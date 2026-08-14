O futuro de Pernambuco mirando 2050 num livro que propõe a criação de uma nova estratégia de planejamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Série de debates gerou conjunto de sugestões sistematizadas numa publicação patrocinada pelo Banco do Nordeste que será distribuída em vários fóruns.

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Projeto desenvolvido ao longo de três anos ouvindo cientistas, professores e consultores de planejamento, ficou pronto o livro “Pernambuco em perspectiva - Estratégia de longo prazo” uma contribuição para os próximos gestores do estado mirando a atualização do nosso modelo de desenvolvimento, ainda ancorado nas idéias do padre Joseph Lebret contratado pelo governo de Pernambuco na década de 50 e cujo trabalho nos legou o modelo de planejamento ainda usado e que claramente dá sinais de esgotamento e nos desafia uma atualização mirado 2050.



Consultorias



O trabalho impresso é o resultado de centenas de horas de debates liderados pela Rede Gestão e revista Algo Mais com suporte de ao menos três grandes consultorias (TGI, Ceplan e Factta) que nos entregam uma proposta de constituição pelo futuro governo do que o projeto chama de Sistema Pernambucano de Planejamento Estratégico (SPPE) encarregado de pensar o desenvolvimento de longo prazo e capaz de formular, executar, monitorar e fazer avaliação estratégica orientadora dessa construção de futuro.



Várias vozes



A mobilização dos consultores Francisco Cunha e Ricardo Almeida juntou profissionais como Tânia Bacelar, Sérgio Buarque, Jorge Jatobá e Paulo Guimarães, além de ouvir depoimentos de outros 15 profissionais provocados em suas áreas de atuação e conhecimento.

O desafio foi percorrer todo o espectro de temas que pudessem ser adicionados à proposta de tentar (re) desenhar a presença de Pernambuco na Região e nacionalmente nos próximos 25 anos a partir de nossas bases econômicas e sociais atuais.



Regiões administrativas



O resultado proposto pela sugestão é um conselho que focasse, inclusive, nas especificidades das quatro grandes regiões administrativas, avançando para dentro do estado a partir da Região Metropolitana do Recife, o que nos permite trabalhar cenários que enquadrem o estado dentro de uma nova lógica concorrencial inter-regional, completamente diferente do cenário sobre o qual Joseph Lebret trabalhou em 1950 e que desafia gestores públicos e nossa classe política e empresarial.



O modelo, inclusive, avança com a sugestão de contratação de uma assessoria técnica para a elaboração do projeto que teria prosseguimento com a aprovação de projeto de lei instituindo o SPPE e, a partir daí, sua implantação como instância de governo com equipe própria vinculada à Secretaria de Planejamento.



Pernambuco em perspectiva: livro traça um perfil da economia de Pernambuco. - Tom Cabral

Vetores estratégicos



Uma das consequências, de fato, deverá ser objeto de análises das equipes dos candidatos ao governo do estado que receberão o livro nos próximos dias.

Trata-se da definição de vetores estratégicos que se dão na abordagem de questões centrais como Educação de Alta Qualidade e Formação Profissional; Ciência, Tecnologia e Inovação; e Infraestrutura e Logística Inteligente.



Emprego e renda



Naturalmente, conectados a temas transversais como Sustentabilidade Ambiental e Qualidade de Vida, aqui direcionada a emprego, renda e serviços públicos de qualidade e empreendedorismo.

O documento também lista um conjunto de metas (14) que podem ajudar na estruturação desse novo modelo, delegando uma longa lista de tarefas e ações de curto, médio e longo prazo.



Programas de governo



Documentos como “Pernambuco em perspectiva - Estratégia de longo prazo” tradicionalmente funcionam como colaboração a futuros gestores que acabam incorporando as propostas e sugestões. Equipes que escrevem programas de governo de candidatos costumam trabalhar com os dados inicialmente apurados para ampliar os horizontes dos programas de governo. Mas podem ser úteis noutros fóruns de debates.



Entretanto, o caso de Pernambuco é diferente. Depois do esgarçamento do modelo conceitual pioneiro no Nordeste brasileiro apresentado por Joseph Lebret que nos trouxe até aqui, será necessária uma nova abordagem sobre onde Pernambuco deseja estar em 2050 num cenário que, do ponto de vista fiscal, nos inclui num novo modelo de repartição tributária do qual sequer sabemos hoje os efeitos concretos.



Inteligência Artificial



Um cenário que nos insere num modelo de educação que será guiado pela Inteligência Artificial como ferramenta básica de trabalho para o desenvolvimento de um novo modelo de mercado. É que nos insere num ambiente competitivo do qual as condições atuais já não dão conta para nos manter entre os mercados mais promissores. Até mesmo regionalmente.

