Operadora liderada por empresárias pernambucanas assume controle do BRT Sorocaba, referência em transporte coletivo

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Empresa programa eletrificação da frota, construção de novos terminais e ampliação do serviço cuja qualidade do melhor sistema em operação no país.

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A empresa MobiBrasil Sorocaba, controlada pela Terra Transportes e Participações, é a nova controladora do sistema de transporte coletivo BRT Sorocaba após adquirir a totalidade dos 50% de participação que pertenciam à sua parceira, a CS Brasil Transportes.



O BRT Sorocaba é considerado referência no setor de transporte coletivo do País pela boa operação e avaliação, e agora passa a ter controle de uma companhia com DNA puramente pernambucano liderada pelas irmãs Nierge, Tatiana e Andrea Chaves.



A transação com a MobiBrasil Sorocaba faz parte de uma reorganização societária na qual a Simpar (controladora da CS Brasil) passa a gerir outros terminais em São Paulo. Ao se comunicar com os colaboradores, a MobiBrasil demonstrou transparência e valorização humana. Nos comunicados internos, explica a aquisição e garante que tudo terá continuidade.



BRT Sorocada é referência de qualidade do país. - DIVULGAÇÃO

A holding apresenta o acordo estratégico não apenas como uma simples transação financeira, mas como uma evolução natural que consolida a presença da marca em mercados estratégicos de mobilidade urbana. A proposta de ampliação da eletrificação da frota e de construção de dois novos terminais, com investimentos totais de R$ 150 milhões, para melhoria do sistema.



O BRT Sorocaba se consolidou como referência nacional em transporte público coletivo, destacando-se por ser a primeira Parceria Público-Privada (PPP) de seu setor no Brasil. O pioneirismo do modelo se reflete em resultados de alto impacto social e operacional, sendo apresentado recentemente na Pesquisa Qualimob como um exemplo prático de que o transporte municipal pode conquistar uma imagem extremamente positiva diante da população.



O sistema opera há seis anos com extrema eficiência no interior paulista e alcança a expressiva marca de 1,85 milhão de passageiros transportados todos os meses.



De acordo com os dados de 2025, o BRT Sorocaba apresenta um índice de aprovação de 81,9% entre os usuários, o que representa um crescimento de 17% no Índice de Satisfação Geral. Esse sucesso é sustentado por um investimento robusto de R$ 475 milhões na infraestrutura, que engloba corredores exclusivos, terminais integrados e uma frota moderna de 120 ônibus climatizados, todos monitorados por mais de 1.400 câmeras de segurança.

