fechar
JC Negócios | Notícia

Operadora liderada por empresárias pernambucanas assume controle do BRT Sorocaba, referência em transporte coletivo

Empresa programa eletrificação da frota, construção de novos terminais e ampliação do serviço cuja qualidade do melhor sistema em operação no país.

Por JC Publicado em 20/08/2026 às 17:30
BRT Sorocaba adquirido por empresa pernambucana.
BRT Sorocaba adquirido por empresa pernambucana. - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A empresa MobiBrasil Sorocaba, controlada pela Terra Transportes e Participações, é a nova controladora do sistema de transporte coletivo BRT Sorocaba após adquirir a totalidade dos 50% de participação que pertenciam à sua parceira, a CS Brasil Transportes.

O BRT Sorocaba é considerado referência no setor de transporte coletivo do País pela boa operação e avaliação, e agora passa a ter controle de uma companhia com DNA puramente pernambucano liderada pelas irmãs Nierge, Tatiana e Andrea Chaves.

A transação com a MobiBrasil Sorocaba faz parte de uma reorganização societária na qual a Simpar (controladora da CS Brasil) passa a gerir outros terminais em São Paulo. Ao se comunicar com os colaboradores, a MobiBrasil demonstrou transparência e valorização humana. Nos comunicados internos, explica a aquisição e garante que tudo terá continuidade.

DIVULGAÇÃO
BRT Sorocada é referência de qualidade do país. - DIVULGAÇÃO

A holding apresenta o acordo estratégico não apenas como uma simples transação financeira, mas como uma evolução natural que consolida a presença da marca em mercados estratégicos de mobilidade urbana. A proposta de ampliação da eletrificação da frota e de construção de dois novos terminais, com investimentos totais de R$ 150 milhões, para melhoria do sistema.

O BRT Sorocaba se consolidou como referência nacional em transporte público coletivo, destacando-se por ser a primeira Parceria Público-Privada (PPP) de seu setor no Brasil. O pioneirismo do modelo se reflete em resultados de alto impacto social e operacional, sendo apresentado recentemente na Pesquisa Qualimob como um exemplo prático de que o transporte municipal pode conquistar uma imagem extremamente positiva diante da população.

O sistema opera há seis anos com extrema eficiência no interior paulista e alcança a expressiva marca de 1,85 milhão de passageiros transportados todos os meses.

De acordo com os dados de 2025, o BRT Sorocaba apresenta um índice de aprovação de 81,9% entre os usuários, o que representa um crescimento de 17% no Índice de Satisfação Geral. Esse sucesso é sustentado por um investimento robusto de R$ 475 milhões na infraestrutura, que engloba corredores exclusivos, terminais integrados e uma frota moderna de 120 ônibus climatizados, todos monitorados por mais de 1.400 câmeras de segurança.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Ônibus elétricos têm crescimento de 92,5% no 1º semestre de 2026 comparado com 2025
TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus elétricos têm crescimento de 92,5% no 1º semestre de 2026 comparado com 2025
Marco Legal do Transporte avança, mas não responde à questão central sobre quem vai pagar a conta na catraca do ônibus
Coluna JC Negócios

Marco Legal do Transporte avança, mas não responde à questão central sobre quem vai pagar a conta na catraca do ônibus

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.