IA no PIB brasileiro: impacto econômico. - Divulgação

IA no PIB brasileiro



O novo relatório do Centro de Pesquisa Reglab estima que o impacto da inteligência artificial no PIB brasileiro já pode ser quantificado: A tecnologia vai adicionar R$ 986,7 bilhões à economia nacional até 2030. O número corresponde a 7,6% do PIB estimado para 2026. Entre os 12 setores da economia avaliados, os que terão os maiores ganhos estimados de produtividade são indústria de transformação (R$ 264,2 bilhões), serviços (R$ 165,4 bilhões) e comércio (R$ 131,2 bilhões).



O estudo mensurou o impacto econômico a partir de duas frentes complementares: na força de trabalho, com ganhos de produtividade dos profissionais em tarefas apoiadas pela IA; e na produtividade do capital, com ganhos de eficiência de máquinas e processos otimizados pela IA. Na agropecuária, a IA deve adicionar R$ 48,2 bilhões até 2030, por meio da modernização de máquinas e processos, com drones, colheitadeiras inteligentes e monitoramento do solo.



GNL da OnCorp

O Terminal de GNL da OnCorp está despertando interesse de grandes players do setor, desde que o LRCAP, Leilão de Reserva de Capacidade, contratou mais de 18 GW em térmicas em março deste ano. Trata-se de um ativo preparado para atender as térmicas que iniciam contratos em 2028, o que provoca forte atratividade pelo equipamento.

Mercado de criptoativos crescimento com regras mais rígidas do BC - Divulgação

Sob vigilância



A partir de 1º de janeiro de 2027, o mercado de criptoativos terá uma nova fase no Brasil, com maior fiscalização. Entrará em vigor a resolução BCB nº 584, do Banco Central, que amplia as regras de prevenção a fraudes e estabelece a retenção de determinadas transferências de ativos virtuais por pelo menos 24 horas antes de sua execução.



A nova regra alcança transferências de criptoativos destinadas a empresas sediadas no exterior que atuem no mercado de ativos virtuais ou a carteiras controladas diretamente por usuários, também conhecidas como “autocustodiadas”. A retenção será aplicada às operações que superem o equivalente a US$ 10 mil, considerando tanto uma única transferência quanto o volume total movimentado pelo cliente no mesmo dia.



Estudo do Cenp-Meios revela que o setor de mídia exterior (OOH) movimentou R$ 827 milhões só no primeiro trimestre de 2026. - Divulgação

Mídia OOH tem forte crescimento



Estudo do Cenp-Meios revela que o setor de mídia exterior (OOH) movimentou R$ 827 milhões só no primeiro trimestre de 2026, o que representa mais do que o dobro dos R$ 356 milhões registrados no mesmo período de 2025 e consolida uma alta expressiva de 132%. Como o mercado publicitário geral cresceu 61,8% no mesmo intervalo, o OOH avançou em ritmo mais do que dobrado em relação à média nacional.



O Digital Out of Home (DOOH) é aquele formato de telas digitais instaladas em ruas, aeroportos, shoppings e mobiliário urbano e tornou-se um dos principais impulsionadores desse crescimento.



Eurovia Geely



A Eurovia Geely, empresa do Grupo Via1, inaugura sua segunda concessionária no Recife. Localizada na Rua Professor Benedito Monteiro, 224, no bairro da Madalena, em frente ao Sport Club do Recife.

Com 3.300 metros quadrados de área construída, a nova loja foi projetada para oferecer uma experiência completa aos clientes, reunindo exposição dos modelos da Geely, test-drive e atendimento especializado nas áreas de vendas, financiamento e pós-venda.



Jornada do Feedback

Nesta sexta (14), às 8h, no Porto Digital, será lançado o livro “Jornada do Feedback – construindo confiança e resultados com conversas estratégicas”, durante a 2 edição do Café com Boas Práticas da Associação Brasileira de Recursos Humanos de PE (ABRH-PE). Com debates de Ketty Sanches, uma das autoras da publicação reúne experiência de mais de 18 anos em Gestão de Pessoas com passagens por empresas como Correio Braziliense, TIM, Neurotech, Trilia e B3.



H&M Brasil



A H&M Brasil anuncia inaugurações ao longo do segundo semestre de unidades no Shopping RioMar Recife, no Recife; no RioMar Fortaleza, em Fortaleza; e no Shopping Tijuca e NorteShopping, no Rio de Janeiro. A unidade do NorteShopping tem inauguração prevista para setembro. A chegada ao Nordeste marca mais uma etapa da expansão da H&M no Brasil.