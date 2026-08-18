João Campos aposta no discurso do futuro, apaga Paulo Câmara da história e só menciona o passado quando fala do legado de Eduardo

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Ex-prefeito aposta na captação de recursos e em ter projetos para que eles sejam realizados em pouco tempo e nas entregas de serviços à população.

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Na sabatina em que participou nesta segunda-feira (17) na sede do Sistema Jornal de Comunicação, o ex-prefeito do Recife e candidato ao governo de Pernambuco revelou que pretende conquistar os eleitores apostando num discurso de futuro.



E esse discurso prescinde do apoio do presidente Lula (a quem considera amigo) e com o qual pretende reposicionar o estado como motor do desenvolvimento econômico do Nordeste, que perdeu nos últimos quatro anos, quando o governador Raquel Lyra levou o estado a perder posição em relação aos demais estados, especialmente em indicadores de performance na educação.



Legado de Eduardo



João Campos também revelou sua estratégia de abordagem sobre o legado que o seu partido deixou quando perdeu as eleições em 2022, ignorando os oito anos de Paulo Câmara (que deixou o partido), num apagamento de seu governo de oito anos, preferindo referenciar apenas o legado de seu pai, Eduardo Campos, que escolheu Câmara, antes de sofrer o acidente que lhe tirou a vida.



O ex-prefeito do Recife revelou uma estratégia que foca na questão da saúde (prometeu a construção de quatro hospitais) e na melhoria dos indicadores da educação depois que o estado perdeu posições para outros estados do Nordeste, inclusive unidades menores como o Piauí e a Paraíba.



Apagamento



O ex-prefeito sequer cita o seu ex-correligionário. Mesmo quando lembrado de que ele pagou os empréstimos contraídos por Eduardo Campos e que, segundo João Campos, fizeram o estado ter números acima dos demais estados E diz que manterá a estratégia de captar mais recursos, com o diferencial de ter projetos melhores que os apresentados por Raquel Lyra no seu governo.



Ele revela incômodo com os números de captação de recursos da União por estados como a Bahia e o Ceará e de grandes empreendimentos como a planta da BYD (BA) e o DataCenter do TikTok (CE) quando, segundo ele, o estado não tem o que apresentar como um novo projeto.



Sabatina da Rádio Jornal com o candidato João Campos. - Divulgação

Metro e Compesa



O ex-prefeito faz questionamentos sobre dois temas que permearam o governo Raquel Lyra: a questão do Metrô que segundo ele tem uma solução que não trabalha com a expansão do sistema que em caso de sua eleição precisará de ter essa previsão orientada para o futuro e a concessão da Compesa



Para João Campos, não há destinação dos recursos para a produção de água, insistindo no discurso de que a concessão tem que ter como foco a entrega de água ao consumidor e não apenas a melhoria de performance da empresa.



Líder regional



João Campos elabora seu discurso econômico com o argumento de que Pernambuco precisa voltar a ser líder regional, o que exigirá liderança política e investimentos em infraestrutura, citando o caso da Compesa, que, no governo Raquel Lyra, poderia, na sua opinião, ter resolvido a questão. Ele afirma que sua equipe listou um conjunto de 94 obras que, ao final de um governo liderado por ele, deixará os pernambucanos livres do racionamento.



Há claramente uma estratégia na comunicação do ex-prefeito de focar na promessa de entregas de serviços à população. Isso o faz eleger o tema da Saúde como central ao prometer mais hospitais, inclusive um maior que o Restauração, apostando no apoio do governo federal que financiou o Hospital da Criança.



Comparações



Na entrevista de uma hora, João Campos insistiu nas comparações da performance de Pernambuco com os demais estados do Nordeste, procurando destacar a perda de posições, seja em indicadores sociais, seja em econômicos, e criticou a forma como a governadora atuou na questão da Transnordestina, acusando-a, após quatro anos, de não encaminhar uma solução.



Se eleito, ele promete ir ao presidente Lula e pedir a delegação de parte da obra à União, mantendo os compromissos dos trechos no sentido de Salgueiro-Suape, enquanto o governo do estado iniciaria diretamente as obras de Suape até o encontro dos trilhos com os da obra a cargo do governo federal.



