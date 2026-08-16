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Pernambuco perde empresário Alexandre Maranhão

Era engenheiro e irmão da empresária Sydia Maranhão, ex-secretária de planejamento do Recife na gestão de Roberto Magalhães na década de 1990.

Por Fernando Castilho Publicado em 16/08/2026 às 13:00 | Atualizado em 16/08/2026 às 13:38
Empresário pernambucano Alexandre Júlio de Albuquerque Maranhão.
Empresário pernambucano Alexandre Júlio de Albuquerque Maranhão. - ALBUM DE FAMILIA

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Faleceu neste sábado (15), o empresário pernambucano Alexandre Júlio de Albuquerque Maranhão. Integrante de tradicional família pernambucana, aos 86 anos após internação num hospital do Recife. Viúvo, deixa 4 filhos: André, Alexandre Filho, Maria Irene e Líbia.

Ele era engenheiro de formação e irmão da empresária Sydia Maranhão, ex-secretária de planejamento do Recife durante a gestão do ex-prefeito Roberto Magalhães, no final da década de 1990.

Alexandre presidia o Grupo AJAM (formado pelas iniciais do seu nome), composto por várias empresas, com atuação nos setores imobiliário, pecuário e de energia.

Era filho do empresário Júlio Maranhão, proprietário da antiga Usina Caxangá, e atuava nos setores agropecuário (Castica Agropecuária Ltda.), de logística (Brifort - Terminais Logísticos JMF Ltda.) e imobiliário (Aurora Investimentos Imobiliários Ltda.). Na década de 90, o grupo atuou no segmento de cimento na Bahia.

O grupo AJAM atua na geração hidrelétrica, concentramos esforços na implementação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). Essas unidades, limitadas a 30 MW de potência, aproveitam os cursos naturais dos rios, sem a necessidade de construção de grandes lagos, minimizando os impactos ambientais. 

Com mais de 25 anos de experiência, a AJAM Empreendimentos e Participações Ltda se destaca como referência no mercado por sua excelência e comprometimento. Sediada na cidade do Recife, em Pernambuco, nossa atuação abrange este e mais cinco estados das regiões Norte, Nordeste e Sul do Brasil, oferecendo soluções sob medida. E participou através da joint venture Maxina do projeto do complexo do Novotel Recife, Marina Recife e Recife Expor Center.

O grupo controla a Logmaxxi, que desenvolve galpões em condomínios logísticos de alto padrão, estrategicamente posicionados para otimizar sua cadeia de suprimentos. E foi pioneiros no segmento de comercialização de terminais logísticos, nossa empresa possui mais de duas décadas de experiência, garantindo qualidade e confiabilidade em cada projeto.

E no setor agropecuário, em propriedades rurais próprias, localizadas nos estados do Pará e do Tocantins, a AJAM possui mais de 45.000 hectares de área total e mais de 50.000 cabeças de gado bovino, dedicando-se à cria, recria e engorda através das fazendas BELA VISTA (Pará) e ELDORADO E RAIO DE LUZ (Tocantins).

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Fernando Castilho

castilho@jc.com.br

É jornalista desde 1977 e formado pela Unicap. É Mestre em Ciências da Linguagem desde 2018. Já atuou no Jornal do Brasil, O Globo e Diário de Pernambuco. Assina a Coluna JC Negócios desde 1998, tendo apresentado programas de Economia nas TVs Tribuna e Jornal. Escreve sobre mídia digital e apresenta o programa Momento Econômico na Rádio Jornal de segunda a sexta, às 17h30

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