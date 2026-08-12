Em seis anos, Saque Aniversário desviou R$ 255,3 bilhões dos recursos do FGTS para o consumo sem construir nenhuma nova habitação

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Até o ano passado, a modalidade transferiu R$ 117 bilhões para os bancos e tem outros R$ 138 bilhões reservados para transferência nos próximos anos.

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O relatório de gestão do FGTS de 2025, publicado nesta terça-feira (11), revela um dado surpreendente sobre o impacto do Saque Aniversário nos ativos do FGTS desde que foi lançado em 2020, no Governo Bolsonaro, como medida de estímulo ao crédito.

No ano passado, ele liberou R$ 62,8 bilhões das contas dos trabalhadores, o que não quer dizer que eles receberam esses recursos na hora da antecipação de parte dos seus saldos, já que há juros cobrados na operação. O valor se refere ao que os bancos passaram a controlar das contas vinculadas.



Ao longo de seis anos e até ser reformulado com restrições ao saque, a modalidade transferiu aos bancos R$ 117 bilhões e assegurou outros R$ 138 bilhões em descontos nas contas dos próximos anos num total de R$ 255,3 bilhões equivalentes a 30,48% dos ativos totais do fundo em 2025.



Todo o dinheiro que, em tese, deveria ajudar a financiar a casa própria foi para o consumo, uma vez que os bancos transformaram a modalidade em recebíveis, permitindo que o trabalhador pudesse antecipar até 10 anos de seu saldo, pagando, para isso, juros entre 1,5% e 2,5% ao mês, para receber um adiantamento de um dinheiro que é seu.

O Saque Aniversário, como se sabe, foi reformulado e agora tem restrições de saque que praticamente limitam a dois anos de antecipação. Mas foi substituído por outra modalidade de saque: o Crédito do Trabalhador, que em pouco mais de um ano já operou a antecipação de R$ 120 bilhões dos ativos do fundo criado para a rescisão do Contrato de Trabalho, financiamento de moradia e de sua aposentadoria.



O crédito terá como garantia recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com algumas regras que devem ser observadas com muita cautela pelos consumidores - Divulgação

Para se ter uma ideia de quanto o Saque Aniversário impactou nos números do FGTS, basta dizer que em 2025 ele chegou a representar 30,82% de todas as modalidades de saque, perdendo apenas para os pagamentos feitos nas rescisões que foram de 41,55%.



A sangria do Saque Aniversário superou, no exercício, os saques para o financiamento à construção de habitações (R$ 26.981,54), que foram de 15,14%, e mais ainda os valores pagos na aposentadoria do trabalhador (R$ 14.389,49), que somaram 8,07% dos saques no ano.



Isso não quer dizer que o dinheiro desviado do Saque Aniversário faltou na hora de financiar a construção de habitações. Na verdade, os R$ 133,22 bilhões previstos foram efetivamente aplicados em financiamentos habitacionais, o equivalente a 105% do orçamento originalmente previsto e a 94% do orçamento final disponível.

Entretanto, o comprometimento com a transferência aos bancos reduziu a disponibilidade de recursos ofertados ao setor da construção. Inclusive para imóveis destinados à Classe Média que chegaram a ser ofertados por R$ 4,93 bilhões.



Em 2025, os ativos do FGTS atingiram R$ 837,7 bilhões, sendo R$ 709,1 bilhões depositados nas contas vinculadas e R$ 125,9 bilhões em patrimônio líquido. A sua carteira de créditos chegou a 625,3 bilhões.



Mesmo com o Saque Aniversário, o FGTS foi o veículo da contratação de aproximadamente 633 mil unidades habitacionais em 2025, com destaque para o programa Apoio à Produção (300,4 mil unidades) e para o Programa Carta de Crédito Individual (283,1 mil unidades).

FGTS é a principal fonte de recursos para financiamento habitacional - Divulgação

Em 2025, a arrecadação bruta do FGTS alcançou R$ 211,7 bilhões, o maior volume da série histórica, refletindo o crescimento do mercado formal de trabalho, especialmente em setores como a construção civil e serviços. O relatório estima que as obras financiadas com recursos do FGTS geraram aproximadamente 4,13 milhões de empregos diretos e indiretos.