Novos temas



Sendo a primeira entrevista, naturalmente não é suficiente para se captar uma visão do que João Campos desenha para outros temas.



Mas suas afirmações na sabatina da Rádio Jornal permitem perceber que ele perseguirá o discurso de focar no futuro (2026/2029) e só se referiu ao passado quando lembrar o legado do seu pai (2006/2014). É como se para ele o que aconteceu na administração pública do estado no período 2015/2022 não tivesse existido.

Programa de Conformidade Fiscal da secretaria da Fazenda de Pernambuco - Divulgação

PIX, DAE e GNRE



Contribuintes de Pernambuco passam a contar, a partir desta terça-feira (18), com o PIX como uma das opções para o pagamento de documentos de arrecadação da Secretaria da Fazenda de Pernambuco.

Nesta primeira etapa, a modalidade estará disponível, nos bancos credenciados, para o Documento de Arrecadação Estadual (exceto para IPVA) e para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). Os documentos continuarão sendo emitidos com o código de barras e passarão a apresentar também o QR Code para pagamento por PIX.



Neoindustrialização



Nesta quarta-feira (19), o Conselho Regional de Economia de Pernambuco (Corecon-PE) realiza o Seminário em Comemoração ao Dia do Economista 2026. O evento será no Auditório do Banco Central, no Recife, reunindo economistas, pesquisadores e especialistas para discutir o tema “O Projeto de Neoindustrialização Brasileira: desafios para o Nordeste”.



Curativo da tilápia



A Biotec, uma empresa de São Paulo que não é do setor farmacêutico, venceu o edital para produzir, numa fábrica nova em Jaguaribara (interior do Ceará), o curativo à base de tilápia. Ela tenta obter financiamento para construir a fábrica, certificá-la junto à Anvisa e, depois, obter certificação de Boas Práticas de Fabricação, entre outras certificações.



TIM corporativa



Nesta quarta-feira (19), no restaurante Pobre Juan, tem o TIM Experience Day Recife, evento para reunir clientes, lideranças do mercado corporativo e parceiros estratégicos em uma agenda exclusiva de relacionamento e troca de experiências.



O diretor de Vendas B2B, Marcelo Comin, e o gerente de Vendas B2B, Marcelo De Vicq, apresentarão tendências e soluções inovadoras. O foco é mostrar como essas tecnologias podem acelerar resultados, impulsionar a competitividade e apoiar as empresas em suas jornadas de crescimento e inovação.



Tomé no LIDE



O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, e o presidente da ANAC, Tiago Faierstein, são os convidados do encontro empresarial no Executive Lounge do Hotel Atlante Plaza nesta sexta-feira (21) de agosto, das 8h30 às 11h, que abordará a realidade dos portos e aeroportos no Brasil e seu impacto na competitividade do Nordeste e de Pernambuco e os gargalos estruturais e estratégias para o desenvolvimento do setor logístico regional.



Academia em edifícios residenciais. - Dilvulgação

Academia e piscina



Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica mostra que 52% dos entrevistados gostariam de ter academia no prédio ou na residência, o maior percentual entre os ambientes ligados ao bem-estar. O dado mostra uma mudança no comportamento do consumidor para facilitar a rotina, reduzir deslocamentos e incorporar hábitos de cuidado pessoal ao dia a dia. Academia e piscina concentram 74% do uso das áreas comuns entre os moradores .



Crescimento de carteiras digitais no Brasil. - Divulgação

Carteira Digital



Cerca de um terço dos brasileiros que possuem cartão já têm carteira digital – e 26% a utilizam ativamente no celular. O dado mais revelador está na segmentação por faixa etária: entre os consumidores de 25 a 34 anos, 47% têm e usam carteira digital no celular – o maior índice de toda a amostra. Na faixa etária de 18 a 24 anos, o índice é de 46%. A adoção também aparece em idades mais avançadas: 28% entre 35 e 44 anos, 17% entre 45 e 59 anos, e 3% entre os de 60 anos ou mais.

