55 hectares com potencial para novos investimentos destinada inicialmente ao Estaleiro Vard Promar

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Terreno próximo à Ilha de Tatuoca em área molhada tem possibilidades de novos empreendimentos industriais, logísticos e portuários.

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O Complexo Portuário de Suape obteve, no último dia 10, uma decisão favorável no Tribunal Arbitral num procedimento que confirmou a validade da rescisão de parte do Contrato de Arrendamento firmado com a Vard Promar que reconheceu a regularidade do processo administrativo conduzido pelo complexo no sentido de reaver uma área de 55 hectares, com localização privilegiada dentro do território de Suape com potencial para receber empreendimentos de grande porte que integram o planejamento do complexo.



O terreno fica próximo à Ilha de Tatuoca e se destaca principalmente por ser uma área molhada, condição que amplia as possibilidades de aproveitamento por atividades industriais, logísticas e portuárias que necessitam de acesso à infraestrutura marítima. Ela compõe a área de 80 hectares inicialmente destinada ao estaleiro, mas que nunca foi ocupada pela empresa. A dimensão e as características do local tornam o ativo especialmente relevante para a atração de novos investimentos.



Área menor



Com sua chegada a Pernambuco, o estaleiro se instalou numa área de apenas 25 hectares, que permanece em seu poder para o funcionamento da indústria naval e é regida por instrumento contratual distinto. Nos últimos anos, Suape manifestou interesse em reaver os 55 hectares, mas o Vard Promar desejava permanecer com a área integral de 80 hectares, o que fez Suape levar o caso para o Tribunal Arbitral, que há 10 dias validou o direito do Complexo Industrial e Portuário.



A disponibilidade dos 55 hectares abre uma nova frente para o planejamento de Suape, sobretudo pela possibilidade de destinar uma área dessa dimensão e com acesso à zona portuária a projetos que demandem condições específicas de operação. A definição do futuro uso levará em consideração a vocação do terreno, sua integração à infraestrutura existente e a capacidade de gerar novas atividades econômicas no complexo.



Estaleiro-Vard-Promar Suape. - Divulgação

Terreno ocioso



A decisão de retomar o imóvel ocorreu após a constatação de que praticamente toda a área permanecia ociosa, sendo apenas 1,75 hectares utilizados como depósito de apoio operacional. A decisão alcança exclusivamente os 55 hectares vinculados ao contrato de arrendamento e não interfere nas operações da Vard Promar.



O Vard Promar S.A. foi inaugurado em 13 de agosto de 2009. O seu principal acionista é a Fincantieri, um dos maiores grupos de construção naval do mundo e líder na construção e transformação de embarcações de cruzeiro, navios, navios de petróleo e gás e navios para energia eólica offshore, bem como na produção de sistemas e componentes, serviços pós-venda e soluções para interiores marítimos.



Navio gaseiro entregue pelo Estaleiro Vard Promar de Suape. - Divulgação

Navios Petrobras



Em 2018, o Vard Promar entregou o navio de maior valor agregado já produzido no Brasil. O Skandi Recife, um navio com tecnologia de ponta que vai auxiliar a Petrobras a se conectar aos novos poços de petróleo do País e, segundo o Ministério dos Transportes, está orçado em R$1 bilhão. O navio da classe PLSV é um navio complexo que faz o lançamento das linhas flexíveis que conectam os poços às linhas de produção de petróleo, o que exigiu muita tecnologia agregada e alta precisão.



O estaleiro foi responsável pela construção dos navios gaseiros da Transpetro, Oscar Niemeyer, José Alencar, Barbosa Lima Sobrinho (o primeiro navio gaseiro totalmente construído no estaleiro em Suape, entregue em janeiro de 2016) e o Darcy Ribeiro. Em 2019, o Estaleiro Vard Promar disputou a construção de quatro corvetas da Marinha, mas perdeu a disputa para o projeto de aproximadamente R$ 500 milhões.



Visão do TCU



Foi assim: O plenário do TCU (Tribunal de Contas da União) derrubou uma medida cautelar imposta pelo ministro Augusto Nardes na última semana que paralisou o contrato de uma área logística no porto de Santos cujo vencedor foi um consórcio sem qualquer experiência no setor que tem entre seus donos o sogro do ministro Bruno Dantas, que integra a corte. Na hora do plenário analisar sua decisão, o ministro Augusto Nardes.

Por sua vez, Bruno Dantas se declarou impedido e não participou do julgamento. De qualquer forma, ainda que o TCU tenha decidido pela manutenção do certame, ele está suspenso por decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



Comida de Pet



As exportações brasileiras de alimentos para cães e gatos podem dobrar nos próximos cinco anos e atingir 200 mil toneladas anuais. A projeção foi apresentada pelo consultor de mercado e fundador da Triple Three International Market Research, Ivan Franco, durante a segunda edição do Petfood Forum Brasil, realizado dentro da PET South America, a principal feira de negócios pet da América Latina. Atualmente, o país exporta 100 mil toneladas de pet food por ano. Caso a projeção se concretize, poderá disputar a liderança sul-americana nas exportações do setor.



Torresmofest



O Shopping Guararapes promove a nova edição do Torresmofest entre os dias 3 e 7 de setembro. Localizado no estacionamento em frente à Portaria A (entrada Carrefour), o Festival é pensado para promover momentos de convivência entre gerações. Segundo a gerente de marketing, Dora Linhares, a iniciativa reforça a busca constante do shopping por proporcionar experiências incríveis para toda a família.



Parceria entre o SESI Pernambuco e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI). - Divulgação

Centro de Robótica



O SESI Pernambuco inaugura, nesta quinta-feira (20), o Centro Avançado de Robótica, instalado no ParqTel no bairro da Várzea, no Recife. Pioneira no Nordeste, a iniciativa amplia a estrutura destinada à formação tecnológica dos estudantes e cria um ambiente permanente para o desenvolvimento de talentos em áreas que estão transformando a indústria e o mundo do trabalho.

O espaço contará com recursos para robótica de alto desempenho, programação, eletrônica, fabricação digital, automação, impressão 3D e prototipagem, além de atividades relacionadas a tecnologias emergentes.

Também será utilizado na preparação e no treinamento das equipes que representam o SESI nas modalidades FIRST Tech Challenge (FTC) e FIRST Robotics Competition (FRC). O projeto é uma parceria entre o SESI Pernambuco e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI).



Devedor Contumaz



Coordenada pela tributarista, Mary Elbe Queiroz, Rosely Cruz e Luiz Eduardo Trindade. O livro A Recuperação Judicial e o Devedor Contumaz será lançado nesta quinta (20), no III Workshop sobre Prevenção e Solução de Conflitos Tributários realizado no Novotel Recife Marina. A publicação coloca em debate a questão dos impactos da Lei Complementar nº 225/2026, que instituiu o Código de Defesa do Contribuinte. A obra busca contribuir para a delimitação dos espaços de atuação do Fisco e das garantias necessárias à continuidade da atividade empresarial.



Moda de Natal ja a venda no atacado. - Divulgação

Moda de Natal



A Appel Home, uma das marcas mais tradicionais de cama, mesa e banho do Brasil lançou sua coleção natalina própria, sempre renovada com novidades para atender à demanda crescente da data. Já no mês de julho, cinco meses antes do Natal, a companhia tem a coleção 2026 disponível para venda aos lojistas. O Natal é, historicamente, a data mais relevante do calendário do varejo brasileiro. Apresentando a coleção, traz produtos de mesa posta da Casa Argivai, marca adquirida pela Appel Home em 2025.