Entretanto, o balanço do FGTS também revela um comportamento muito estranho do setor público na hora de captar recursos para infraestrutura urbana e saneamento. No ano de 2025, o FGTS conseguiu financiar apenas R$ 2,6 bilhões em projetos de infraestrutura e R$ 1,8 bilhões em obras de saneamento, drenagem e abastecimento de água.



Parte desse enorme desinteresse dos governadores e prefeitos pelo dinheiro do FGTS para infraestrutura é que ele é um empréstimo. Assim mesmo, com a incorporação ao Pró-Transporte Seleções do Novo PAC no eixo Mobilidade Urbana Sustentável, os gestores públicos preferem esperar que a União libere recursos para o setor.



Dessa forma, apenas o Refrota, um programa de financiamento para aquisição de ônibus, destinado ao setor privado, visando ampliar a eficiência dos prestadores de serviços de mobilidade urbana por intermédio da renovação e ampliação da frota de veículos de transporte público coletivo urbano, teve algum avanço. No caso de saneamento nem a concessão de crédito para entes públicos, empregada em soluções para desafios no setor de habitação, com ações para a urbanização.



Agrovale receberá financiamento do BNDES para a adoção de sistema de gotejamento na irrigação. - Divulgação

Agrovale em gotas



Uma das mais icônicas usinas de açúcar e álcool do Nordeste, a Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A. (Agrovale), instalada num projeto de irrigação nas margens do Rio São Francisco, está recebendo um financiamento do BNDES destinado à modernização dos sistemas de irrigação e de geração de energia da unidade industrial da empresa, em Juazeiro (BA).



Com recursos do BNDES, o Bradesco está liberando R$ 39,27 milhões para a substituição da irrigação por irrigação localizada instalada há 50 anos por gotejamento em aproximadamente 490 hectares cultivados com cana-de-açúcar. permitindo redução das perdas hídricas, aplicação mais uniforme da água e fertirrigação mais precisa, sem ampliação da área irrigada.



Uma segunda operação, de R$14,72 milhões, apoiará a modernização do sistema de geração térmica a biomassa da unidade industrial, com atualização tecnológica da caldeira e dos sistemas de combustão, automação, instrumentação e controle.



Rolê em Caruaru



Após o sucesso de sua primeira edição, o Rolê REC'n'Play retorna ao Agreste pernambucano, desta quinta-feira (13) até sábado (15), no Porto Digital Caruaru. Este ano, o evento tem como tema “O Futuro em Tempo Real” e consolida sua presença no calendário caruaruense, fomentando o acesso à inovação, ao empreendedorismo e à economia criativa.



Indiana Bajaj



A Newvia Bajaj, concessionária de motocicletas da marca indiana Bajaj pertencente ao Grupo Via1, acaba de inaugurar sua terceira unidade em Pernambuco. Fica na Avenida Arão Lins de Andrade, 241, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A abertura reforça o plano de expansão do Grupo Via1 no segmento de duas rodas e marca a sétima concessionária Newvia Bajaj da fabricante indiana no Brasil.



A Mercedes-Benz do Brasil alcançou o marco histórico de produção de 800.000 ônibus em seus 70 anos no País. - Divulgação

Ônibus Mercedes

A Mercedes-Benz do Brasil alcançou o marco histórico de produção de 800.000 ônibus em seus 70 anos no País, considerando chassis de ônibus e os antigos monoblocos. Este fato coincide com a participação da Empresa na LatBus 2026 (Feira Latino-Americana do Transporte) que será realizada na São Paulo Expo, na capital paulista, entre 11 e 13 de agosto.

A Mercedes-Benz é a única marca do mercado brasileiro integralmente dedicada ao segmento de ônibus, com engenharia e desenvolvimento de produto, produção local, moderna linha de manufatura 4.0, pós-venda especializado, ampla rede de concessionários



Nordeste no Topo



O fundador da Nogueira Venda de Imóveis, Armando Nogueira, foi eleito Líder do Ano no setor imobiliário nacional e Líder Destaque Nordeste por ocasião da 1ª edição do Real Estate Awards. A premiação celebrou os profissionais e marcas mais influentes do segmento e colocou Pernambuco na vanguarda das transformações do setor no país.

